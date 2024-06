5 Formas Eficientes de Recuperar Archivos Eliminados en Mac en 2024

Necesitas saber cuáles son las mejores formas de recuperar archivos eliminados en tu Mac en 2024? Ya sea una simple lista de compras de supermercado o las fotos de graduación de tu hijo, tus datos son importantes. Los accidentes suceden. Sé que he estado en una situación en la que no me di cuenta de que eliminé algo que realmente quería, solo para buscar desesperadamente métodos para recuperarlo. Afortunadamente, la recuperación de datos puede ser bastante fácil en Mac, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo y qué usar.

Vamos a ver algunas de las mejores soluciones y métodos para restaurar archivos de tu disco, incluso si está dañado.

1. Revertir la Decisión: Botón Deshacer o Usar la Opción Poner de Nuevo

Muchos pueden no saber esto, pero puedes recuperar archivos de tu Papelera en Mac. Sin embargo, esto solo funcionará si aún no has vaciado tu Papelera. Considera otras opciones a continuación si ya has vaciado tu Papelera.

Primero, es importante recordar que puedes usar el Comando Deshacer si te arrepientes inmediatamente de enviar algo a la Papelera. Simplemente presiona Comando + Z para deshacer esta acción, devolviendo tus archivos a la carpeta donde los encontraste.

Para elementos que han estado en tu Papelera por un tiempo, puedes utilizar la opción Poner de Nuevo. Esto te permite recuperar archivos directamente de la Papelera, pero solo puedes recuperar un archivo a la vez. Lo siento, pero seleccionar varios no funcionará.

Tiempo necesario: 1 minuto

Para usar la opción Poner de Nuevo con la Papelera:

Primero, abre tu Carpeta de la Papelera haciendo clic en el icono de la Papelera en tu Dock.

Elige el archivo que deseas recuperar. Haz clic derecho en él o Control-clic en el archivo. Selecciona Poner de Nuevo en la lista desplegable. El archivo volverá a su carpeta original.

Por supuesto, si necesitas más ayuda, estoy aquí para ayudarte. No todo estará en la Papelera, así que sigue leyendo si necesitas explorar más opciones.

2. Uso de Software de Recuperación de Datos para Mac

Para recuperación de archivos más allá de simples comandos de Mac, usar software profesional puede ahorrarte tiempo y dinero a largo plazo. Si bien PhotoRec puede ser una herramienta poderosa de código abierto, también soy fan de la recuperación con Disk Drill para Mac. Una de las principales razones por las que me gusta este software es que está pensado para productos de Apple. No solo admite todos los principales dispositivos de Apple (Mac, iPhone, iPad), sino que también es compatible con Macs basados en Intel y Apple, incluido el chip M3.

Incluso la versión gratuita de Disk Drill puede realizar escaneos profundos de tu sistema para buscar archivos perdidos o recuperables. La lista completa de archivos recuperables por Disk Drill es prácticamente interminable. Además, usar el software es increíblemente simple.

Primero, simplemente abre Disk Drill. Luego, selecciona tu unidad de la lista. El menú lateral también ofrece más opciones.

Desde aquí, solo selecciona Buscar Datos Perdidos para iniciar un escaneo. Esto puede llevar un momento.

Una vez que el escaneo esté completo, puedes filtrar tus resultados para seleccionar los archivos que deseas recuperar. Desde aquí, solo necesitas seleccionar Recuperar y elegir dónde deseas que vayan los archivos.

Disk Drill puede ayudar a restaurar archivos eliminados permanentemente en Mac e incluso ofrece una versión Pro repleta de más funciones. No solo obtienes todo lo que incluye la versión gratuita, sino que la versión Pro incluye hasta tres activaciones simultáneas y acceso a todas las opciones de recuperación del software. También hay una opción Enterprise para aquellos que necesitan recuperación a nivel corporativo.

Considerando que hay una opción gratuita disponible, recomendaría probar este software si necesitas una protección y recuperación completa de archivos.

3. Uso de iCloud para Restaurar Archivos en Mac

Una de las mejores cosas de usar un producto de Apple es los 5GB de almacenamiento gratuito en iCloud que Apple proporciona. Esta va a ser una de las mejores formas de asegurarte de que tus archivos estén protegidos, pero también tiene sus desventajas.

Para empezar, usar iCloud con tu iPad o iPhone será un poco más fácil, ya que estos dispositivos enviarán automáticamente las cosas a iCloud. En Mac, debes recordar guardar tus archivos en tu iCloud Drive. Tampoco requiere mucho esfuerzo llenar 5GB de almacenamiento. Personalmente, opto por el plan iCloud+ de 50GB, pero recuerda que también puedes combinar iCloud+ con un plan Apple One.

Cuando se trata de restaurar archivos usando iCloud, el proceso es muy fácil. Recuerda que en Mac puedes acceder fácilmente a tu iCloud Drive con una ventana del Finder. Para esta guía, voy a mostrar cómo acceder y descargar tus archivos independientemente del dispositivo que estés utilizando.

Primero, visita el sitio web oficial de iCloud y selecciona Iniciar Sesión. Inicia sesión con tu información de Apple ID.

Luego, selecciona Drive.

Selecciona el archivo que deseas obtener, luego haz clic en los tres puntos.

Elige Descargar una Copia. Tu archivo comenzará a descargarse.

4. Restaurar Archivos Usando Time Machine

Para aquellos que ya están ejecutando copias de seguridad de Time Machine, están de suerte. El software de copia de seguridad integrado de Apple puede ser increíblemente importante para asegurarse de que nunca pierdas un solo archivo. Sin embargo, la gran desventaja de Time Machine es que, aunque tiene muchas opciones para configurar una copia de seguridad, puede no ser fácil para todos configurarla. También está la gran desventaja de que no te ayudará en absoluto si no lo has configurado previamente.

No me detendré mucho tiempo explicando esta aplicación, ya que nuestra guía completa proporciona una gran descripción, incluida una guía rápida sobre cómo restaurar fotos con Time Machine. Si bien puede no ser útil para recuperar archivos si no lo has configurado, conocer tus opciones siempre es bueno para restaurar archivos en el futuro.

5. Servicio de Recuperación de Datos: Recomendado para Macs con Daños Físicos

Para la recuperación de datos, siempre puede haber una forma de que las cosas vayan más al sur. Dentro de este artículo, hemos analizado cómo restaurar archivos en un buen disco duro, pero ¿qué pasa si está dañado? Aunque es posible, no necesariamente va a ser bonito. Considerando que todos los datos se pueden reducir a unos y ceros, borrar completamente algo de un disco duro puede ser en realidad una tarea muy difícil. Si bien esto no es tan genial para las personas que intentan eliminar cosas, es genial para aquellos que intentan restaurar archivos.

Para aquellos en Estados Unidos, Best Buy ofrece servicios de recuperación de datos. Sin embargo, personalmente haría alguna investigación y buscaría a alguien local en tu área que sea capaz de proporcionar estos servicios. Verifica las reseñas, ya que mereces pagar un precio justo al tiempo que eliges a alguien que valore tus archivos y tu privacidad. Ten en cuenta que estos servicios pueden ser costosos, ya que la recuperación de datos a este nivel puede complicarse.

La recuperación de datos a menudo puede ser una molestia, si no una experiencia de pesadilla, pero no tiene por qué serlo. Siguiendo los métodos anteriores, puedes hacer tu mejor esfuerzo para recuperar tus archivos perdidos. También es posible que quieras saber cómo encontrar y eliminar rápidamente grandes archivos ocultos en tu Mac.