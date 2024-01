Adoptando un enfoque sensato hacia las redes sociales y las aplicaciones en general

El comienzo de un nuevo año es un momento que muchos de nosotros usamos para hacer balance: nuestros objetivos, hábitos, formas de pasar nuestro tiempo. Para mí, un cambio significativo ha sido adoptar un enfoque más sensato hacia las redes sociales y las aplicaciones en general.

Soy un gran fan de la tecnología, por supuesto, pero también reconozco plenamente que la tecnología también tiene sus desventajas, y las redes sociales en particular han sido una bendición muy ambigua …

En mi caso, el principal culpable era Facebook. Sé que me hace oficialmente viejo, gracias. Tal vez para ti sea X, Instagram, TikTok, o algo diferente, por lo que convierte mis referencias según corresponda.

Lo bueno, lo malo y lo feo

Lo bueno

Para mí, Facebook es genial para dos cosas.

Primero, mantenerme al tanto de amigos en otros países. Antes de Facebook, probablemente habríamos intercambiado correos electrónicos por un tiempo y luego gradualmente perdido el contacto. Con Facebook, puedo seguir compartiendo sus vidas, y viceversa.

En segundo lugar, participo más en la vida de amigos y familiares en general. Hay algunos que veo a menudo, y otros con menos frecuencia, pero Facebook me facilita mantenerme al día con lo que hacen.

Lo malo

Para mí, el mayor problema con Facebook es lo fácil que es quedar atrapado en cada vez más contenido. Comenzamos siguiendo a amigos reales, luego conocidos, luego alguien que conocimos en un evento …

Luego agregamos Páginas y Grupos al conjunto. Cada uno individualmente no agrega mucho a nuestro feed, pero fácilmente puede llegar al punto en que sea más de la mitad de nuestro contenido. Además, las publicaciones sugeridas y patrocinadas están completamente fuera de control; si tuviera la opción de suscribirme a una versión sin publicidad, la tomaría con gusto (gracias, Brexit).

Lo feo

Para mí, lo peor de Facebook es su intento de convertirse en TikTok. Miras un video, y la aplicación te pone en una sección de video de desplazamiento infinito separada.

Cada red social tiene sus pros y contras

Las listas de pros y contras probablemente te parezcan diferentes, dependiendo de tu red social más utilizada. Soy un usuario X, ya que tienes que usarlo cuando trabajas en tecnología. Pero limito su uso al trabajo.

Tuve que cambiar un aspecto de mi comportamiento. Al igual que leo los comentarios sobre mis publicaciones y hago todo lo posible para responder, solía hacer un esfuerzo similar en X. Sin embargo, X parece estar lleno de gente que responde a los titulares sin leer la publicación; que hacen comentarios objetivamente idiotas; o, lo peor de todo, se enzarzan en una pelea estúpida con otra persona y llenan mis menciones con su disputa. Finalmente tuve que adoptar una actitud de “La vida es demasiado corta” con todo esto, y simplemente bloquear o silenciar a los infractores.

Dí una mirada más amplia a otras aplicaciones

Examiné mi uso de otras aplicaciones, y me di cuenta de que una en particular era una gran pérdida de tiempo: YouTube.

Soy un gran fan de la plataforma, y de hecho mantuve mi suscripción a YouTube Premium cuando dejé Netflix, ya que veía mucho contenido en el primero mientras no había visto el último durante muchos meses.

Pero me di cuenta de que había momentos en los que me absorbía viendo más contenido del que era un placer total o una buena forma de pasar el tiempo.

Esto es lo que he cambiado

Primero, dejé de seguir a muchas personas y grupos en Facebook, por lo que mi feed es mucho más corto.

En segundo lugar, elimino todas las publicaciones sugeridas y patrocinadas de Facebook, usando el botón X. Curiosamente, eso resulta en casi ninguna publicación mostrándose durante aproximadamente una semana, por lo que realizar una limpieza rápida una vez a la semana me da un feed limpio, haciéndolo aún más corto.

En tercer lugar, soy mucho más deliberado en mi visualización de YouTube. Casi he dejado de hacer clic en Shorts (esas cosas que parecen vagamente interesantes y solo tomarán 30 segundos para ver, pero cuyo tiempo puede acumularse rápidamente). Soy mucho más selectivo con videos más largos, y salgo de la aplicación después de una estadía mucho más corta.

Una táctica que he descubierto que funciona bien con el contenido en video en general: añadirlo a mi lista de “Ver más tarde”, y luego ver si realmente todavía quiero verlo al día siguiente. En su mayoría, no lo hago. De esta manera, funciona mucho como el clásico consejo para hacer dieta: no te prives de nada, pero espera 20 minutos y ve si todavía lo quieres.

El resultado ha sido una reducción significativa en mi tiempo de pantalla de ocio, y siento que estoy usando mi tiempo de una manera más satisfactoria.

¿Y tú?

¿Has hecho algún cambio en la forma en que usas las redes sociales o las aplicaciones en general? ¿Es algo que planeas hacer? Por favor, comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios.

Foto de Juan chavez en Unsplash

FTC: Utilizamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más.