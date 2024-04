Estas son las acciones a seguir mientras Australia reinicia sus relaciones con China.

(Bloomberg) — Las mejora de las relaciones entre Pekín y Canberra están iluminando las perspectivas para las acciones australianas que han enfrentado restricciones comerciales, con los productores de vino y algunos sectores agrícolas vistos como los principales beneficiarios.

La mayoría leída de Bloomberg

Treasury Wine Estates Ltd. subió un 15% el trimestre pasado a medida que crecían las expectativas de que China levantaría los aranceles punitivos sobre las exportaciones de vino de Australia. Los analistas esperan que la acción aumente otro 7.9% desde el cierre del miércoles, según los objetivos de precios recopilados por Bloomberg. Aún se mantienen algunas restricciones en productos como carne de res y langostas, cuya eliminación podría respaldar las acciones relacionadas.

El panorama para las mineras es menos claro, ya que el sector es el centro de las preocupaciones de seguridad nacional. Aunque China ha buscado impulsar la inversión en el vasto y lucrativo sector minero de Australia, Canberra también tiene la necesidad de asegurar su cadena de suministro nacional y mantener la cooperación con Estados Unidos en minerales clave.

“La posición geopolítica de Australia es un acto de equilibrio, con una dependencia de China para apoyar el mercado de exportación, pero también como un fuerte aliado de Estados Unidos”, dijo Anna Milne, analista de Wilson Asset Management en Sídney. “Continuar caminando por esta cuerda floja es estratégicamente muy importante para Australia, dada la posibilidad de beneficios de ambos lados de la ecuación.”

Leer: China y Australia enfrentan complicado camino diplomático tras disputa comercial

Aquí están las acciones a vigilar:

Productores de Vino y Fabricantes de Botellas australianos

China impuso aranceles de hasta un 218% sobre el vino australiano en marzo de 2021, después de que el entonces primer ministro Scott Morrison llamara a una investigación internacional sobre los orígenes de Covid-19. Las relaciones comenzaron a mejorar después de las elecciones de mayo de 2022 que llevaron al gobierno del primer ministro Anthony Albanese.

Treasury Wine y Australian Vintage Ltd. subieron antes de la decisión de eliminar los aranceles el mes pasado. Treasury ha dicho que planea reasignar algunos vinos de otros mercados a China, que representaba el 30% de las ganancias de la empresa antes de los gravámenes.

Los aranceles eliminados también pueden aumentar las ganancias del fabricante de botellas Orora Ltd. a medida que aumentan las exportaciones de vino, según Morgan Stanley.

Aun así, la demanda de vino en China se ha reducido aproximadamente a la mitad en comparación con los niveles de 2019 debido a los cambios en las preferencias de los consumidores y una desaceleración económica. El mercado llevará tiempo en recuperarse, escribieron los analistas de Jarden Securities Ltd. liderados por Ben Gilbert en una nota.

Acciones clave a observar: Treasury Wine, Australian Vintage, Orora

Agroindustria

Aunque las restricciones comerciales sobre cebada y vino ya se han levantado, las de algunos exportadores de carne de res y langostas siguen vigentes.

Varios exportadores de carne aún enfrentan suspensiones después de que China prohibiera las importaciones de algunas empresas australianas a mediados de 2020 y principios de 2022. El departamento de agricultura ha dicho que está trabajando con China para resolver los impedimentos comerciales luego de que se levantaran las prohibiciones a varios exportadores.

Acciones clave a observar: Elders Ltd., Australian Agricultural Co., Wellard Ltd.

Níquel

Las tensiones en descenso pueden haber llegado demasiado tarde para beneficiar al endeble mercado de níquel de Australia después de la enorme inversión de China en Indonesia. Los precios del metal han caído más del 60% desde un pico en 2022 después de que empresas respaldadas por China en Indonesia trajeran repentinamente en línea una gran cantidad de producción de níquel.

Los suministros en aumento llevaron a Wyloo Metals Pty Ltd. del multimillonario Andrew Forrest a cerrar sus minas en Australia Occidental en enero. BHP Group Ltd., la compañía minera más grande del mundo, registró una caída en los ingresos del primer semestre después de reducir el valor de los activos de níquel. La acción ha repuntado en las últimas semanas ante la esperanza de que la recuperación económica de China impulse la demanda de metales.

Leer: Australia agrega níquel a la lista de minerales críticos en aumento de financiamiento

Acciones clave a observar: Nickel Industries Ltd., BHP

Productores de Litio

Pekín ha presionado por un mayor acceso de inversión al mercado de litio de Australia a medida que las relaciones mejoran, lo que podría impulsar más asociaciones entre refinadores chinos y mineros domésticos.

Para los productores, “el principal beneficio de tener un refinador como socio de empresa conjunta es un cliente a largo plazo y fiable,” dijo Mohsen Crofts, un analista de Bloomberg Intelligence en Sídney. Algunos proyectos de litio más pequeños también podrían convertirse en posibles objetivos de adquisición.

Mejores lazos también podrían aliviar las preocupaciones de los mineros sobre quedar atrapados en posibles disputas comerciales. En una llamada de ventas en julio, el director ejecutivo de Mineral Resources Ltd., Chris Ellison, dijo que no quería “atrapar dinero en China” en medio de las fisuras geopolíticas.

Leer: Ganfeng y Pilbara Minerals exploran construir una refinería de litio

Acciones clave a observar: Liontown Resources Ltd., IGO Ltd., Pilbara Minerals Ltd., Mineral Resources

Metales de Tierras Raras

Los mineros de tierras raras de Australia también están en foco mientras China busca firmar acuerdos. El año pasado, Australia bloqueó silenciosamente una oferta de una empresa vinculada a China para aumentar su participación en el proveedor Northern Minerals Ltd., poniendo a prueba la relación en proceso de descongelamiento entre las naciones.

Independientemente de la asociación con China, los mineros australianos pueden beneficiarse a medida que los gobiernos occidentales buscan disminuir el control de Pekín sobre minerales críticos.

UBS Group AG tiene una visión optimista sobre Lynas Rare Earths Ltd., ya que tiene una “ventaja inicial en la carrera fuera de China”` y una “alta probabilidad de más sorpresas positivas mediante políticas o inversiones estratégicas,” escribieron los analistas liderados por Dim Ariyasinghe el mes pasado.

Acciones clave a observar: Australian Strategic Materials Ltd., Arafura Rare Earths Ltd., Northern Minerals, Lynas Rare Earths

–Con asistencia de Ben Westcott y Paul-Alain Hunt.

Lo más leído de Bloomberg Businessweek

© 2024 Bloomberg L.P.