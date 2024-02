A los 70 años, esta influencer de Instagram demuestra que nunca es demasiado tardePlease note that this translation may vary depending on the context and target audience.

HTML Etiquetas:

“It’s Never Too Late” es una serie que cuenta las historias de personas que deciden perseguir sus sueños a su manera.

Mi nombre es Lyn Slater y seré la primera en decirte que mi vida ha sido una serie de felices accidentes y metamorfosis propositivas.

“Porque me estoy reinventando constantemente, mi vida es siempre una sorpresa. Soy una persona improvisadora. No planifico. Vivo en el momento”, dijo la Sra. Slater, 70 años, ex profesora de trabajo social en la Universidad de Fordham en Nueva York. “Ese pensamiento me ha servido bien. Ha creado interminables aventuras, sorpresas, amistades increíbles y aprendizajes profundos”.

En 2014, estaba tomando varias clases creativas en el Fashion Institute of Technology en Manhattan. Su profesor en una clase sobre cómo abrir una tienda de ropa vintage le sugirió que comenzara un blog de moda. La Sra. Slater, oriunda de Dobbs Ferry en el condado suburbano de Westchester y mudada a la ciudad de Nueva York a mediados de los 90, pensó: “Por qué no”. Siempre había tenido pasión y talento por el estilo y a menudo la confundían con ser parte de la industria de la moda. Pensó que se enfocaría en el blog y ese tema.

“Vestía de una forma que la gente no esperaba. Era muy vanguardista, vestida con un estilo minimalista, en blanco y negro. Usaba ropa de diseñadores japoneses de tiendas de segunda mano, como Issey Miyake y Yohji Yamamoto”, explicó. “Me vestía de una manera que sentía, y para expresar una identidad”.

Después de que un compañero de clase le sugiriera que se llamara a sí misma la Icono Accidental, la Sra. Slater asumió el título y adquirió un sitio web y dominio de blog con ese nombre. Publicaba tres veces por semana, usualmente escribiendo introspectivamente sobre ropa y diseñadores, y el papel fundamental que estos dos temas jugaban en su vida. A menudo llevaba una prenda de ropa y escribía un ensayo “sobre la inspiración del diseñador y cómo me sentía al usarla”, explicó.

Las fotos que acompañaban eran tomadas por su compañero de toda la vida, Calvin Lom, 66 años, un ingeniero retirado de ciclotrón. (Hoy en día, la pareja vive en Peekskill, N.Y.) Un período de cinco años como una influyente de moda muy buscada – @iconaccidental en Instagram – fue su siguiente gran paso en la carrera.

A continuación vino la crisis de identidad y la pérdida de uno mismo.

Sus triunfos, transformaciones y problemas, sin mencionar sus verdades, se relatan en su libro, “Cómo ser Viejo: Lecciones para vivir audazmente desde la Icono Accidental”, que será publicado en marzo por Plume, un sello de Penguin Random House.

“El libro es una recopilación de ensayos desde que cumplí 60 años en 2013 hasta el presente”, dijo la Sra. Slater. “Es un libro sobre la reinvención, cosas que he aprendido. Como me convertí en una icono accidental, y experiencias que me sucedieron. Culmina cuando tengo esta crisis de valores.”

(La siguiente entrevista ha sido editada y resumida.)

¿Cómo pasaste de ser una trabajadora social a tiempo completo a la Icono Accidental?

En 2014 estaba haciendo un trabajo muy pesado que se centraba en el trauma, el abuso infantil y sexual, y el sistema de bienestar infantil. Necesitaba hacer algo creativo, porque para mí, eso es salvar vidas. Profesores y personas me dijeron que tenía gran estilo. Cuando surgió la sugerencia del blog, quería indagar en eso. Siempre había estado interesada en la ropa y la moda. La ropa siempre ha manifestado quién quiero ser. Pensé: “Vale. Puedo hacer eso. Sé cómo hacer un sitio web. Puedo hacer que esto suceda”.

¿Cómo supiste en qué enfocarte?

Había un gran vacío para mujeres de mi edad, que eran como yo, urbanas, intelectuales e involucradas en su vida y carrera. El blog que quería escribir no existía. Quería conectar con una comunidad de mujeres que quisieran pensar y hablar sobre la moda como una forma de expresar identidad. Nunca tuve un público objetivo.

Rápidamente llamaste mucha atención, acumulando casi un millón de seguidores en todas tus plataformas de redes sociales. ¿Cómo sucedió eso?

Mi escritura era mi autenticidad. El blog realmente fue mi impulso para ser escritora. Me volví más visible en el mundo. Hice la transición desde el blog para trabajar predominantemente en Instagram y hacer publicaciones patrocinadas. Conseguí una campaña con Valentino, luego una internacional con Mango, una marca española orientada a un consumidor más joven. El hecho de que me presentaran fue innovador. Luego conseguí seguidores de todo el mundo. Firmé con una agencia de modelos y conseguí una agente literaria. Me vieron los editores de moda y empecé a hacer sesiones de fotos para revistas y videoclips musicales, modelando, campañas y trabajando con diseñadores emergentes.

Para 2019, tuviste una crisis. ¿Qué sucedió?

Me perdí. Me di cuenta de que estaba infeliz. Todo se volvió muy controlador. La gente te dice lo que quieren que publiques, cómo quieren que hagas tus fotos, lo que quieren que digas. Eso no fue por lo que empecé. Quería tener una nueva aventura, conocer gente nueva, explorar campos nuevos y expresarme creativamente. Perdí la comunidad íntima que estaba verdaderamente comprometida. Estaba creando un lugar donde la gente que se sentía inaudible e invisible, a través de mí, se sentía vista. Mujeres más jóvenes que temían envejecer decían que les estaba ayudando a no temer eso.

¿Qué aprendiste a lo largo de esta experiencia?

Que necesitas cantidades iguales de una vida analógica y digital. Al principio, el blog permitió a una persona mayor entrar en la moda. Pero después de un tiempo, me metió en una caja y eso se volvió opresivo. He aprendido cómo vivir una vida digital puede cambiarte. Terminé absorbiéndome y empecé a comprometer mis valores. He aprendido lo fácil y seductor que es perderte en todo esto.

¿Cómo volviste a tu ser central?

Volví a escribir. Ya no paso gran cantidad de tiempo en las redes sociales. Ya no lo hago por dinero. Ahora lo hago como lo comencé originalmente, que es a través de la escritura. Tengo un Substack con el que me involucro más que con mis redes sociales. Tengo prioridades sólidas, como poner a mi familia, mi hogar y mi salud antes que cualquier otra cosa. Sigo publicando porque el grupo de personas que están comprometidas conmigo, y para quienes mis palabras son importantes, las inspiran, las reconfortan y las hacen sentir bien con ellas mismas.

¿Qué se sintió cumplir 70 años?

Creo que el envejecimiento no se refleja con precisión. El envejecimiento es un viaje. La gente veía a una persona mayor que no estaba preocupada por ser vieja. Mi edad era irrelevante. Hay muchas cosas buenas acerca de envejecer. Tienes mucha experiencia en la vida. Entonces, cuando suceden cosas, no te vuelves loco. Sabes qué hacer. Ya lo has hecho antes. Tienes más confianza, te vuelves menos dependiente de lo que cualquier persona piense, lo que es enorme.

¿Cuál es tu mejor consejo?

La clave para la vida es lanzarse a vivirla sin un plan y estar abierto a vivirla de esa manera. Es una filosofía esperanzadora porque anticipa que siempre habrá un futuro, y que siempre habrá algo emocionante, diferente y nuevo.