Parker acusado de empujar a un defensor en el Capitolio

Con ayuda de Shawn Ness

Nuevo de Nueva York

Ocurriendo ahora:

Michael Carey, un defensor de pacientes discapacitados y una presencia regular en el Capitolio estatal, dijo que fue empujado por el senador estatal Kevin Parker.

Los presidentes de los comités laborales de la Legislatura estatal quieren hacer más para proteger a los trabajadores minoristas.

Los esfuerzos para trasladar a los migrantes al interior de cinco condados han sido lentos.

Hoy hubo una nueva clase de graduados de la Policía del Estado.

PELEA EN EL CAPITOLIO: El senador estatal Kevin Parker presuntamente empujó al defensor de los derechos de discapacidad Michael Carey antes de que comenzara la reunión del Comité de Energía del Senado hoy, según Carey y dos personas más que presenciaron la disputa.

Carey, conocido por ser vocal con los legisladores, compartió con POLITICO una copia de un informe policial que presentó, que se puede leer aquí.

En él, Carey alega que el legislador se le acercó y gritó “No me importa”, antes de poner sus manos en él dos veces y empujarlo frente a una habitación llena de personas, según el informe y una entrevista posterior.

Al mismo tiempo que ocurría el incidente, se escuchaban gritos en la grabación del comité de elecciones que se celebraba al lado en el primer piso del Capitolio.

Parker no respondió a múltiples solicitudes de comentarios de Playbook.

Es conocido por sus explosivos estallidos y altercados físicos, que incluyen presuntamente empujar a un miembro del personal legislativo, romper la cámara de un fotógrafo del New York Post y insultar a otros legisladores. Carey dijo que desconocía completamente esa historia, que incluye ser condenado por un delito menor por el altercado con el fotógrafo del Post.

“Esta es una situación múltiple”, dijo Carey. “Es un peligro para otras personas. Fue un peligro para mí.”

El defensor de la discapacidad dijo que el incidente comenzó minutos antes de la reunión del comité, cuando le pidió a Parker que fuera copatrocinador de un proyecto de ley de derechos civiles del 911, que está tratando de convertir en ley en memoria de su hijo que falleció en 2007 en un hogar grupal.

Cuando Parker, presidente del comité de energía, dijo que estaba investigando el asunto, Carey dijo que le dijo a Parker que el problema era análogo a la lucha de Martin Luther King Jr. contra la discriminación y le recordó la muerte de su hijo. Parker luego gritó “No me importa” cuando Carey mencionó a su hijo fallecido y se acercó a centímetros del rostro de Carey antes de empujarlo, según Carey.

Testigos, a los que se les concedió anonimato para tratar un asunto delicado, dijeron que Carey también estaba gritando a Parker durante el incidente.

Carey luego dijo que dejó la reunión y solicitó que un oficial de la Policía del Estado acudiera a la escena. Le pidió al oficial que informara a Parker que si se disculpaba con Carey, no presentaría cargos. Parker no se disculpó y, en cambio, invocó su derecho a asesoramiento, dijo Carey.

“Estaba un poco sorprendido, no se disculpó”, dijo.

El senador estatal Mario R. Mattera, un republicano de Long Island que sirve como miembro de más alto rango en el Comité de Energía, también dijo que fue testigo del altercado pero se negó a dar detalles.

“Había tensiones, sí, había tensiones, y fue lamentable en muchos aspectos, pero eso es algo que el senador Parker y ese caballero necesitan superar, y espero que puedan,” dijo Mattera.

También dijo que era inapropiado que Carey abordara el tema del proyecto de ley en la reunión del comité en lugar de tratar de hablar con Parker en su oficina.

Carey dijo que quiere una orden de alejamiento contra el senador.

“Entiendo que cuando las personas no manejan problemas de ira, seguirán lastimando a otras personas”, dijo Carey. – Jason Beeferman

EL CRIMEN MINORISTA NO HA TERMINADO: La gobernadora Kathy Hochul hizo todo lo posible para obtener un acuerdo presupuestario que incluyera medidas enérgicas contra el robo minorista, pero los presidentes laborales de la Legislatura dijeron que el gobierno estatal necesita ir más allá para proteger a los trabajadores.

“Hubo algunas cosas hechas en el presupuesto con respecto a los trabajadores minoristas que fueron punitivas y se trataban completamente de la aplicación de la ley,” dijo el asambleísta Harry Bronson, un demócrata de Rochester. “Necesitamos más que eso.”

El presupuesto elevó los asaltos a los trabajadores minoristas de un delito menor a un delito grave. También creó equipos dedicados de prevención de robo minorista para la aplicación de la ley estatal y local y agregó $5 millones en exenciones fiscales para cámaras de seguridad de tiendas y otros gastos contra el robo.

Pero los defensores laborales dicen que necesitan medidas más proactivas, en lugar de medidas “punitivas”, para proteger a los trabajadores minoristas.

Están presionando por la Ley de Seguridad Laboral para Trabajadores Minoristas, patrocinada por Bronson y la senadora estatal Jessica Ramos, que requeriría que los minoristas en el estado capaciten a los empleados en tácticas de desescalamiento y prevención de violencia.

Los dos legisladores también abogaron por otras tres propuestas laborales esta semana: para reducir las lesiones de los trabajadores de almacén; para establecer normas para las temperaturas extremas mientras se trabaja en agricultura, construcción y otras industrias y una tercera para supervisar los derechos de los trabajadores de salones de uñas.

“Tenemos una decisión muy importante que tomar sobre si vamos a inclinar la balanza a favor de los trabajadores o vamos a seguir permitiendo que la balanza se incline hacia los jefes,” dijo Ramos el martes en una manifestación en el Capitolio. “Y digo que no a eso. Digo ‘sí’ a proteger a los trabajadores.”

El Consejo Minorista del Estado de Nueva York está trabajando para contrarrestar la Ley de Seguridad Laboral para Trabajadores Minoristas de Ramos y Bronson.

“Los costosos mandatos propuestos en el proyecto de ley, incluidos los onerosos requisitos de llevar registros, botones de pánico y guardias de seguridad adicionales, harán poco, o nada, para abordar a los reincidentes que ingresan a las tiendas con la intención de participar en actividades ilegales como el hurto y agresiones,” escribió Melissa O’Connor, presidente del grupo, en un memorándum de oposición.

Justin Henry, portavoz de Hochul, no comentó sobre los proyectos de ley de los presidentes laborales, pero en su lugar señaló los comentarios de Hochul sobre el robo minorista a principios de este mes:

” Nadie quiere ver que las tiendas en su vecindario estén con tablas porque los propietarios simplemente digan: ‘No puedo hacer más esto. Simplemente no funciona. No vale la pena,'” dijo Hochul en una conferencia de prensa sobre el robo minorista posterior al presupuesto. “Eso amenaza la vitalidad misma de estas comunidades, que no dudaré en proteger.” – Jason Beeferman

REUBICACIÓN DE MIGRANTES: Después de que el estado lanzara un programa para trasladar a las familias migrantes que se mudan a la ciudad de Nueva York a regiones del interior el pasado agosto, solo ha trasladado a 283 familias, según la Oficina de Ayuda Temporal y de Discapacidad, que administra el programa. Leer la historia completa aquí.

Solo cinco condados han recibido familias: Albany, Erie, Monroe, Westchester y Suffolk; todos los cuales tienen tasas de vacancia de vivienda por debajo del promedio. Casi 1,000 familias han sido puestas en una lista de espera o se consideraron inelegibles después de ser referidas al programa.

“Estamos prácticamente al límite. Hemos estado al límite. Solo tengo 320,000 residentes en este condado, y ya tenemos una crisis de vivienda,” dijo Dan McCoy, el ejecutivo del condado de Albany. “Estamos teniendo problemas para alojar a la gente.”

Y los planes de ofrecer bonificaciones e incentivos a los propietarios para unirse al programa no han tenido mucho éxito. A pesar de esas dificultades, el estado sigue comprometido con reubicar familias.

“OTDA está comprometida a ayudar a las familias migrantes que eligen reubicarse a través del Programa de Asistencia para la Reubicación de Migrantes,” dijo la agencia en un comunicado. – Shawn Ness

ÉPOCA DE GRADUACIÓN: La fuerza de la Policía del Estado ahora cuenta con 4,977 oficiales después de que Hochul felicitara a 228 nuevos soldados después de que se graduaron de la academia hoy.

“Los graduados de hoy se han dedicado a una vida de servicio público y están haciendo un compromiso de servir y proteger a todos los neoyorquinos,” dijo Hochul en un comunicado.

También se entregaron tres premios diferentes a unos pocos graduados. A Nicholas Krafft se le otorgó el Premio al Rendimiento Académico; a Matthew Grant se le otorgó el Premio a la Proficiencia con Armas; y a Dominick Battaglia se le otorgó el Premio de Aptitud Física del Investigador Joseph T. Aversa.

“La ceremonia de hoy es una de nuestras mejores tradiciones e introduce a una nueva generación de hombres y mujeres altamente capacitados a la Policía del Estado de Nueva York. Estos nuevos soldados servirán a los neoyorquinos con honor, integridad y valentía, y los doy la bienvenida a nuestras filas,” dijo el superintendente de la Policía del Estado, Steven James, en un comunicado. – Shawn Ness

IMPULSO DE OBSERVADORES ELECTORALES: Los defensores están pidiendo a los legisladores que aprueben un proyecto de ley para permitir que grupos no partidistas sean certificados para enviar observadores neutrales a los centros de votación el día de las elecciones.

“En este contexto altamente polarizado, tener ojos neutrales en el terreno para poder verificar lo que realmente está sucediendo en nuestros lugares de votación, que el 99% del tiempo es organizado y exactamente como queremos que sea, ayuda a aumentar la transparencia y a mejorar la fe del público en las elecciones,” dijo Susan Lerner, directora ejecutiva de Common Cause Nueva York.

Ella señaló que bajo la ley actual, las únicas personas que pueden ser certificadas como observadores son elegidas por los candidatos y los partidos.

“Esto parece ser una solución bastante directa y sensata a un problema que ocasionalmente surge, donde un votante es rechazado indebidamente por cualquier razón,” dijo el senador estatal James Skoufis, quien patrocina el proyecto de ley con la asambleísta Amy Paulin. – Bill Mahoney

CRISIS MIGRATORIA: El asambleísta Ed Ra y otros legisladores de la conferencia minoritaria republicana están solicitando una audiencia legislativa con funcionarios de la ciudad de Nueva York y organizaciones que están bajo contrato para proporcionar servicios relacionados con migrantes.

El Times Union informó el lunes sobre preocupaciones continuas con uno de los proveedores clave, DocGo.

“Este año, el presupuesto estatal asignó $2.4 mil millones para abordar la crisis migratoria, una considerable expansión de un gasto para que los contribuyentes de Nueva York asuman. Sin las salvaguardias necesarias para la responsabilidad fiscal, estos fondos están en riesgo de fraude y abuso al que nos hemos acostumbrado con los contratos gubernamentales de emergencia que carecen de guía de transparencia y supervisión,” dijo Ra, un republicano de Long Island, en un comunicado.

Los republicanos también están pidiendo la aprobación de uno de los proyectos de ley de Ra que obligaría a informar y auditar cómo se está gastando el dinero en programas para migrantes. Es co-patrocinado por otros republicanos. – Shawn Ness

— Dos demócratas de Nueva York han reintroducido un proyecto de ley federal que restringe el acceso del público a armaduras corporales un día después del segundo aniversario del tiroteo de Buffalo Tops. (State of Politics)

— Los legisladores estatales están trabajando en la aprobación de un proyecto de ley para incentivar a los proveedores de servicios médicos de emergencia a seguir trabajando. (Times Union)

— La Nación Seneca de los Indios sigue en tensas negociaciones con el estado sobre su pacto. (POLITICO Pro)

