5 características de IA que el iPhone 16 podría tener para desafiar al Galaxy S24 y Pixel 8

Apple podría apoyarse en las características de la inteligencia artificial generativa para el muy rumoreado iPhone 16. Guste o no, el equipo de Cupertino necesitará adoptar esta nueva generación de tecnología de inteligencia artificial para no ceder terreno a la serie Samsung Galaxy S24 y a la línea Google Pixel 8, ambas con herramientas de inteligencia artificial generativa incorporadas.

Pero Apple no simplemente copia la tecnología de otros. Aunque puede ser lento en adoptar las características de otros, como las pantallas de 120Hz y USB-C, tiende a ofrecer una mejor implementación; aunque uno podría argumentar que Apple no hizo lo suficiente con el cambio a USB-C en sus modelos de iPhone 15.

Así que esto me hace pensar en cómo Apple podría utilizar la inteligencia artificial generativa para destacar entre nuestras selecciones para los mejores teléfonos. Algunos de los puntos a continuación pueden ser deseos y especulaciones descabelladas, pero otros son fruto de hipótesis educadas.

Integración de inteligencia artificial generativa en Siri

(Crédito de la imagen: Apple)

Nunca fui un gran usuario de Siri, prefiriendo asistentes virtuales más inteligentes y capaces como Google Assistant y Amazon Alexa. Pero Siri ha estado volviéndose más inteligente y siento que hay una oportunidad de darle al asistente una inyección de inteligencia con inteligencia artificial generativa.

Con teléfonos como el Pixel 8 Pro y el Galaxy S24 Ultra, la inteligencia artificial generativa se implementa en aplicaciones seleccionadas o existe como una herramienta dedicada, piense en Circle to Search o el Magic Editor. Pero no puedes pedirle a Bixby o al Asistente de Google que edite una foto por ti o proporcione descripciones en lenguaje natural de lo que está sucediendo en la pantalla; al menos no aún.

Pero si Apple pudiera integrar modelos de inteligencia artificial generativa en Siri, podríamos tener un asistente que pudiera responder a consultas como “crear un plan para mi día basado en mis correos electrónicos” o “dibújame una imagen de un perro en la luna”, o más probablemente “edita esta foto por mí”.

Hacer eso no solo hace que el uso de tales características de inteligencia artificial se sienta transparente, también podría desmitificar en cierta medida el uso de la inteligencia artificial generativa para usuarios no tecnológicos. Y sabiendo cómo Apple presenta y comercializa esta tecnología, puedo ver que tal movimiento resultaría muy popular.

Edición de video inteligente

(Crédito de la imagen: Apple)

El Magic Editor en el Pixel 8 y el Generative Edit en los teléfonos Galaxy S24 son dos herramientas de inteligencia artificial generativa poderosas, aunque no perfectas. Te permiten recomponer una foto sin necesidad de conocimientos de Photoshop. Pero podría argumentarse que las personas son tan hábiles con la fotografía móvil y las herramientas de edición integradas que tal característica podría ser un poco redundante.

Así que Apple podría abrir paso utilizando inteligencia artificial generativa con videos. Imagina generar clips inteligentemente a partir de un video ya sea mediante un editor impulsado por IA o simplemente pidiendo a Siri que cree un reel a partir de metraje de video; tal función podría ser de gran utilidad para creadores de contenido.

Dado que los iPhones tienden a encabezar el camino en videos en el ámbito de los teléfonos inteligentes, puedo ver perfectamente a Apple utilizando inteligencia artificial generativa para mantener su liderazgo y seguir siendo el campeón de videos de nuestra lista de los mejores teléfonos con cámara.

(Crédito de la imagen: Apple)

La traducción de idiomas impulsada por IA no es algo nuevo, pero la inteligencia artificial generativa ha ayudado a ofrecer traducciones mejores y en tiempo real a través de teléfonos como el Pixel 8. Apple se queda algo rezagado aquí, por lo que tendría sentido adoptar transacciones en vivo de IA a un nivel granular, con la capacidad de traducir conversaciones verbales.

Pero podría ir más allá, por ejemplo, con Siri detectando automáticamente diferentes idiomas y ofreciendo respuestas. O quizás la tecnología de IA podría cambiar inteligentemente el idioma de un teléfono al de un hablante nativo al mostrarle a alguien un correo electrónico o bloque de texto.

Inteligente filtro de llamadas

(Crédito de la imagen: Ronstik / Shutterstock)

La selección de llamadas con respuestas impulsadas por inteligencia artificial generativa es algo que algunos de los mejores teléfonos Android pueden ofrecer. Así que ya es hora de que Apple haga lo mismo.

Adoro usar mi iPhone 15 Pro Max, pero como algunas llamadas no deseadas logran pasar, apreciaría una función inteligente de selección de llamadas que pudiera ofrecer respuestas educadas pero directas sin mi intervención.

Mapas potenciados

Apple Maps ya no es el fracaso que solía ser en comparación con Google Maps, pero me gustaría que tuviera características más inteligentes.

En este caso, me gustaría que la inteligencia artificial generativa estuviera integrada para que yo pudiera plantear consultas en lenguaje natural a la aplicación y obtener recomendaciones y orientación según lo que quiero ver, dónde estoy, el tiempo que tengo para pasar, y mi presupuesto. Estas herramientas podrían incluso hacer que deje de usar Google Maps, algo que normalmente nunca consideraría.

También te puede gustar