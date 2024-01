Al menos 25 muertos en un bombardeo de un mercado en Ucrania ocupada por Rusia.

KYIV, Ucrania — Al menos 25 personas fallecieron el domingo por bombardeos en un mercado en las afueras de la ciudad de Donetsk en Ucrania, territorio ocupado por Rusia, informaron funcionarios locales el domingo.

Otras 20 personas resultaron heridas en el ataque en el suburbio de Tekstilshchik, incluidos dos niños, según dijo Denis Pushilin, jefe de las autoridades instaladas por Rusia en Donetsk. Él afirmó que los bombardeos fueron realizados por el ejército ucraniano.

Kyiv no ha comentado sobre el evento y las afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente por The Associated Press.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la escena, dijo Pushilin.

También el domingo, se desató un incendio en una terminal de transporte químico en el puerto de Ust-Luga en Rusia, tras dos explosiones, informaron funcionarios regionales. Los medios locales informaron que el puerto había sido atacado por drones ucranianos, lo que provocó la explosión de un tanque de gas.

El incendio ocurrió en un sitio operado por Novatek, el segundo productor de gas natural más grande de Rusia, a 165 kilómetros al suroeste de San Petersburgo.

En un comunicado de prensa al medio ruso RBC, la compañía afirmó que el incendio fue resultado de una “influencia externa”. También dijo que había suspendido las operaciones en el puerto.

Yuri Zapalatsky, jefe del distrito de Kingisepp de Rusia, donde se encuentra el puerto, dijo en un comunicado que no hubo víctimas mortales, pero que se había declarado alerta máxima en el área.

El medio de noticias Fontanka informó que se detectaron dos drones volando hacia San Petersburgo el domingo por la mañana, pero que fueron redirigidos hacia el distrito de Kingisepp. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente los informes.

El Ministerio de Defensa ruso no informó de ninguna actividad de drones en el área de Kingisepp en su informe diario. Dijo que cuatro drones ucranianos habían sido derribados en la región de Smolensk de Rusia, y que otros dos habían sido derribados en las regiones de Oryol y Tula.

Funcionarios rusos previamente confirmaron que un dron ucraniano fue derribado en las afueras de San Petersburgo el jueves.