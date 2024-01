Alerta de ataque aéreo declarada en toda Ucrania durante más de 1 hora mientras despega un avión ruso MiG-31KTraducción al español: Alerta de ataque aéreo declarada en toda Ucrania durante más de 1 hora mientras despega un avión ruso MiG-31K

Una alerta de bombardeo aéreo fue declarada en toda Ucrania debido al despegue de un avión de combate ruso MiG-31K alrededor de la 1:30 p.m., informó la Fuerza Aérea Ucraniana en Telegram el 11 de enero.

Se emitió la autorización alrededor de las 2:47 p.m.

El MiG-31K, que puede llevar misiles balísticos Kinzhal, despegó desde el aeródromo de Mozdok en Osetia del Norte.

El portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, Yuriy Ihnat, dijo que, desde el inicio de la guerra a gran escala, Rusia ha disparado 63 Kinzhals a Ucrania. 25 de ellos han sido derribados desde que Ucrania recibió su primer sistema de defensa aérea Patriot en abril de 2023.

Durante una conferencia de prensa conjunta con el líder lituano Gitanas Nausėda, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que Rusia había disparado misiles y drones a Ucrania casi 500 veces entre finales de diciembre de 2023 y principios de enero de 2024. Ucrania logró repeler el 70% de estos ataques.

