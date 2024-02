Cada iPad Air alcanza su precio más bajo de todos los tiempos en la nueva venta de Best Buy, disponible desde $449.99.

La nueva venta de fin de semana de Best Buy incluye todos los modelos de la 5ta generación del iPad Air con hasta $150 de descuento, con varios precios mínimos históricos. Estas ofertas están disponibles para todos los compradores y no requieren membresía My Best Buy Plus o Total.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Best Buy. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

Comenzando con el iPad Air Wi-Fi de 64GB, puedes obtener esta tableta por $449.99, rebajado de $599.99. Best Buy tiene todos los colores en oferta a este precio mínimo histórico, que rastreamos por última vez en enero.

Best Buy también tiene en oferta el iPad Air Wi-Fi de 256GB por $599.99, rebajado de $749.99. Nuevamente encontrarás este modelo en venta en todos los colores, y otro precio mínimo histórico.

Finalmente, también hay descuentos en celulares durante esta venta, comenzando en $599.99 para el iPad Air celular de 64GB y aumentando a $749.99 para el iPad Air celular de 256GB. Ambos son nuevamente descuentos de $150 y precios mínimos históricos en iPad Air, y disponibles en todos los colores en Best Buy.

Además del iPad Air, Best Buy tiene excelentes descuentos en el iPad de 9ª generación, iPad de 10ª generación, MacBook Pro y MacBook Air, todos los cuales hemos cubierto en artículos esta semana.

Si estás buscando más descuentos, asegúrate de visitar nuestro resumen de ofertas de Apple donde recopilamos las mejores gangas relacionadas con Apple de la semana pasada.

Historias populares

iOS 17.4 agregará estas 5 nuevas funciones a tu iPhone

Apple confirmó el mes pasado que iOS 17.4 se lanzará en marzo, y la actualización incluye varias funciones y cambios nuevos para el iPhone. Las nuevas funciones clave en iOS 17.4 incluyen cambios importantes en la App Store en la UE, transcripciones de Apple Podcasts, SharePlay para el HomePod y nuevos emojis. La actualización también incluye preparativos para el lanzamiento de CarPlay de próxima generación a finales de este año. Más…

Apple ahora vende MacBook Pro M3 de 14 pulgadas reacondicionados

Apple comenzó hoy a ofrecer versiones reacondicionadas del MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M3, ofreciendo las máquinas con descuento por primera vez desde su fecha de lanzamiento en octubre de 2023. Los precios de los modelos reacondicionados del MacBook Pro de 14 pulgadas comienzan en $1,359, un descuento de $240 del precio original de $1,599. En este momento, parece que Apple está ofreciendo solo modelos de MacBook Pro con la…

Cada rumor del iPhone 16 que hemos cubierto hasta ahora

Con gran parte del enfoque de la industria tecnológica recientemente centrado en el auricular Vision Pro de Apple, se te perdonaría por pensar que los rumores del iPhone han sido escasos en los últimos meses. Afortunadamente, ese no es el caso. Los rumores y filtraciones sobre la serie iPhone 16 continúan saliendo a la luz, y, en su conjunto, parece que la alineación de smartphones de próxima generación de Apple en 2024 podría resultar en una…

Apple lanza iOS 17.3.1 con corrección para bug de texto

Apple lanzó hoy iOS 17.3.1 y iPadOS 17.3.1, pequeñas actualizaciones para los sistemas operativos iOS 17 y iPadOS que se lanzaron en septiembre de 2023. iOS 17.3.1 y iPadOS 17.3.1 llegan unas semanas después de que Apple lanzara iOS 17.3 con Protección de Dispositivo Robado. iOS 17.3.1 y iPadOS 17.3.1 se pueden descargar en iPhones y iPads elegibles a través de la actualización por aire yendo a Ajustes > General > Actualización de Software. … Apple tapa las aplicaciones web en la UE

Apple aparentemente ha restringido la funcionalidad de las Aplicaciones Web Progresivas (PWAs) en la última beta de iOS 17.4, apuntando específicamente a los usuarios dentro de la Unión Europea. El movimiento parece socavar el papel de las PWAs como alternativas viables a las aplicaciones nativas en iOS. Como señaló por primera vez el investigador de seguridad Tommy Mysk y la defensa de la web abierta, la segunda versión beta de iOS 17.4 parece introducir…

iOS 17.4 Resolverá Este Incómodo Problema Con Las Videollamadas

Con las actualizaciones iOS 17, iPadOS 17 y macOS Sonoma el año pasado, Apple introdujo reacciones basadas en gestos en aplicaciones de videollamadas como FaceTime, Zoom y Google Meet, lo que te permite llenar la pantalla con efectos 3D. Por ejemplo, puedes hacer dos pulgares arriba para mostrar fuegos artificiales en la pantalla, o hacer dos señales de paz con tus manos para mostrar confeti. Desafortunadamente, muchos usuarios no saben que esto…