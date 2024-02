YouTube afirma que una aplicación Vision Pro está “en el camino”

Aquí hay un poco de cambio: YouTube dice que ahora tiene una aplicación Vision Pro en su hoja de ruta. Entiendo esto literalmente, ya que la portavoz de YouTube, Jessica Gibby, me acaba de enviar por correo electrónico la siguiente declaración: “Estamos emocionados de ver el lanzamiento de Vision Pro y lo apoyamos asegurándonos de que los usuarios de YouTube tengan una gran experiencia en Safari. No tenemos planes específicos para compartir en este momento, pero podemos confirmar que una aplicación Vision Pro está en nuestra hoja de ruta”.

Por supuesto, esto sigue a que YouTube, Spotify y Netflix se negaran a permitir que sus aplicaciones de iPad se ejecuten en el Vision Pro antes del lanzamiento, y la última vez que preguntamos, no se mencionó una aplicación de YouTube adecuada para visionOS en el futuro, por lo que es algo que ha cambiado en Mountain View. (Una teoría: la popularidad inmediata de la aplicación Juno de Christian Selig para YouTube en el Vision Pro). Gibby no dio una fecha para esta hoja de ruta, por lo que tendremos que esperar y ver qué hace YouTube aquí; podría ajustar simplemente la aplicación de iPad, o podría hacer mucho más.

Una cosa que YouTube y Apple aún no han hecho es encontrar soporte para la gran biblioteca de videos 360 y VR en YouTube en este momento: YouTube ha tenido soporte 3D desde 2011 y soporte 360 desde 2016, pero nada de eso funciona en el Vision Pro. (¡Aquí estoy entrevistando a Michelle Obama en la Casa Blanca en 360 en 2016!)

Pregunté a Apple si los videos 360 y 3D de YouTube funcionarán en el Vision Pro durante nuestra revisión, y la portavoz de Apple, Jackie Roy, básicamente me dijo que no son lo suficientemente buenos, diciendo que “gran parte de este contenido fue creado para dispositivos que no ofrecen una experiencia espacial de alta calidad. En algunos casos, este contenido también podría causar molestias de movimiento. Hemos enfocado nuestros esfuerzos en brindar la mejor experiencia de medios espaciales posible, incluyendo fotos y videos espaciales, Video Inmersivo de Apple y películas 3D disponibles en Apple TV”.

¡Difícil! Le pregunté a YouTube si esta nueva aplicación admitirá videos VR y 360 en el Vision Pro y aún no he recibido respuesta.

De manera similar, muchos propietarios del nuevo Vision Pro están descubriendo que, um, otros tipos de videos VR no funcionan porque el soporte de WebXR de Safari es deficiente en este momento. (Hay banderas de función, pero al parece no hacen mucho). WebXR también podría ser potencialmente un camino hacia el soporte VR de YouTube en la web, pero nuevamente: no parece funcionar en este momento.

Roy de Apple dijo que la compañía está trabajando en eso, pero parece que habrá limitaciones y tomará tiempo. “WebXR sigue siendo un estándar abierto relativamente nuevo y, como tal, no aprovecha al máximo las capacidades de energía, rendimiento e interacción del Apple Vision Pro y visionOS”, me dijo. “Hemos estado contribuyendo activamente a los estándares web del W3C, incluido WebXR, por ejemplo, proponiendo estándares de interacción que protegen la privacidad de los usuarios. Continuaremos trabajando con la comunidad para ayudar a ofrecer excelentes experiencias de computación espacial a través de la web”.

Entonces ahí lo tienes: una aplicación de YouTube para Vision Pro está “en la hoja de ruta”, pero el cronograma aún no está claro, al igual que el cronograma para casi todos los tipos de video VR en la web. Nuevas plataformas, nuevos problemas, ¿sabes?