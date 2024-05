Ofertas en periféricos y accesorios de Logitech desde $5.

Las ofertas de Woot! en periféricos y accesorios de Logitech incluyen tanto productos nuevos como renovados. Hasta el miércoles alrededor de las 10 a.m., ninguno de los 60 artículos se había agotado aún. ¡Así que ponte manos a la obra mientras duren! Y por cierto, ese artículo de $5, el más barato de todos, es un ratón USB óptico Logitech B100, ¡rebajado al 50%! Así que es solo un ratón de $10, pero hará el trabajo para algunas personas. ¿Y el artículo más caro? Un paquete de volante y palanca de cambios G920 reacondicionado a $255. Además, me alegré de ver mis propios dispositivos diarios en la lista en términos de dispositivos de entrada inalámbricos. Yo uso un ratón Logitech MX Anywhere 3 y un teclado Logitech MX Mechanical Mini para Mac. Ten en cuenta que varios teclados en venta vienen con un ratón también.

Ratones económicos

Si deseas un ratón más bonito, algunos de los mejores y más populares de Logitech están disponibles. Incluyen al principal competidor del Magic Mouse, el Logitech MX Master 3S. A continuación se incluyen algunos ejemplos con las descripciones de características de Woot.

Teclado a precios increíbles

También hay mucho más que teclados, ratones y fundas y teclados para iPad a excelentes precios, así que …

Compra toda la venta en Woot!