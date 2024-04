Dinamarca cierra carril de envío por riesgo de lanzamiento accidental de misiles.

Dinamarca detuvo el tráfico en un transitado carril marítimo y cerró el espacio aéreo sobre éste el jueves, advirtiendo de un posible lanzamiento accidental de un misil y de la caída de escombros.

Durante una prueba de un misil antibuques Harpoon, su propulsor —el motor cohete que lanza el misil— fue “activado” pero no encendido, y luego no se pudo desactivar, informó el ejército danés.

“Hasta que se desactive el propulsor, existe el riesgo de que el misil se lance y vuele varios kilómetros”, afirmó en un comunicado.

La Autoridad Marítima de Dinamarca advirtió que había un riesgo de que fragmentos del misil cayeran cerca del carril marítimo, conocido como el Gran Belt.

El ejército dijo que solo se activó el propulsor, no el motor que toma el control después del lanzamiento, ni la cabeza explosiva, por lo que el misil no pudo viajar lejos y la cabeza explosiva no podría detonar.

El accidente ocurrió justo un día después de que el gobierno danés despidiera a su jefe de defensa, el oficial militar de mayor rango, Gen. Flemming Lentfer, después de un informe de fallas en sistemas de armas en un barco que participaba en el esfuerzo liderado por Estados Unidos para proteger el tráfico marítimo cerca de la costa de Yemen.

La prueba del misil el jueves se llevó a cabo a bordo de una fragata, el Niels Juel, en el puerto de Korsør, que está junto al Gran Belt.

El Gran Belt es el estrecho entre las dos islas más grandes de Dinamarca, Zelanda y Fionia, y es parte de la principal ruta de navegación entre el Mar del Norte y el Mar Báltico. Anualmente, decenas de miles de embarcaciones de todos los tamaños y tipos pasan por él, transportando carga y personas, según DanPilot, el servicio de pilotos del país. El estrecho tiene un tráfico denso y fuertes corrientes.

“De aquellos con los que he hablado en la Marina, están tomándolo con mucha calma”, dijo Søren Nørby, profesor asistente en la Academia de Defensa de Noruega. “No están evacuando la ciudad de Korsør ni nada por el estilo. Si explota, habrá unos 52 kilogramos de objeto metálico volando y cayendo.”.

Podría causar daños, dijo, “pero no hay nada a punto de explotar”.