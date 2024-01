Zelenskyy anuncia cumbre de líderes de la industria

Ucrania establecerá una Plataforma Económica Nacional que representará a las principales empresas de todo el país, bajo la marca Hecho en Ucrania, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su discurso nocturno del 26 de enero.

Según el presidente, la nueva plataforma no será simplemente una marca, sino “una gran comunidad de personas que trabajan en estas empresas”.

“Hoy, estamos lanzando un nuevo mecanismo de comunicación con los empresarios, y no solo los más visibles”, dijo Zelenskyy.

“Estamos creando una plataforma donde se representarán las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como varias regiones de nuestro país, inversores y empresas reubicadas”.

Agregó que el objetivo principal de la plataforma sería “establecer una comunicación eficaz entre el estado y la comunidad empresarial”.

El anuncio se produce después de que varios empresarios ucranianos de alto perfil fueran arrestados en las últimas semanas, algunos en casos de corrupción de hace una década. Los arrestos han llevado a especulaciones públicas de que el gobierno se ha vuelto hostil hacia las empresas privadas, socavando las posibilidades de recuperación económica de Ucrania.

El 22 de enero, Zelenskyy informó que los funcionarios del gobierno se habían reunido con representantes de las empresas ucranianas. Solicitó propuestas para “eliminar las dificultades” entre el gobierno, la comunidad empresarial y las fuerzas del orden que se habían intensificado después del arresto de Ihor Mazepa y las búsquedas en su empresa de inversiones, Concorde Capital.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine