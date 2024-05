5 consejos sobre cómo obtener una licencia de bienes raíces del presidente de RE/MAX

“

Cada año, miles de nuevos agentes de bienes raíces se unen a las filas de millones de otros en el campo que intentan ayudar a compradores, vendedores y arrendatarios con sus necesidades de propiedad.

Aunque miles de agentes inmobiliarios también abandonan el sector, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. predice que la demanda de corredores y agentes de ventas de bienes raíces seguirá creciendo un 3% durante la próxima década.

A pesar de la volatilidad en el espacio inmobiliario, incluidas las altas tasas hipotecarias y el histórico acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, Amy Lessinger, presidenta de RE/MAX, dice que la industria se adaptará. Para los agentes más perspicaces, agrega que es una oportunidad para el éxito y el crecimiento.

Así que para aquellos que están ansiosos por un desafío, no busquen más que en bienes raíces. Sin embargo, como una búsqueda en Internet demostrará, comenzar en el campo puede ser una tarea complicada, en gran parte porque los requisitos exactos para obtener la licencia adecuada difieren en cada estado.

Aunque relativamente nueva en su rol liderando una de las compañías de bienes raíces más grandes de EE. UU., Lessinger se unió a RE/MAX hace 26 años, a la edad de 26 años, como una nueva agente ella misma. Después de años de arduo trabajo, eventualmente compró una correduría y ayudó a liderar un equipo de 135 agentes para ser dominantes en su mercado inmobiliario.

Fortune Recommends conversó con Lessinger sobre el mundo de la educación inmobiliaria y cómo los individuos pueden navegar para obtener su licencia de bienes raíces y eventualmente ser tan exitosos como ella. Aquí están algunos de los pasos clave:

Tener una autoevaluación

Completar la capacitación previa a la licencia, verificación de antecedentes y huellas dactilares

Aprobar el examen de bienes raíces

Encontrar una correduría que se adapte a ti

Continuar aprendiendo y creciendo

Tener una autoevaluación: ¿Tienes “fuego en la barriga”?

Antes de gastar cientos de dólares en capacitación de bienes raíces, sin mencionar las horas de estudio y preparación necesarias para aprobar el examen, es importante investigar en el espacio inmobiliario.

En primer lugar, considera que es un momento ansioso en bienes raíces. Durante la pandemia, hubo un aumento de personas que ingresaron al mundo de los bienes raíces, y ahora muchos de esos individuos están saliendo.

No se deje engañar por los agentes inmobiliarios en las redes sociales y la televisión. Aunque muchos pueden tener la apariencia de ser increíblemente ricos, sus ingresos pueden provenir de una variedad de fuentes diferentes además de solo comisiones. También pueden estar recibiendo los beneficios de aquellos que trabajan para ellos en su correduría.

Los agentes inmobiliarios veteranos te dirán que los primeros años en bienes raíces implican días largos, pocos días de descanso y una tensión general en tu familia y vida personal. El campo no es para los débiles de corazón. Sin embargo, también hay diferentes niveles de participación en bienes raíces; no todos lo hacen a tiempo completo, no todos están en ventas residenciales; hay varias formas de encontrar un camino que se ajuste mejor a tus objetivos.

“Creo que necesitan ser honestos acerca de cuánto están dispuestos a dar a su nueva profesión: cuánta atención y tiempo pueden dedicar para desarrollar su conjunto de habilidades”, explica Lessinger. “Y asegurarse de que pueden aumentar rápidamente será un componente clave de qué tan exitosos serán a largo plazo.”

Algunas de las habilidades que tienen los mejores agentes son:

Altamente enfocados

Auto motivados y dirigidos

Dispuestos a responsabilizarse

Tener una red comunitaria

Tener antecedentes en ventas o marketing, por ejemplo, muchas veces era una indicación de un ajuste natural para bienes raíces. Sin embargo, señaló que los agentes inmobiliarios finalmente provienen de todo tipo de ámbitos.

“Quería encontrar agentes que tuvieran ‘fuego en la barriga’”, dice. “Porque el negocio no te va a responsabilizar directamente. Tú mismo debes responsabilizarte directamente de realizar las actividades diarias y completar las tareas que te ayudarán a encontrar más compradores y vendedores para servir.”

Completar la capacitación previa a la licencia

El siguiente paso es convertir tu pasión en realidad. Primero, verifica los requisitos de tu estado en lo que respecta a la capacitación previa a la licencia, así como su lista de proveedores aprobados.

En cada estado, hay docenas de programas, tanto en línea como en persona, donde puedes adquirir las habilidades necesarias para obtener la licencia. En Texas, por ejemplo, hay alrededor de 65 proveedores de educación calificados donde puedes tomar las 180 horas de cursos requeridos. El precio también puede variar según el proveedor; generalmente cuesta unos cientos de dólares.

En la escuela de bienes raíces, Lessinger dice que los estudiantes aprenden sobre temas altamente especializados como servidumbre y cómo las personas podrían optar por tomar posesión. Aunque estas áreas pueden ser realizadas en realidad por un especialista, es importante que un practicante de bienes raíces esté al tanto de ellos para informar a compradores y vendedores.

En última instancia, si bien la escuela de bienes raíces es un paso importante en el proceso de ser un agente, el verdadero aprendizaje se realiza en campo.

“Realmente donde desarrollarán su habilidad en las actividades diarias de un agente que está en licencia posterior, así como la educación y el apoyo que recibirán de sus corredores”, explica Lessinger.

Aprobar el examen de bienes raíces

No olvides que no puedes simplemente tomar los cursos previos a la licencia sin estudiar y esforzarte; para muchos recién llegados, aprobar el examen puede ser un desafío mayor ya que incluye temas tanto nacionales como estatales.

Para aquellos que tomaron el examen entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2024 en Texas, la tasa de aprobación para el examen de agente de ventas fue de apenas 57.16%. Sin embargo, no dejes que esto te desanime ya que incluso algunos de los agentes inmobiliarios más exitosos en el campo tuvieron que tomar el examen varias veces.

Después de aprobar el examen, completar todos los requisitos en tu estado y recibir tu licencia, puedes explorar unirte a la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Encontrar una correduría que se adapte a ti

Después de convertirte en agente, llega el momento de unirte a una correduría. Dado que la que elijas puede tener un gran impacto en tu carrera, es importante encontrar una que se adapte a tus objetivos y estilo de vida.

“Creo que es importante para los nuevos agentes que ingresan al negocio entender qué me va a proporcionar la correduría en términos de apoyo, herramientas, educación, para que pueda empezar y tener un conjunto de habilidades bastante rápido”, dice Lessinger.

Algunas corredurías pueden ofrecer un programa de tutoría, que te pondrá junto a un agente experimentado y realmente te ayudará a recorrer tus primeras transiciones y desarrollar tu conjunto de habilidades. Además, encontrar una correduría de calidad que ofrezca educación, herramientas, apoyo y una cultura de productividad es realmente importante, agrega Lessinger.

“Tenemos un dicho aquí en RE/MAX, y es que los productores quieren estar alrededor de productores de alto rendimiento”, dice Lessinger. “Así que creemos que es increíblemente importante que nuestra cultura esté impulsada y basada en una alta productividad, porque si estás rodeado de grandes jugadores, tú también juegas mejor.”

Continuar aprendiendo y creciendo

El aprendizaje permanente es clave para ser un agente inmobiliario exitoso. Los mercados, regulaciones y tendencias están en constante evolución, y los mejores agentes se mantendrán a la vanguardia para servir mejor a sus clientes.

Después de mudarse recientemente de estado, Lessinger misma está estudiando nuevamente bienes raíces, para obtener su licencia de corredor en Colorado. Ella dice que ha sido sorprendente que incluso después de llevar 30 años en el ámbito, simplemente cruzar las líneas estatales puede abrir un nuevo mundo de reglas y oportunidades.

Consulta todas las clasificaciones de Fortune de programas de grado y obtén más información sobre trayectorias profesionales específicas.

