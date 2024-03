¿Los clientes están devolviendo muchos anteojos en Vision Pros? Aparentemente no.

Ming-Chi Kuo:

Según mi encuesta de la línea de producción de reparación/reacondicionamiento, la tasa de devolución actual para Vision Pro es inferior al 1%, sin anomalías.

¿Realmente Ming-Chi Kuo sabe cuántos Vision Pros están siendo devueltos? No lo sé. Probablemente no. Pero dos semanas después de que Vision Pro saliera a la venta, hubo una serie extraña de historias que sugerían que estaban siendo devueltos en masa, probablemente impulsadas por este artículo de Victoria Song para el Verge, con el – debo decir – ligeramente sensacionalista titular “Los Fans de Apple Están Empezando a Devolver Sus Vision Pros”.

Por lo que puedo ver, no hay evidencia pública de que se estén devolviendo Vision Pros en números superiores a los típicos, solo publicaciones de redes sociales sensacionalistas haciendo un espectáculo de ello. Y anecdóticamente, todo lo que he visto o me han dicho es que las devoluciones no son ni más altas ni más bajas de lo habitual.

★