Para los jugadores de Nintendo Switch, la portabilidad es fundamental. Pero seamos honestos: esa sesión de Super Smash Bros. puede terminar demasiado pronto si se te olvida cargar completamente el dispositivo. Ese es solo uno de los problemas resueltos por este combo de base y cargador portátil para Nintendo Switch por $35.99.

Es un concentrador compacto pero multifuncional que puede conectar tu Switch a la pantalla grande y mantenerlo en funcionamiento.

Facilita el juego cinematográfico en Nintendo Switch

Nuevamente, esto es mucho más que un simple cargador de Nintendo Switch, pero hace ese trabajo de manera impresionante. Utiliza USB 3.1 Type-C PD para ofrecer una carga rápida de 36W. Aún mejor, puedes jugar sin temor a sobrecalentamiento o sobrecargas de voltaje gracias a un chip GaN inteligente que regula la salida.

Otro gran beneficio es que también puedes usarlo para cargar teléfonos y tabletas compatibles.

Pero aquí está la mejor parte. Mientras tu Switch está enchufado y cargando, puedes usar el puerto HDMI para enviar la señal a tu televisor inteligente u otro monitor. Juegos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Monster Hunter Rise merecen una presentación en pantalla grande. Y este combo de base y cargador de Nintendo Switch te permite hacer precisamente eso. El puerto HDMI puede soportar pantallas 4K a impresionantes 60 Hz, asegurando que los jugadores de Switch no se pierdan ningún detalle gráfico.

Obtienes todo eso en un concentrador que pesa solo unas pocas onzas y es lo suficientemente pequeño como para caber en tu bolsillo trasero. Hay muchos accesorios para Nintendo Switch que pueden mejorar tu experiencia de juego, pero este podría ser el único que realmente necesitas para jugar sobre la marcha.

Ahorra en un combo de base y cargador de Nintendo Switch

Puedes obtener este Combo de Base y Cargador de Nintendo Switch por solo $35.99. Eso es un descuento del 10% sobre el precio normal de $39.99.

Los precios están sujetos a cambios.