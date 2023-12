El Departamento de Estado evita al Congreso para aprobar el pedido de munición de tanques de Israel.

El Departamento de Estado está impulsando una venta gubernamental a Israel de 13,000 rondas de municiones de tanques, evitando un proceso de revisión congresual que generalmente es requerido para ventas de armas a naciones extranjeras, según un funcionario del Departamento de Estado y una publicación en línea del Departamento de Defensa el sábado.

El Departamento de Estado notificó a los comités del Congreso a las 11 p.m. del viernes que estaba procediendo con la venta, valorada en más de $106 millones, a pesar de que el Congreso no había completado una revisión informala de un pedido más grande de Israel para municiones de tanques.

El departamento invocó una cláusula de emergencia en la Ley de Control de Exportación de Armas, dijo el funcionario del Departamento de Estado y un funcionario congresual a The New York Times. Ambos hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad sobre las ventas. El envío de armas ha sido puesto en un camino acelerado y el Congreso no tiene el poder para detenerlo.

El Departamento de Defensa publicó una notificación sobre la venta antes del mediodía del sábado. Dijo que el Secretario de Estado Antony J. Blinken informó al Congreso el viernes de que “existe una emergencia que requiere la venta inmediata”.

Es la primera vez que el Departamento de Estado invoca la cláusula de emergencia para un envío de armas a Medio Oriente desde mayo de 2019, cuando el Secretario de Estado Mike Pompeo aprobó ventas de armas a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, una decisión que fue criticada por legisladores y algunos oficiales de carrera dentro del Departamento de Estado.

El Departamento de Estado ha utilizado la cláusula de emergencia al menos dos veces desde 2022 para apresurar armas a Ucrania para defenderse contra la invasión de Rusia.

Pero en el caso de la guerra entre Israel y Gaza, ha habido una condena creciente en Estados Unidos y en el extranjero de la forma en que Israel está llevando a cabo su ofensiva. La decisión del Departamento de Estado de omitir al Congreso parecía reflejar una conciencia de la crítica de algunos legisladores demócratas hacia la administración Biden por suministrar armas a Israel sin condiciones o escrutinio.

Los ataques aéreos y operaciones terrestres israelíes han matado a más de 15,000 palestinos en Gaza, y aproximadamente el 40 por ciento de esas fatalidades han sido niños, según el ministerio de salud en Gaza. La guerra comenzó el 7 de octubre cuando Hamas lanzó ataques transfronterizos en Israel, matando al menos a 1,200 personas, la mayoría de ellas civiles, y secuestrando a unos 240 otros, según las autoridades israelíes.

Trece senadores demócratas anunciaron el jueves que estaban trabajando en legislación para exigir mayor evidencia de que las naciones que reciben armas de los Estados Unidos no están cometiendo crímenes de guerra.

La venta sin duda enfurecerá a los líderes árabes, quienes han criticado fuertemente los esfuerzos de la administración Biden para bloquear los intentos internacionales, incluidos en las Naciones Unidas, de presionar a Israel por un inmediato alto el fuego a largo plazo.

“La combinación del veto de Estados Unidos a una resolución de alto el fuego en la ONU y esta provisión acelerada de envío de armas letales a Israel debería causar una seria consideración de si las afirmaciones repetidas del secretario de la búsqueda de EE. UU. de minimizar las bajas civiles en la operación de Israel en Gaza son sinceras”, dijo Josh Paul, ex funcionario del Departamento de Estado que trabajó en ventas de armas, refiriéndose al Sr. Blinken. (El Sr. Paul renunció a la agencia en octubre por la ayuda de armas de EE. UU. a Israel para su uso en la guerra de Gaza).

Las 13,000 rondas son una parte de un pedido más grande de Israel de 45,000 rondas de municiones más para tanques Merkava que el Departamento de Estado espera aprobar, pero que está bajo revisión informal por dos comités del Congreso que tienen supervisión de las ventas de armas, dijeron funcionarios del Congreso. El pedido total está valuado en más de $500 millones. The New York Times y Reuters informaron el viernes sobre el pedido de Israel.

Durante el proceso de revisión informal, los miembros del comité pueden hacer preguntas al Departamento de Estado sobre la venta de armas, en particular cómo se usarán y si el comprador trabajará para disminuir las bajas civiles. Una vez que los comités relevantes aprueban, el Departamento de Estado emite una notificación formal al Congreso sobre las ventas.

“La revisión congresual es un paso crítico para examinar cualquier venta de armas grande,” dijo el senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, en un comunicado a The Times el sábado, después de ser preguntado sobre la aprobación acelerada del Departamento de Estado. “La decisión de la administración de truncar lo que ya es un marco de tiempo rápido para la revisión congresual socava la transparencia y debilita la responsabilidad. El público merece algo mejor.”

Aunque la mayoría de las bajas civiles en Gaza son causadas por intensos ataques aéreos israelíes, algunos periodistas palestinos han tomado videos o fotografías de lo que dicen son vehículos blindados israelíes disparando a civiles.

Y el jueves, la agencia de noticias Reuters publicó una investigación que concluyó que un ataque por una tripulación de tanques israelíes había matado a uno de sus video periodistas, Issam Abdallah, en el sur del Líbano el 13 de octubre. El ataque hirió gravemente a un fotógrafo de Agence France-Presse, Christina Assi, y a cinco otros periodistas.

“Issam no estaba en una zona de combate activa cuando fue atacado,” dijo Reuters en un comunicado. “Él y sus colegas estaban junto a periodistas de otros medios de noticias, en un área lejos del conflicto activo.”

Human Rights Watch, que realizó su propia investigación, y Amnistía Internacional, calificaron el ataque como un crimen de guerra.

El ejército israelí dice que no ataca a civiles. En el caso del ataque de un tanque que mató al Sr. Abdallah y lesionó a los otros, ha argumentado que estaban en un área de conflicto, a pesar de que no había evidencia de combatientes o combates alrededor de los periodistas en ese momento.

El jueves, el Sr. Blinken dijo en una conferencia de prensa que “es imperativo – sigue siendo imperativo – que Israel ponga un premium en la protección de civiles, y sigue habiendo un abismo entre exactamente lo que dije cuando estuve allí, la intención de proteger a los civiles y los resultados reales que estamos viendo en el terreno.”