Prototipos de pantalla plegable de Apple no superan pruebas, proyecto en pausa – informe poco fiable.

Prototipos plegables de Apple

Un informe de un blogger chino con 1,7 millones de seguidores afirma que los prototipos de pantalla plegable de Apple no pasaron las pruebas establecidas por la empresa.

Aseguran que “el proyecto ha sido archivado temporalmente”, aunque esto es casi con toda seguridad una interpretación errónea de la posición más probable…

Un informe a principios de este mes dijo que los proveedores de pantallas Samsung y LG llevan enviando muestras de pantallas plegables a Apple desde hace algún tiempo para la consideración de la empresa, y que las últimas de estas son de entre 7 y 8 pulgadas.

No está claro en este momento si Apple está priorizando un iPhone plegable o un iPad plegable, e incluso hasta qué punto podrían ser descritos como uno y el mismo. En nuestra encuesta, la mayoría de ustedes prefirieron un dispositivo del tamaño de un iPhone Pro que se despliega para mostrar el tamaño de un iPad mini.

Un informe posterior dijo que Apple tiene al menos dos prototipos “activos” que se pliegan como una concha, pero que estaba preocupado por un pliegue visible.

Se dice que Apple está trabajando en formas de reducir el pliegue en el medio de la pantalla que aparece después de plegarse muchas veces. La empresa quiere que el dispositivo quede completamente plano, lo que permitiría a los usuarios interactuar con la pantalla y dibujar libremente en ella con accesorios como el Apple Pencil.

Prototipos fallidos en pruebas, ‘proyecto temporalmente archivado’

El bloguero chino Fixed Focus Digital, que tiene casi 1,7 millones de seguidores, afirma que el proyecto ha sido suspendido por ahora.

Apple está acelerando la investigación y el desarrollo de productos con pantalla plegable y ha comprado varios dispositivos vendidos por socios para su desmontaje e investigación. Sin embargo, se dice que el proyecto ha sido archivado temporalmente porque la pantalla no pasó las pruebas.

Opinión de 9to5Mac

La interpretación más cínica sería que aquí no hay noticias en absoluto. Apple ha estado evaluando pantallas plegables de sus proveedores durante años y sometiéndolas a todo tipo de pruebas, y aún no está satisfecha con lo que ha visto. El hecho de que las ofertas más recientes no hayan satisfecho a la empresa no es nada nuevo.

Pero una lectura más generosa sería que Apple no está satisfecha con el pliegue en los prototipos existentes, y ha pedido a sus proveedores que vuelvan a empezar desde cero y tomen un enfoque completamente diferente para el pliegue. Eso requeriría más tranquilidad en el proyecto por parte de Apple, mientras espera nuevas muestras.

De todas formas, no hay un mundo en el que tenga sentido la idea de que Apple “archiva” temporal o permanentemente el proyecto. Obviamente, habrá dispositivos plegables de Apple en algún momento, y la empresa seguirá trabajando en ello hasta que tenga una solución que cumpla con sus estándares.

Foto de Galaxy Z Flip 3 de Onur Binay en Unsplash. Informe detectado por MacRumors.

