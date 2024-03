¿A quién atrapó Australia cuando buscaba espías chinos?

Los oficiales de policía le preguntaron al hombre qué quería decir cuando dijo que involucrar a un ministro del gobierno australiano en un evento benéfico podría beneficiar a “nosotros los chinos”. ¿Se refería a China continental y al Partido Comunista Chino, o a la comunidad china local en Australia? Dependiendo de la respuesta, enfrentaba hasta 10 años de prisión.

“Están entendiendo que el chino es China. Siempre decimos ‘Soy chino’, eso no significa ‘Soy China continental'”, dijo el hombre, Di Sanh “Sunny” Duong, que fue llevado para ser interrogado.

El oficial siguió presionando, según una grabación reproducida para un jurado. ¿Estaba el Sr. Duong construyendo efectivamente una relación con el ministro, “que usted pensaba que sería el futuro primer ministro, para respaldar las opiniones de los chinos?” Otro oficial preguntó, “¿China continental?”

Cuando las amplias leyes de interferencia extranjera de Australia se promulgaron hace casi seis años en medio de la creciente preocupación por la intromisión encubierta del gobierno chino en las democracias occidentales, fueron aclamadas como pioneras por Estados Unidos y otros países. Se esperaba que pronto hubiera juicios revelando tácticas sofisticadas.

Pero el primer caso, el de Mr. Duong, llegó a juicio solo en noviembre, y fue, según todos los informes, un asunto de bajo riesgo. Se trataba de enfrentar al gobierno australiano contra un fabricante suburbano de lápidas debido a interpretaciones divergentes de dos palabras (“nosotros los chinos”), y una donación de $25,000 a un hospital comunitario que, según los fiscales, en algún momento se convertiría en la base para una propuesta pro-China a un miembro del Parlamento local.

En diciembre, un jurado encontró culpable al Sr. Duong, de 68 años, de preparar o planificar un acto de interferencia extranjera. A fines del mes pasado, un juez lo condenó a dos años y nueve meses de prisión. Se espera que cumpla un año tras las rejas.

Aunque el caso recibió mucha menos atención de los medios australianos que la aprobación de las leyes de interferencia, se ha convertido en una historia de advertencia para las grandes comunidades diaspóricas del país, casi un tercio de su población nació en el extranjero. En teoría, las nuevas leyes eran un esfuerzo para defender la democracia contra la influencia extranjera. En la práctica, han planteado preguntas difíciles sobre cuándo tales intenciones podrían derivar en xenofobia o esfuerzos inútiles.

El Sr. Duong no testificó en el juicio y sus abogados no llamaron a ningún testigo. Pero en su única entrevista profunda desde su arresto, con The New York Times, dijo que su patriotismo hacia China nunca entró en conflicto con su lealtad a Australia y sus intereses. Se vio a sí mismo como un chivo expiatorio de las tensiones geopolíticas, diciendo que su procesamiento estaba destinado a enviar un mensaje: “No camines demasiado cerca de China”.

Para algunos expertos, el caso del Sr. Duong, que comenzó en medio de un punto muerto diplomático entre China y Australia, y concluyó cuando las relaciones se descongelaron, generó preocupaciones de que hubiera sido efectivamente encontrado culpable por asociación. Para otros, sus interacciones con funcionarios chinos eran una prueba innegable de que trabajaba para Beijing.

El Sr. Duong tenía tendencia a alardear. Hablaba sobre lo mundano, como sus viajes, y se jactaba de los vínculos que había establecido con funcionarios tanto de Australia como de China.

Nacido y criado en Vietnam, huyó en 1979, uno de los cientos de miles de chinos étnicos que abandonaron el país. Después de armar una vida de clase media en Australia, a menudo intentaba retratarse como un hombre en ascenso. Se postuló sin éxito como candidato en el Partido Liberal Conservador en una elección estatal en 1996. Avanzó a través de las filas de grupos comunitarios chinos locales, llegando a ser el número dos de la Federación Global de Organizaciones Chinas de Vietnam, Camboya y Laos, una organización paraguas con capítulos en todo el mundo, así como el presidente de su rama en Oceanía.

Según él, los grupos le permitieron conectarse con funcionarios en China, y relacionarse con políticos locales y funcionarios australianos en el consulado chino de Melbourne, que no respondió a una solicitud de comentarios sobre el caso.

Más de un año antes de su arresto, en otra entrevista, el Sr. Duong dijo que a menudo decía a otros líderes de la comunidad chino-australiana: “Si hablan de espías, deberían incluirme a mí, Di Sanh Duong, en la categoría de espías”.

Hablaba de sus lazos con China, incluidos sus cargos de asesor en el extranjero para cuatro organismos provinciales chinos. Entonces, se preguntaba: “¿Eso me convierte en lacayo de China?”

Sin que el Sr. Duong lo supiera, ya estaba siendo investigado por las autoridades australianas. Consideraban que algunos grupos en los que participaba estaban vinculados a la operación de influencia extranjera de China. Querían saber por qué viajaba a menudo a China, hacía comentarios que se asemejaban a las políticas de Pekín y alardeaba de su amistad con un oficial de inteligencia chino. Sus interacciones con funcionarios chinos en Australia, incluido cuando envió fotos de manifestantes de Falun Gong a un funcionario del consulado, también fueron objeto de escrutinio.

En 2020, el Sr. Duong fue acusado bajo la ley de interferencia extranjera, que criminalizaba cualquier comportamiento engañoso o encubierto destinado a influir en la política o las políticas australianas en nombre de un gobierno extranjero.

El grupo comunitario del Sr. Duong había recaudado alrededor de $25,000 y estaba donando el dinero a un hospital de Melbourne para ayudar a tratar a pacientes con Covid, en un momento en que el sentimiento anti-chino estaba en alza en Australia. El Sr. Duong había invitado a Alan Tudge, el ministro de Inmigración en ese momento, a estar presente cuando entregara el dinero.

Durante el juicio, que duró tres semanas el año pasado y fue en parte a puerta cerrada al público, los fiscales no discutieron las buenas intenciones del Sr. Duong. Pero argumentaron, a la luz de sus conexiones con Pekín y lo que los fiscales dijeron que era su asociación con la operación de influencia extrajera de China, que su motivo final era nefasto. Él estaba, dijo un fiscal, pensando en cómo podría, en el futuro, influir en Mr. Tudge en beneficio de “nosotros los chinos”.

Las oficinas de Mr. Tudge dijeron que una verificación de antecedentes que ordenaron sobre el Sr. Duong no arrojó ninguna alarma. Pero los fiscales argumentaron que el Sr. Duong ocultó sus conexiones con funcionarios chinos, a pesar de que en su tarjeta de presentación figuraban sus cargos de asesor provincial.

Antes de donar el dinero, los fiscales dijeron que el Sr. Duong había estado en contacto regular con funcionarios chinos. Había estado tratando de conseguir su ayuda para obtener mascarillas quirúrgicas de China, que quería regalar al hospital. Estas interacciones, según el fiscal principal, Patrick Doyle, significaban que el Sr. Duong tenía “una conexión secreta con el Partido Comunista Chino”.

No es que esas conexiones hayan sido de utilidad: el Sr. Duong nunca logró obtener las mascarillas de China.

Como prueba de las intenciones del Sr. Duong hacia el Sr. Tudge, los fiscales presentaron una carta antigua que el Sr. Duong escribió a un funcionario del Partido Liberal a nivel estatal, que contenía sugerencias de política que el juez describió más tarde como “vagas, impracticables y poco probables de ser tomadas en serio”. Su principal argumento era que Australia debería considerar a China como su socio estratégico principal, no a los Estados Unidos. Los fiscales argumentaron que era el tipo de enfoque que podría intentar nuevamente.

Todo esto, argumentó el gobierno australiano, demostró que el Sr. Duong había sido cooptado por una sección de la operación de influencia china conocida como el Departamento de Trabajo de la Frente Unida.

“La forma en que funciona el sistema de Frente Unida – y el rol del Sr. Duong refleja esto – es mucho más sutil”, dijo el Sr. Doyle. “Es mucho más matizado de lo que se muestra en novelas de espías o películas de James Bond”.

El sistema de Frente Unida, dijo el Sr. Doyle al jurado, apunta a todas las personas de ascendencia china que viven en el extranjero, no solo para influir en sus creencias, sino también para convertirlos en agentes que influyan en otros. Para esto, se priorizan tipos específicos de chinos en el extranjero: aquellos que “tienen una fuerte lealtad a China como la patria”, y aquellos con influencia y poder.

El Sr. Duong tenía ambas cosas, especialmente lo primero, dijo el Sr. Doyle. El sistema de Frente Unida aseguraba que el Sr. Duong se había “convertido exactamente en el tipo de patriota” capaz y dispuesto a actuar de maneras, incluso sin instrucciones explícitas, que ayuden al gobierno chino a lograr sus objetivos, dijo.

El abogado del Sr. Duong, Peter Chadwick, argumentó que a su cliente simplemente le gustaba exagerar sus conexiones con personas ricas y poderosas. Las relaciones con funcionarios del gobierno chino eran una necesidad para alguien que hacía negocios en China, como el Sr. Duong, argumentó. Esto “no significa que una persona u organización estén siempre cooptadas para hacer lo que dice el gobierno chino”, dijo.

El Sr. Duong parecía ser objeto de más escrutinio debido a su herencia china, dijo el Sr. Chadwick. Agregó: “No puedo evitar preguntarme si estaríamos aquí si el Sr. Duong fuera una persona de ascendencia italiana que viajara repetidamente a la madre patria italiana”.

El Sr. Chadwick fue reprendido por el juez por “insinuar que hay una motivación racial”.

Durante el juicio, el Sr. Duong dijo en la entrevista que creía que era del interés mutuo de China y Australia ser socios estratégicos. Para alguien que se veía a sí mismo y a su comunidad como un puente entre los dos países, no existía tal cosa como estar “demasiado cerca” de China.

“Esperamos que la relación entre China y Australia sea siempre buena”, dijo.