Fallece a los 95 años el Dr. Gao Yaojie, quien expuso la epidemia de SIDA en la China rural.

Gao Yaojie, una médica china que desafió la presión del gobierno al exponer una epidemia de SIDA que se extendió por áreas rurales de China a través de la recolección imprudente de sangre, falleció el domingo en su hogar en el Upper Manhattan. Tenía 95 años. Su fallecimiento fue confirmado por su amigo y colaborador el profesor Arnold J. Nathan, estudioso de la política china en la Universidad de Columbia.

La incansable labor de la doctora Gao para exponer y detener la epidemia de SIDA entre los agricultores pobres a finales de la década de 1990 la hizo célebre en China y admirada en el extranjero; fue elogiada, entre otros, por la secretaria de Estado Hillary Clinton durante la administración de Obama. Pero los oficiales del Partido Comunista de China intentaron finalmente silenciar a la doctora Gao, y pasó su última década en Nueva York.

Incluso en el exilio y en franca debilidad, continuó denunciando los cientos de pueblos, especialmente en su provincia natal de Henan, en el centro de China, a donde acudieron residentes a vender sangre en estaciones de recolección cuyos métodos negligentes causaron decenas de miles de muertes, si no más, por SIDA. Los funcionarios ocultaron, ignoraron o minimizaron el brote durante años, y los residentes infectados recibieron poca ayuda hasta que el furor que había sido inspirado por la doctora Gao y otros médicos y expertos chinos llevó al gobierno a distribuir medicamentos.

“El SIDA no solo mató a individuos, sino que destruyó incontables familias”, dijo la Dra. Gao en una entrevista con The New York Times en 2016. “Esta fue una catástrofe provocada por el hombre. Sin embargo, las personas responsables de ello nunca han sido llevadas ante la justicia, ni han pronunciado una sola palabra de disculpa.”

La Dra. Gao se había retirado de la práctica médica diaria y estaba a punto de cumplir 70 años cuando emprendió su segunda carrera como educadora sobre el SIDA. Pero su vida anterior la preparó para la dureza que iba a enfrentar. Gao Yaojie nació el 19 de diciembre de 1927 en la provincia oriental de Shandong. Creció durante la invasión japonesa de China y la guerra civil que llevó a los comunistas al poder bajo Mao Zedong. Resistió la hambruna causada por las políticas de Mao a finales de la década de 1950, y sufrió detención y palizas durante la Revolución Cultural.

Cuando sus acusaciones de encubrimiento de una epidemia de SIDA le trajeron detención domiciliaria y presiones de la policía y de funcionarios del gobierno, dijo que había vivido cosas mucho peores.

“Enfrentó muchos altibajos en su vida, y todas las adversidades probaron su espíritu”, dijo Chung To, un antiguo banquero de inversión de Hong Kong que fundó la Fundación Chi Heng para ayudar a niños chinos rurales huérfanos o afectados por el SIDA. “Sin ella, las noticias de este brote podrían haber sido ignoradas por más tiempo, y más personas habrían muerto”.

Wang Shuping, un experto médico que también fue fundamental para exponer la propagación del SIDA en las zonas rurales de China, dijo en 2012 acerca de la Dra. Gao: “Su mayor contribución fue llamar la atención de los medios de comunicación. Los gobiernos locales querían encubrir muchas cosas, pero no pudieron, porque Gao Yaojie fue valiente y siguió denunciando”. La Dra. Wang también se mudó a los Estados Unidos y falleció en 2019.

La Dra. Gao, una mujer de estatura baja y risa chispeante, caminaba con cojera, y no solo por la avanzada edad. Nació en el seno de una familia relativamente acomodada, y sus pies estuvieron vendados durante seis años, practica dolorosa tradicional china destinada a crear pies artificialmente delicados.

Su familia se estableció en Kaifeng, una antigua ciudad de Henan, y ella pronto mostró un espíritu independiente, optando por estudiar medicina en una universidad local. Se graduó en 1953, se casó poco después y se convirtió en especialista en salud de la mujer.

La provincia de Henan fue una de las regiones más afectadas por la hambruna después de 1958. Posteriormente, estallaron fuertes enfrentamientos en la provincia en 1966 durante la Revolución Cultural. La Dra. Gao fue señalada para recibir feroces palizas por parte de radicales maoístas debido a su origen familiar de “terrateniente” y su negativa a ceder. Dijo que sus rodillas nunca se recuperaron de haber sido forzada a arrodillarse durante horas sobre piedra fría.

En un momento, la Dra. Gao intentó quitarse la vida. Su hijo menor fue encarcelado durante tres años cuando tenía 13, después de que fue falsamente acusado de insultar a Mao. El sufrimiento y una duradera división con su hijo datan de ese momento y la llevaron a ser amargamente crítica con el legado de Mao.

“A menos que a Mao lo bajen de su pedestal sagrado, no habrá esperanza para China”, dijo a un entrevistador en 2015.

La Dra. Gao era una defensora itinerante de la salud de las mujeres en 1996 cuando se encontró con su primer paciente diagnosticado con SIDA, una mujer de China rural que había sido infectada a través de una transfusión de sangre durante una operación. La mujer falleció unas dos semanas después. La Dra. Gao comenzó a investigar cómo el SIDA había ingresado a las aldeas en Henan, visitando personalmente los hogares de las personas.

Ella y otros trabajadores médicos descubrieron que cientos de estaciones de sangre sin escrúpulos, a menudo con respaldo oficial, compraban sangre de los aldeanos utilizando métodos casi garantizados para propagar infecciones. Las estaciones extraían el plasma valioso de la sangre de los agricultores y acumulaban la sangre restante, que luego se transfundía a aldeanos necesitados del procedimiento. Los tanques con sangre acumulada resultaron ser una manera devastadoramente efectiva de transmitir enfermedades infecciosas, incluido el VIH, el virus que causa el SIDA.

Para 1995, los funcionarios de Henan intentaron cerrar la práctica. Pero el mercado negro continuó, y la Dra. Gao pidió cerrar las estaciones de sangre, tratar a los aldeanos infectados y llevar a los funcionarios ante la justicia.

A menudo se aventuraba con un conductor desde su casa en Zhengzhou, la capital de Henan, durante días para brindar consejo, alimentos y ropa a aldeanos enfermos, así como medicamentos rudimentarios para la fiebre, la diarrea y otros síntomas del SIDA. En una aldea, recordó, se encontró con una mujer que se había ahorcado después de que su marido murió de SIDA. Su hijo de 2 años se aferraba a sus pies.

“Gao Yaojie fue crucial, porque vio lo que estaba sucediendo en las aldeas y siguió hablando y hablando al respecto”, dijo Zhang Jicheng, un ex periodista de Henan que fue uno de los primeros en reportar el brote de SIDA allí, en una entrevista. “Mucha gente no entendía por qué lo hizo, pero ella ya había pasado por tanto que no tenía miedo”.

Para principios de la década de 2000, la plaga del SIDA en la China rural se había convertido en un escándalo internacional, y los esfuerzos de los funcionarios chinos por minimizarla se vieron abrumados por la indignación nacional y extranjera. Activistas y periodistas chinos defendieron a la Dra. Gao, y ganó ciertas alabanzas en los medios de comunicación en el país y fue recibida oficialmente, en un momento dado se reunió con una vice primera ministra, Wu Yi. Pero la creciente prominencia de la Dra. Gao molestó a otros funcionarios chinos, que la consideraban una vergüenza para ellos, especialmente cuando se negó a detener su campaña. Los oficiales de Henan intentaron impedir que viajara a Estados Unidos en 2007 para recibir un premio, solo para ser anulados por la Sra. Wu, la vice primera ministra.

La Dra. Gao se mudó a los Estados Unidos en 2009 y comenzó a dar conferencias y escribir libros sobre sus experiencias. Su escepticismo sobre promover el uso de condones para prevenir la propagación del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual irritó a muchos expertos en SIDA. Incluso los críticos de sus opiniones sobre la prevención del SIDA la respetaban con cariño.

Su esposo, Guo Mingjiu, también médico, falleció en 2006. Tuvieron un hijo y dos hijas. Entre sus supervivientes hay nietos y una hermana, Gao Mingfeng, en Chicago, aunque no estaba disponible información completa sobre sus supervivientes.

En los últimos años de su vida, en un apartamento de West Harlem, un grupo de estudiantes chinos la ayudó a mantenerse acompañada y editó su escritos. Ella nunca regresó a Henan, pero dijo que quería que sus cenizas fueran llevadas allí y esparcidas en el río Amarillo.