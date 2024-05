¿Apoya Hochul la reelección de Adams? No lo dirá todavía.

Con la ayuda de Shawn Ness

De nueva York

Sucediendo ahora:

La gobernadora Kathy Hochul enfatizó repetidamente lo bien que está trabajando con el alcalde Eric Adams. Pero es demasiado pronto para respaldarlo, dijo.

Los legisladores están presionando por un proyecto de ley para alentar a más neoyorquinos a convertirse en bomberos.

El Concejo Municipal quiere que Adams revierta los recortes a su programa preescolar.

El asambleísta Michael Benedetto está recibiendo ayuda laboral en su campaña de reelección.

NO ENDOSO: La gobernadora Kathy Hochul no respaldará al alcalde Eric Adams para la alcaldía, al menos aún. “No estoy haciendo respaldos para elecciones, ni siquiera para noviembre todavía, aparte de mi presidente”, dijo Hochul a los periodistas hoy mientras promovía restricciones adicionales en las redes sociales de los niños.

Añadió: “Puedes interpretarlo como quieras, pero no estoy haciendo respaldos para una elección que está a un año y medio de distancia”.

Los comentarios se hicieron a medida que un grupo de desafiantes primarios de Adams comienza a emerger lentamente.

El senador estatal Zellnor Myrie lanzó su campaña en un video hace dos semanas donde pedía “liderazgo serio y enfocado”. Scott Stringer anunció en enero, y sin duda habrá más candidatos que surgirán, como potencialmente el Contralor de la Ciudad Brad Lander o incluso Andrew Cuomo.

Un respaldo de la gobernadora para alcalde estaría adelantado a la agenda. El enfocado alcalde de Nueva York ni siquiera ha lanzado oficialmente su campaña de reelección, incluso cuando una investigación federal continúa girando a su alrededor.

Pero recordemos: Adams no respaldó formalmente a Hochul en su primaria de 2022 hasta dos semanas antes de las elecciones, como señala nuestro colega de POLITICO Jeff Coltin.

Cuando se le preguntó si respaldaría a Adams, Hochul elogió mucho al alcalde, con quien ha trabajado bien al poner fin a una racha de malas relaciones entre los antiguos alcaldes y gobernadores.

“Vamos a evaluar todo, pero te diré esto, y puedes interpretarlo como quieras, somos aliados fuertes y trabajamos juntos. No estoy diciendo eso sobre nadie más”, dijo Hochul.

“¿Me has escuchado decirlo sobre alguien más en este momento?”

No hubo un comentario inmediato de la oficina de Myrie. Stringer no quiso comentar.

El no-endorso de la gobernadora, pero el fuerte elogio, para el alcalde, viene a medida que la relación Hochul-Adams ha continuado floreciendo.

Los dos han aparecido cada vez más juntos recientemente para una serie de anuncios públicos, que incluyen una inversión en el frente marítimo de Brooklyn, la Ley de Sammy para reducir los límites de velocidad de la ciudad y la represión de las tiendas ilegales de cannabis. Y Hochul entregó al alcalde prácticamente todas las medidas en el presupuesto estatal. – Jason Beeferman

. . .

Escuelas: Escuelas en sesión

La presidenta del Consejo, Adrienne Adams, está presionando a Adams para revertir los recortes al popular programa preescolar de la ciudad a medida que entran en las últimas semanas de negociaciones presupuestarias.

“El recorte de más de $170 millones en el presupuesto ejecutivo a los programas de educación infantil contradice directamente los esfuerzos declarados de la administración de asegurar un asiento para cada niño”, dijo la presidenta durante una conferencia de prensa en la Alcaldía esta mañana junto a otros legisladores de la ciudad, padres y defensores.

Esto ocurre cuando más de 2,000 familias fueron rechazadas para obtener asientos de 3K, alrededor del 6% de los 43,000 solicitantes, funcionarios del Departamento de Educación dijeron al Consejo la semana pasada. Un portavoz de la Alcaldía atribuyó los rechazos a la guía que el Departamento de Educación envió a las familias que no “transmitió completamente” todos los asientos disponibles.

Los funcionarios declinaron esclarecer el número de asientos de primera infancia que el sistema escolar perderá como resultado de las reducciones, que los oponentes políticos de Adams han aprovechado para construir un caso en su contra por su reelección el próximo año.

El alcalde prometió proporcionar a todas las familias un asiento. “Cada niño que quiera un asiento tendrá un asiento”, dijo Adams a NY1 a principios de esta semana. – Madina Touré

. . .

Incendios: Los legisladores luchan por los bomberos voluntarios

— Un grupo bipartidista de legisladores quiere usar la matrícula gratuita para incentivar a más personas a convertirse en bomberos voluntarios.

— Y muchos de los legisladores que luchan por esto también son voluntarios.

— “Van a salir de sus camas en medio de la noche y dejar sus empleos en el medio del día para salir a arriesgar su propia vida y no obtener nada a cambio”, dijo Steven Rhoads, senador estatal republicano de Long Island y bombero voluntario. “Y eso es lo que hace que este proyecto de ley sea tan especial”.

— El proyecto de ley, patrocinado por el senador estatal de Rochester Jeremy Cooney, un demócrata, permitiría a los bomberos voluntarios, proveedores de servicios de EMS y oficiales de policía auxiliares asistir a una universidad SUNY, CUNY o comunitaria sin tener que pagar la matrícula.

— El costo exacto para el estado aún no se conoce, pero Rhoads señaló que el estado “gasta dinero en cosas mucho peores”. – Shawn Ness

