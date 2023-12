31 civiles muertos, más de 130 heridos, en el ataque de misiles y drones más grande de la guerra en Rusia

Al menos 26 personas han muerto y 133 resultaron heridas en el mayor ataque coordinado de drones y misiles rusos a Ucrania en toda la guerra.

Rusia atacó jardines de infancia, hospitales maternos, centros comerciales y edificios residenciales en ciudades de todas las áreas del país.

Un meme popular en línea es compartir una foto del daño en su ciudad con la etiqueta “Rusia está en guerra con jardines de infancia y hospitales maternos”.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, informó cifras preliminares de víctimas en Telegram el 29 de diciembre. Algunas cifras han sido actualizadas desde entonces.

Kyiv: Ocho civiles muertos, 30 heridos, incluidos siete hospitalizados. Se informaron múltiples daños e incendios en los distritos Shevchenkivskyi, Svyatoshynskyi y Podilskyi de la capital.

Actualización: Nueve cuerpos fueron recuperados de debajo de los escombros de un almacén destruido, mientras que otros ocho fueron salvados, informó el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko. Señaló que la búsqueda de sobrevivientes continúa.

Lviv: Un civil muerto, 24 heridos. La explosión dañó un edificio de apartamentos y una instalación de infraestructura crítica. Varias escuelas y una guardería resultaron dañadas.

Oblast de Dnipropetrovsk: Seis civiles muertos, 28 heridos, incluido un niño de 1.5 años. El enemigo atacó un centro comercial y un hospital materno. Cuatro pacientes fueron rescatados por los servicios de emergencia.

Oblast de Odesa: Cuatro civiles muertos, 18 heridos, incluidos dos niños pequeños de seis y ocho años. 23 residentes fueron rescatados de un edificio de apartamentos de 17 pisos. Es posible que algunas personas aún estén atrapadas bajo los escombros de un edificio de tres pisos alcanzado por el enemigo. Al menos otros dos edificios resultaron dañados.

Se anunció un día de duelo en Odesa y la región de Odesa el 30 de diciembre.

Oblast de Kharkiv: Tres civiles muertos, 13 heridos después del ataque ruso antes del amanecer. Los médicos siguen en el lugar.

Oblast de Zaporizhzhya: Ocho civiles muertos, 10 heridos después de que 10 misiles Kinzhal rusos atacaran la ciudad.

Oblast de Cherkasy: Nueve personas resultaron heridas, incluida una de gravedad, después de que Rusia atacara una zona residencial en Smila, en la región de Cherkasy. Un niño resultó herido en el ataque. 51 casas resultaron dañadas en el ataque.

Oblast de Sumy: Se reportaron explosiones en la región de Sumy alrededor de las 3:00 p.m. EET. Anteriormente, se anunció que Konotop había sido alcanzado.

Oblast de Khmelnytsky: Dos misiles de crucero fueron derribados en la región por la mañana. En toda la región, 10 casas, una guardería, un centro cultural, una biblioteca y un ayuntamiento resultaron dañados. No se reportaron víctimas en la región.

Rusia atacó a Ucrania con casi todos sus misiles y drones de ataque en su arsenal durante la noche del 29 de diciembre, con víctimas reportadas en todas las regiones. El avance ruso continuó durante todo el día con explosiones escuchadas en múltiples oblasts y alarmas de ataques aéreos sonando en gran parte del país.

Ucrania logró destruir 114 de los 158 misiles que Rusia lanzó criminalmente contra ciudades ucranianas lejos del frente.

