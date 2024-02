4 Empresas Fenomenales Que Serán Grandes Ganadoras, Independientemente de Quién Gane la Carrera de la Inteligencia Artificial (IA)

La inversión en inteligencia artificial (IA) puede ser abrumadora, ya que muchas empresas se benefician de esta tendencia. Ya sea que sea una empresa que implemente inteligencia artificial para mejorar su negocio o que fabrique software de IA, hay muchas oportunidades.

Sin embargo, también existen componentes de hardware de la IA, y muchas de estas empresas serán ganadoras independientemente de lo que suceda con las empresas individuales. He identificado cuatro que serán ganadoras masivas en los próximos años.

1. ASML

Un microchip es el núcleo de cada computadora utilizada para crear un modelo de IA. Estos componentes requieren maquinaria altamente especializada para fabricarlos, y uno de los principales proveedores en este ámbito es ASML (NASDAQ: ASML). La empresa fabrica máquinas de litografía, que crean las trazas conductoras en los chips.

Los semiconductores han alcanzado el punto en el que la distancia entre estas trazas es de tan solo 3 nanómetros (nm). Para referencia, el cabello humano tiene alrededor de 80,000 a 100,000 nanómetros de ancho. Con distancias más pequeñas entre las trazas, estos chips se vuelven más potentes y eficientes, una necesidad clave para cualquier dispositivo.

Actualmente, ASML tiene un monopolio tecnológico en este espacio, ya que ninguna otra empresa fabrica máquinas de litografía EUV (ultravioleta extremo). Si estás creando chips de vanguardia, debes trabajar con ASML. Como resultado, ASML será un gran ganador en este espacio.

2. Taiwan Semiconductor

Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) es un gran usuario de estas máquinas. La empresa es el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, lo que significa que fabrica chips para otros clientes.

TSMC es líder en este campo, ya que tiene chips de 3 nm pero también está desarrollando chips de 2 nm programados para lanzarse en 2025. La cultura innovadora de Taiwan Semiconductor siempre trabaja en el siguiente paso, lo que proporcionará aumentos de ingresos continuos a medida que estos nuevos productos se lancen.

Algunos de los clientes de Taiwan Semiconductor son Nvidia (NASDAQ: NVDA) y AMD, que proporcionan otro componente crítico en la cadena de valor de la IA.

3. Nvidia

Nvidia probablemente ha recibido la mayor atención en este grupo, ya que sus GPUs (unidades de procesamiento gráfico) de primera clase son cruciales en la IA. Las GPUs se utilizan para procesar grandes cantidades de datos y entrenar modelos de IA, lo que las convierte en hardware imprescindible.

Cuando una empresa equipa una computadora para entrenar estos modelos, no compra solo una o dos GPUs; compra miles. Esto hizo que los ingresos de Nvidia se dispararan en 2023, ya que la demanda de sus GPUs fue sin precedentes.

La fuerza de Nvidia continuará siempre que la IA sea una tendencia masiva, ya que requiere una importante infraestructura informática.

4. Super Micro Computer

No puedes salir y comprar algunas miles de GPUs Nvidia llenas de chips de Taiwan Semiconductor fabricados con las máquinas de litografía de ASML, conectarlas y esperar un resultado positivo. En cambio, se necesita un servidor especializado para maximizar la eficiencia para que una empresa pueda obtener el mejor rendimiento de su supercomputadora.

En eso entra Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI). Supermicro se especializa en el diseño de servidores, ya sea que se utilicen para simulaciones de ingeniería, descubrimiento de medicamentos o entrenamiento de modelos de IA. Sus productos son altamente configurables, ya sea que una empresa quiera cientos de GPUs o miles.

A medida que la demanda de computadoras de IA llega al mercado general, Supermicro seguirá destacándose, lo que es parte de la razón por la que las acciones aumentaron alrededor del 140% a principios de 2024.

Un conjunto de ganadores de IA

No es necesario elegir un único ganador para ser un inversor exitoso en IA. En su lugar, podría seleccionar una variedad de acciones que son proveedores críticos en el campo de la IA y probablemente lo hagan bastante bien.

Este grupo será exitoso independientemente de qué empresa produzca el mejor producto de IA, ya que proporcionan los bloques de construcción necesarios para todos los modelos de IA.

Keithen Drury tiene posiciones en Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda ASML, Advanced Micro Devices, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool recomienda Super Micro Computer. The Motley Fool tiene una política de revelación.

4 Compañías Fenomenales Que Serán Ganadoras Masivas, Independientemente de Quién Gane la Carrera Armamentista de la Inteligencia Artificial (IA) fue publicado originalmente por The Motley Fool