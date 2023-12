Apple dice que las baterías del iPhone 16 deben preferiblemente ser fabricadas en India.

As part of the company’s continuing work to reduce its dependence on China, Apple has reportedly told suppliers that it has a preference for iPhone 16 batteries being made in India.

Uno de los proveedores de baterías que ya fabrica en India ha sido solicitado a escalar su producción allí, y se ha instado a los proveedores chinos a establecer fábricas de baterías en el país …

La excesiva dependencia de Apple de China

La decisión de trasladar la mayor parte de las operaciones de fabricación de Apple a China fue tomada originalmente por el cofundador de la compañía, Steve Jobs, y el establecimiento de una cadena de suministro estrechamente integrada en el país fue ampliamente considerado uno de los mayores logros de Tim Cook cuando era COO.

En ese momento, la estrategia tenía mucho sentido y era clave para el éxito de Apple. Sin embargo, desde entonces, muchas cosas han cambiado. Hemos argumentado durante mucho tiempo que la dependencia de Apple de China ha pasado de ser una de sus mayores fortalezas a ser tal vez su mayor debilidad, por tres razones.

Depender excesivamente de un solo país es un riesgo estratégico. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 se originó allí y tuvo un impacto masivo en la capacidad de fabricación. Cualquier cosa, desde un desastre natural hasta una agitación política, podría interrumpir las operaciones dentro de un solo país, por lo que siempre es prudente tener una amplia gama de centros de fabricación en todo el mundo.

En segundo lugar, la relación entre Estados Unidos y China ha sido a menudo difícil. La guerra comercial iniciada por la administración anterior de Estados Unidos fue un punto especialmente bajo, pero las tensiones continuas significan que siempre hay un riesgo de interrupciones en el comercio entre los dos países.

En tercer lugar, es cada vez más perjudicial para la reputación de Apple estar tan estrechamente asociada con un país que tiene un historial de derechos humanos en deterioro, especialmente cuando el fabricante del iPhone no tiene más remedio que cumplir con las leyes locales, aunque entren en conflicto con los valores propios de la empresa.

Producción de baterías de iPhone 16 en India

Un informe del Financial Times dice que Apple quiere que la mayor cantidad de baterías de iPhone 16 sea producida en India, no en China.

La empresa más valiosa del mundo ha informado a los proveedores de componentes de su preferencia de obtener baterías para el próximo iPhone 16 de las fábricas indias, según dos personas cercanas a Apple.

Los fabricantes de baterías, como Desay de China, han sido alentados a establecer nuevas fábricas en India, mientras que Simplo Technology, un proveedor taiwanés de baterías para Apple, ha sido solicitado a escalar su producción en India para pedidos futuros, según tres personas familiarizadas con la situación.

El proveedor japonés de baterías TDK también está preparando su propia producción en India.

Un ministro del gobierno indio esta semana dijo que TDK, un proveedor japonés de Apple, estaba estableciendo una instalación de 180 acres en Manesar en el estado de Haryana para construir celdas de batería que se utilizarían en los iPhones fabricados en India. En una publicación en X, Rajeev Chandrasekhar, ministro de estado de electrónica y tecnologías de la información, felicitó a Apple, TDK y a los funcionarios locales por haber permitido el “objetivo del gobierno de profundizar el ecosistema de fabricación de electrónica en India”.

Sin embargo, eso no estará en funcionamiento a tiempo para el iPhone 16; la compañía dice que espera comenzar la producción local en 2025.

