7 razones para convertirte en James Bond en el juego de aventuras ‘Cypher 007’

Blofeld, el genio criminal y jefe de Spectre, una vez más está maquinando para derrotar a James Bond en Cypher 007 de Tilting Point LLC.

Soy fan de los RPGs, así que cargué el juego de acción en mi iPhone. También es jugable en una variedad de otros dispositivos de Apple.

1. Cypher 007 satisface la necesidad de una nueva película de James Bond

Después de más de 60 años de libros y películas, James Bond es el agente secreto más famoso del mundo. Pero la última película de la franquicia fue en 2021. Cypher 007 es una alternativa divertida para aquellos que se están impacientando.

En el juego, Blofeld ha utilizado una técnica de lavado de cerebro conocida como Cypher en Bond y lo tiene cautivo en una prisión mental en un intento de convertirlo en el máximo doble agente. Depende de los jugadores frustrar este plan.

Afortunadamente, 007 tiene ayuda. Q, M y Moneypenny hacen su aparición.

2. Se trata de sigilo, no de cortar y rebanar

Como dije, soy fan de los juegos de rol. En estos, el objetivo suele ser apuñalar o disparar rápidamente a casi todo lo que se mueva. Cypher 007 toma un enfoque completamente diferente.

Juegas como James Bond, que no es enormemente más fuerte o rápido que sus oponentes digitales. Su ventaja es el sigilo. Si Bond se mete en una pelea a puñetazos, ganará pero los guardias cercanos lo notarán y correrán a dispararle. Si Bond dispara a alguien, todos los guardias cercanos escuchan y vienen corriendo, con las armas en la mano.

Así que los jugadores guían a 007 mientras se acerca sigilosamente a las personas y las noquea silenciosamente. Todo esto, mientras tiene cuidado de no ser visto por los agentes enemigos y las numerosas cámaras de seguridad.

El requisito de sigilo hace que Cypher 007 sea lo suficientemente diferente de mis juegos habituales como para disfrutar del cambio de ritmo.

3. Requiere estrategia y planificación

Por mucho que ame los RPGs de cortar y rebanar que juego con mis amigos, no requieren mucho pensamiento. Corre hacia los enemigos, mátalos lo más rápido posible y retrocede solo si es necesario; eso es todo lo que se requiere de estrategia.

Seguir esa misma estrategia en Cypher 007 no te llevará más allá del primer nivel. Cada habitación requiere resolver cómo maniobrar alrededor de las cámaras que giran y los guardias en movimiento para llegar donde necesitas estar para noquear sigilosamente a alguien. Por lo tanto, es un poco como un juego de acción y rompecabezas.

Pero falta un tipo de estrategia. Esto no es un RPG tradicional porque el personaje no sube de nivel. Él es el maldito James Bond, ya es el mejor agente secreto del mundo.

Pero comienza sin equipo y debe adquirir algo a medida que avanza el juego. Las armas y otros objetos se vuelven gradualmente mejores, lo que es un poco como subir de nivel.

4. Cypher 007 es un desafío pero no es frustrante

Debes pensar en cómo jugar el juego y, por supuesto, la dificultad aumenta a medida que avanzas en el juego. Pero no te preocupes de que se vuelva demasiado complicado. Nunca encontré un nivel por el que no pudiera pasar.

Los jugadores tienen resurrecciones ilimitadas de su personaje, y llegas a puntos de guardado con frecuencia. Así que cuando James Bond muere, tienes otra oportunidad sin tener que repetir grandes secciones del nivel actual.

Aquí tienes un consejo para el juego si te sientes atascado: cualquier guardia que noquees permanecerá noqueado cuando tu personaje vuelva a la vida. Entonces, si hay simplemente demasiados guardias, comienza por eliminar a uno aunque sepas que hará que tu personaje muera. Puedes reducir su número de esa manera.

¿Cómo puede James Bond eliminar en silencio a ese guardia en la próxima habitación?

Captura de pantalla: Ed Hardy/Cult of Mac

5. Buenos gráficos y mecánicas

Los gráficos que Tilting Point LLC ha integrado en Cypher 007 son más que adecuados para representar a un hombre que se cuela por edificios poco iluminados. Puedes ver fácilmente el mapa y siempre entender lo que está sucediendo, pero en ningún momento dirás “Oye, eso se ve increíble”. No es ese tipo de juego.

Y no te hagas ilusiones con una Chica Bond fácilmente seducible, tampoco es ese tipo de juego.

Cypher 007 no es un mundo abierto elaborado. Te asignan misiones específicas para llevar a cabo en áreas designadas. Los lugares cambian constantemente, chalets en Suiza, bunkers subterráneos, ese tipo de cosas, por lo que la geografía no es repetitiva. Simplemente no esperes vagar buscando qué encontrar.

Prefiero eso. He dejado de jugar RPGs de mundo abierto porque pasé demasiado tiempo perdido en lugares equivocados buscando cosas que no estaban ahí.

6. Sin molestas compras dentro de la aplicación

Cypher 007 forma parte de Apple Arcade. Eso significa que no hay compras dentro de la aplicación y otros costos ocultos están prohibidos.

Demasiados otros juegos requieren que los jugadores compren gemas o equipo para poder seguir adelante. A veces necesitas absolutamente un arma para vencer a un jefe que, en realidad, solo está disponible pagando con dinero real. Eso no sucederá con ningún juego de Apple Arcade.

Hablando de eso, no solo recibes este juego. Se incluyen más de 200 juegos con una suscripción mensual de $4.99 al servicio de juegos de Apple. Y una sola suscripción funciona para hasta seis miembros de la familia.

7. Juega hoy en todas tus computadoras de Apple

Jugué a Cypher 007 de Tilting Point LLC en un iPhone, pero esa no es la única opción. También es jugable en Mac, iPad y Apple TV.

Los controladores externos son una opción para cualquiera de las plataformas admitidas. Yo usé el juego para probar un nuevo controlador de iPhone de GameSir, o puedes usar un controlador inalámbrico de Xbox o Playstation con tu portátil o televisor.