Zelenskyy otorga premios estatales a los defensores del aeropuerto de Antonov – foto

Con la participación del presidente de la Comisión Europea y los primeros ministros de Italia, Canadá y Bélgica, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se reunió con soldados ucranianos que participaron en la defensa del Aeropuerto Antonov al comienzo de la invasión a gran escala de Rusia y les otorgó condecoraciones estatales.

Fuente: Sitio web del presidente de Ucrania

Detalles: El evento tuvo lugar en el Aeropuerto Antonov cerca de la ciudad de Hostomel en la región de Kyiv Oblast.

Al encuentro asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro belga, Alexander De Croo, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Otros participantes de la reunión incluyeron al primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal; al ministro del Interior, Ihor Klymenko; a Vasyl Maliuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania; a Anatolii Barhylevych, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania; a Oleksandr Pavliuk, Comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania; y a Kyrylo Budanov, Jefe de la Inteligencia de Defensa de Ucrania.

Foto: Oficina del presidente de Ucrania

Declaración de Zelenskyy: “Hoy estamos en un lugar simbólico, en Hostomel. Fue aquí donde Putin quería ganar la batalla por nuestra capital, la batalla por Kyiv, la batalla clave de la blitzkrieg que él planeó. Y fue aquí donde sufrió la primera, y fundamental, derrota. Cuando nuestros soldados destruyeron el desembarco de los asesinos rusos y no permitieron que Rusia creara su punto de apoyo aquí, el mundo vio la cosa más importante. Vio que cualquier mal puede ser derrotado, y la agresión rusa no es una excepción.

La unidad de la gente puede hacer más que cualquier dictador. Y el coraje, el coraje de la gente común, puede incluso cambiar esas páginas de la historia que parecían que nunca terminarían. Los ucranianos no traicionaron su independencia. El mundo no falló, no cometió un error y apoyó a Ucrania.”

Más detalles: El presidente de Ucrania está seguro de que todos los asesinos rusos, comenzando por el presidente Putin, serán llevados ante la justicia por sus acciones en Ucrania.

Zelenskyy presentó las Órdenes de la Estrella Dorada a Héroe de Ucrania, Sargento Mayor Ihor Hryshchenko; Capitán Maksym Danylchuk; Teniente Coronel Oleksandr Doleiko; Sargento Estafeta Illia Zheved; Petro Melnyk, Capitán de la Guardia Marina del Servicio de Guardia Fronteriza del Estado, y Sargento Estafeta Denys Chubarev, comandante de una batería de morteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Además, Zelenskyy presentó las Cruces de Mérito de Combate del Presidente al Teniente Coronel Oleh Dmytryshyn; al Sargento de Mayor Serhii Dobko; a la Sargento Olena Dubyna y al Soldado de Primera Dmytro Kovalskyi. El presidente también otorgó la Orden de Bohdan Khmelnytskyi, de II y III clases, la Orden al Valor, de II y III clases, y el premio Arma Personalizada a los defensores de Ucrania.

Antes de eso, Zelenskyy, junto con la presidenta de la Comisión Europea y los primeros ministros de Italia, Canadá y Bélgica, rindieron homenaje a los defensores caídos de Ucrania en la Plaza de San Miguel.

