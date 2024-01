¿Qué Sucede Cuando No Hay Comida: Expertos Advierten que la Desnutrición Severa Podría Aparecer Rápidamente en Gaza

Un panel de expertos afiliados a las Naciones Unidas ha advertido que la población de la Franja de Gaza corre un riesgo inminente de hambruna, con más del 90 por ciento de sus 2,2 millones de habitantes enfrentando una “inseguridad alimentaria aguda” y una cuarta parte de la población experimentando “niveles catastróficos de hambre”.

Incluso antes de la guerra entre Israel y Hamás, casi el 70 por ciento de los gazatíes dependían de la asistencia humanitaria para alimentos debido a que el territorio ha estado bajo bloqueo israelí y egipcio desde 2007. Ahora, solo se permite que entre el 20 al 30 por ciento de lo que la gente necesita cruce la frontera hacia Gaza, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos. La falta de electricidad y combustible y la imposibilidad de moverse de manera segura han complicado los desafíos de producir alimentos o llevarlos a la gente. La mayoría de las personas pasan un día o más sin comer, según el panel de expertos.

Como en la gran mayoría de otras crisis alimentarias que el panel, el Comité de Revisión de Hambrunas, ha evaluado en los 20 años desde su creación, la situación en Gaza no es medioambiental, sino hecha por el hombre. Pero Gaza es inusual por la rapidez con que las personas han sido empujadas hacia la desnutrición.

En entrevistas, expertos en nutrición y médicos describieron lo que puede suceder cuando las personas no pueden obtener alimentos.

Los niños a menudo fallan primero

Los niños, mujeres embarazadas y lactantes, personas con afecciones médicas y adultos mayores suelen sucumbir primero a la desnutrición aguda. La duración de su supervivencia en condiciones de hambre extrema variará.

“Depende de la edad de la persona”, dijo Zita Weise Prinzo, nutricionista senior de la Organización Mundial de la Salud. “Depende de su estado de salud. Depende de si tienen acceso a líquidos o a algún tipo de alimento, incluso si no cubre todas las necesidades nutricionales”.

UNICEF, la organización de ayuda humanitaria que se centra en los niños, está particularmente preocupada por los lactantes, dijo Anuradha Narayan, asesora principal de nutrición infantil en emergencias de la agencia. Antes de la guerra, alrededor del 60 por ciento de los lactantes gazatíes eran alimentados con fórmula. Sus familias ahora tienen poco o ningún acceso a suministro de alimentos para ellos.

“Sabemos que hay muchas familias que probablemente no pueden alimentar a sus hijos con fórmula para bebés”, dijo.

Para las familias que han encontrado la fórmula, el desafío es obtener agua limpia para prepararla; ahora hay un estimado de 1,6 litros de agua potable (versus el mínimo de 15 litros por día recomendado por la OMS). están disponibles por persona en Gaza.

La progresión hacia la desnutrición severa es rápida.

La Sra. Narayan dijo que la agencia estimaba que 7.000 a 8.000 niños estaban tan gravemente desnutridos que estaban en riesgo de morir sin tratamiento inmediato, pero el conflicto activo en Gaza estaba dificultando que las agencias de ayuda evaluara la situación.

“Esperamos que esos números puedan aumentar de manera bastante dramática en las próximas dos o tres semanas”, dijo.

La Sra. Narayan dijo que en su trabajo en otras crisis de seguridad alimentaria, como en Etiopía, era típico ver a un niño enfermarse y progresar a desnutrición severa y desgaste dentro de unos días.

Para Gaza, dijo: “Es más difícil de predecir, pero si casi no hay alimentos para alimentar a los niños pequeños y hay enfermedad, diría que podría ser exactamente lo mismo. Pasas de estar razonablemente bien a estar en cierto nivel de desnutrición. malnutrición, tal vez no gravemente desperdiciado, pero todavía desperdiciado, en un lapso de unos días. Es probable que suceda. ”

La trayectoria para las personas con algún acceso a alimentos sería diferente, dijo el Dr. Stanley Zlotkin, profesor de nutrición de la Universidad de Toronto y experto en los efectos de la escasez crítica de alimentos. Un adulto puede sobrevivir durante un período prolongado con acceso intermitente a calorías o con alimentos que ofrecen nutrientes limitados, dijo. En una situación como la de Gaza, donde todavía hay una disponibilidad intermitente de algunos alimentos, la mayoría de los adultos podrían sobreviEdad adecuada durante algún tiempo, pero eso no sería suficiente para que los niños eviten la progresión a la desnutrición.

Qué sucede en el cuerpo

Un cuerpo desnutrido primero quema las reservas de grasa, dijo Heather Stobaugh, experta en nutrición y emergencias de la agencia de ayuda Action Against Hunger, hasta que se agotan. Luego, “El cuerpo recurrirá al uso del músculo, y eventualmente los órganos vitales comenzarán a descomponerse”, dijo. “En las formas más graves de desnutrición, el sistema inmunológico se debilita y los órganos vitales realmente comienzan a encogerse: el corazón, los pulmones, etc.”

“Cuando un niño o un adulto alcanza este punto”, agregó, “su cuerpo se está debilitando literalmente”.

La Sra. Weise Prinzo dijo que las personas en este estado minimizan el gasto energético. “Detienen cualquier movimiento innecesario para la supervivencia inmediata, pero también dentro de los órganos, hay cambios en cómo funcionan el corazón y el hígado”, dijo. “Realmente tratan de controlarlo, pero finalmente uno u otro de los sistemas comienza a fallar”.

En este punto, una persona hambrienta tiene una variedad de degradaciones físicas, incluyendo fatiga extrema, incapacidad para regular la temperatura y deterioro emocional.

“Decimos ‘desnutrición aguda’ y aguda significa que puede suceder en un corto período de tiempo”, dijo el Dr. Stobaugh. “No siempre tiene que ser meses de degradación lenta”.

La desnutrición y la enfermedad provocan un ciclo sombrío

Una persona desnutrida es vulnerable a la enfermedad debido a un sistema inmunológico debilitado y por la falta de agua limpia y de instalaciones de saneamiento en condiciones de conflicto, donde las personas a menudo viven en refugios abarrotados.

Las defensas del cuerpo de una persona desnutrida, como las células epiteliales, aumentan la superficie de la piel y los tejidos de barrera en lugares como el intestino, se descomponen, y los glóbulos blancos funcionan mal.

“Entonces, cuando te enfermas, el cuerpo usa cualquier proteína y reservas de energía que tienes, tratando de luchar contra la infección, y ese ciclo de infección y desnutrición es lo que rápidamente hace que se produzca el desgaste”, dijo la Sra. Narayan. Proceso que es más rápido en niños, dijo.

El Dr. Zlotkin dijo que la enfermedad se propaga rápidamente en situaciones como la actual en Gaza, donde el 90 por ciento de la gente se ha desplazado y está refugiada en tiendas de campaña u otras estructuras provisionales, y hay pocos servicios de saneamiento o instalaciones de lavado adecuadas. La neumonía y las infecciones gastrointestinales son las principales causas de muerte para las personas desnutridas.

“Hay brotes de enfermedades como diarrea extrema en combinación con no servicios de atención médica, no alimentos, no agua limpia”, dijo el Dr. Stobaugh. “Esta especie de tormenta perfecta de condiciones ambientales adversas y condiciones de salud va a exacerbar la velocidad con la que un cuerpo se desnutrirá y puede llegar al borde del la muerte bastante rápidamente ”.