X acaba de lanzar dos nuevas capas de suscripción premium

Anteriormente, existían dos versiones de X (anteriormente Twitter), y son “Free Berry” y “Premium Punch”. Hasta ahora, solo ha habido esas dos categorías en la plataforma, pero la empresa acaba de presentar dos nuevas categorías premium de X.

Todos estamos familiarizados con los beneficios que obtienes con la categoría premium estándar de X. Cuesta $8 al mes y te ofrece menos anuncios, publicaciones más largas, un impulso algorítmico a las respuestas y más. Aquí es donde Elon Musk ha estado canalizando todos los cambios útiles y nuevas características, dejando a todos los usuarios gratuitos en el polvo.

Ahora, X tiene dos categorías premium más

Con el fin de brindar a las personas más variedad en sus planes, X ha lanzado dos categorías adicionales de pago. Estas categorías flanquean el plan premium básico de X en términos de precio. Por lo tanto, una es más cara y otra más barata.

Comenzando con el plan más barato, este se llama plan básico y cuesta $3 al mes. Como puedes esperar, esta es la versión más básica de los planes. Te ofrece la mayoría de los beneficios del plan estándar de $8 al mes.

Solo que no tendrás la insignia de verificación tan importante, no tendrás menos anuncios, no tendrás acceso a Media Studio y tus publicaciones/respuestas solo recibirán un impulso algorítmico ligero.

La última parte es un poco decepcionante, ya que el plan estándar ni siquiera te brinda un impulso tan significativo. Por lo tanto, un impulso reducido adicional probablemente ni se notará.

Pasando a la categoría más completa, el plan más caro se llama X Premium+. Este duplica el plan estándar a $16 al mes.

Con X Premium+, obtienes algunos beneficios notables por encima de los otros planes. Con ello, no tendrás ningún anuncio, el mayor impulso para publicaciones/respuestas y acceso a la suite completa de herramientas para creadores. Y… eso es todo. ¿Vale la pena pagar el doble del precio de X Premium regular? Eso depende de ti.

Estas categorías de pago están disponibles para registrarse hoy y solo están disponibles en la versión web de X. No estamos seguros de si querrás registrarte a través de la aplicación, ya que eso hará que sean más caras.