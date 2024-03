Alternando rápidamente los subtítulos en Apple TV (Pero no en Netflix)

Viernes, 15 de marzo de 2024

Sé que es una tendencia para las personas dejar activadas las leyendas cerradas siempre que están viendo televisión, incluso para programas y películas en los que pueden entender fácilmente el diálogo. Sin embargo, no puedo hacer eso, ya que encuentro que las leyendas son altamente distractivas si no las necesito.

Pero mientras veía la película The Gentlemen en Netflix la semana pasada, me encontré alternando las leyendas encendidas y apagadas con frecuencia, ya que no podía entender el acento cockney hablado por muchos personajes. Así que cuando comenzaba una escena con personajes hablando en cockney, deslizaba hacia arriba en el control remoto de Apple TV y alternaba el botón “CC” en la aplicación de Netflix. Cuando la escena terminaba, repetía el proceso. Intenté dejar las leyendas simplemente activadas, pero realmente me resulta insoportablemente distractivas cuando entiendo lo que se dice. Esto me hizo pensar que tiene que haber una mejor manera de alternar las leyendas que simplemente deslizar y hacer clic manualmente en el panel táctil del control remoto de Apple TV.

Resulta que hay dos formas mejores:

Si usas el control remoto del Centro de Control de Apple TV en tu iPhone, hay un botón dedicado “CC”.

En tvOS, ve a Configuración → Accesibilidad → Accesos directos de accesibilidad, y configúralo en “Leyendas cerradas”. Ahora solo tienes que hacer triple clic en el botón Menú/Atrás en el control remoto para alternar las leyendas. (En los controles remotos antiguos de Apple TV, el botón está etiquetado como “Menú”; en el nuevo control remoto, está etiquetado con un “<".)

Pero aquí está el problema: la aplicación de tvOS de Netflix no soporta ninguno de estos métodos para alternar las leyendas. Netflix solo soporta la alternancia de leyendas en pantalla en su reproductor de video personalizado. Entiendo por qué Netflix y otras aplicaciones de streaming quieren usar sus propios reproductores de video personalizados, pero debería ser obligatorio mediante una revisión de la App Store que soporten características de accesibilidad como esta.