Agente ruso de 18 años detenido por SBU en la región de Kyiv Oblast, enfrenta prisión de por vida.

Un agente ruso ha sido detenido en la región de Kyiv por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) que estaba recopilando inteligencia sobre las Fuerzas de Defensa y la infraestructura crítica en la región, informó el SBU el 13 de febrero.

El sospechoso intentó ubicar los lugares de la aviación de las Fuerzas Armadas y mostró interés en las rutas y la frecuencia de los vuelos de las aeronaves ucranianas.

Para recopilar información, el agente ruso alquiló un apartamento cerca de un campo de aviación local por algunos días.

Además, inspeccionó la geolocalización de los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas y evaluó la precisión de los ataques a las instalaciones de energía.

Los oficiales del SBU apresaron al sospechoso mientras realizaba más reconocimientos cerca de una planta generadora de energía en Kyiv.

Según la investigación, el agente ruso, un residente de 18 años de Kyiv, fue reclutado de forma remota hace varios meses por un oficial del FSB ruso.

El residente de Kyiv llamó la atención del servicio especial enemigo debido a su actividad en canales de Telegram pro-kremlin, donde abogaba por la guerra rusa contra Ucrania.

Para llevar a cabo sus “tareas”, el sospechoso recibió fondos del FSB, los cuales fueron depositados en su cuenta bancaria.

Durante registros en el apartamento del detenido, el SBU confiscó un teléfono móvil y una computadora que contenía evidencia de su correspondencia con el servicio especial ruso, así como una tarjeta bancaria con fondos del FSB.

Los investigadores del SBU han notificado formalmente al sospechoso de la acusación de alta traición, cometida bajo ley marcial.

Servicio de Seguridad de Ucrania

