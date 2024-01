Zelenskyy minimiza la necesidad de reclutar a 500,000 reservistas pero asegura que la ley de movilización sigue siendo crucial.El presidente Zelenskyy minimiza la necesidad de reclutar a 500,000 reservistas pero afirma que la ley de movilización sigue siendo crítica.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, no ve la necesidad de movilizar a medio millón de personas en Ucrania, dijo en una entrevista con el Canal 4 de televisión británico, publicada el 21 de enero.

Al mismo tiempo, llamó al proyecto de movilización muy importante, tanto para el ejército como para civiles que puedan ser reclutados en el ejército.

“Personalmente, no veo la necesidad de movilizar a medio millón de personas hoy”, dijo el jefe de Estado.

“No se trata solo de vidas: las vidas son la prioridad número uno. Pero también hay acciones y operaciones adecuadas”.

Se necesitan fondos adicionales para la movilización y los salarios militares, que no provienen de los socios internacionales de Ucrania. Este dinero debe encontrarse en el presupuesto de Ucrania, afirmó Zelenskyy.

Llamó al proyecto de movilización un asunto de justicia, en primer lugar para los soldados que se encuentran actualmente en el ejército, y que necesitan descansar.

“Es justo rotarlos”, dijo el Presidente.

“Es justo darles un descanso. No es justo ignorar a alguien cuando está muriendo por ti.”

También se necesita una ley que regule cómo se recluta a civiles. Debe haber pautas más claras con respecto al entrenamiento militar y los términos de servicio, enfatizó el presidente.

Zelenskyy dijo durante una conferencia de prensa en diciembre que el liderazgo militar de Ucrania había solicitado la movilización de 450,000-500,000 personas adicionales, lo que costaría 500 mil millones de hryvnias (13.400 millones de dólares).

El parlamento ucraniano iba a votar sobre el proyecto de ley del gabinete sobre movilización el 11 de enero, pero, tras una reunión de los diputados con Valerii Zaluzhnyi, Rustem Umerov y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Serhiy Shaptala, el proyecto fue devuelto al gobierno para su revisión.

Las disposiciones incluidas en la versión inicial de la ley incluían:

· reducción de la edad de reclutamiento de 27 a 25 años

· abolición del reclutamiento

· envío de avisos de reclutamiento electrónicamente

· la posibilidad de ser dado de baja después de tres años de servicio continuo durante la ley marcial

· la introducción de un entrenamiento militar básico de tres meses para todos los ciudadanos de 18 a 25 años.

Los diputados esperan una segunda versión del proyecto de ley de movilización en la primera semana de febrero. Sin embargo, el gobierno no ha hecho muchas concesiones, informó el medio de noticias asociado a NV, Ukrainska Pravda, el 18 de enero.

