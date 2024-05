Los norcoreanos robaron identidades de estadounidenses y ocuparon puestos de trabajo tecnológicos remotos en empresas Fortune 500, según el Departamento de Justicia.

“

El Departamento de Justicia anunció el jueves el arresto de tres personas en un complejo esquema de identidad robada que, según los funcionarios, genera enormes ganancias para el gobierno de Corea del Norte, incluido su programa de armas.

El esquema implica a miles de trabajadores de tecnología de la información norcoreanos que, según los fiscales, son enviados por el gobierno a vivir en el extranjero y que dependen de las identidades robadas de estadounidenses para obtener empleo remoto en empresas Fortune 500 con sede en EE. UU., trabajos que les dan acceso a datos corporativos sensibles y jugosos salarios.

La estafa es una forma para que la fuertemente sancionada Corea del Norte, que está excluida del sistema financiero de EE. UU., se aproveche de una “combinación tóxica” de factores convergentes, como la escasez de mano de obra de alta tecnología en EE. UU. y la proliferación del trabajo remoto, Marshall Miller, el principal subprocurador general asociado del Departamento de Justicia, dijo en una entrevista.

El Departamento de Justicia dice que los casos son parte de una estrategia más amplia para no solo procesar a individuos que facilitan el fraude, sino también para establecer asociaciones con otros países y advertir a las empresas del sector privado sobre la necesidad de ser vigilantes respecto a las personas que contratan. Oficiales del FBI y del Departamento de Justicia lanzaron una iniciativa en marzo y el año pasado anunciaron la incautación de dominios web utilizados por trabajadores de IT norcoreanos.

“Cada vez más, los programas de cumplimiento en las empresas y organizaciones estadounidenses están en la vanguardia para proteger nuestra seguridad nacional. El cumplimiento corporativo y la seguridad nacional ahora están entrelazados como nunca antes.” -dijo Miller.

El Departamento de Justicia dice que la conspiración ha afectado a más de 300 empresas —incluida una cadena minorista de alta gama y una “prestigiosa empresa de tecnología de Silicon Valley”— y ha generado más de $6.8 millones en ingresos para los trabajadores, que se encuentran fuera de EE. UU., incluidos en China y Rusia.

Las tres personas arrestadas incluyen a una mujer de Arizona, Christina Marie Chapman, a quien los fiscales acusan de facilitar el esquema al ayudar a los trabajadores a obtener y validar identidades robadas, recibir laptops de empresas estadounidenses que creían que estaban enviando los dispositivos a empleados legítimos y ayudar a los trabajadores a conectarse de forma remota a la empresa.

Según la acusación, Chapman dirigía más de una “granja de laptops” donde las empresas estadounidenses enviaban computadoras y cheques a los trabajadores de IT que no se daban cuenta de que estaban en el extranjero.

En las granjas de laptops de Chapman, al parecer conectaba a los trabajadores de IT en el extranjero que iniciaban sesión de forma remota en las redes de la empresa para que pareciera que las sesiones se originaban en EE. UU. También se alega que recibía cheques para los trabajadores de IT en el extranjero en su hogar, falsificando las firmas de los beneficiarios para transferir fondos a otros países y enriqueciéndose cobrando tarifas mensuales.

Los otros dos acusados incluyen a un hombre ucraniano, Oleksandr Didenko, a quien los fiscales acusan de crear cuentas falsas en plataformas de búsqueda de empleo y fue arrestado en Polonia la semana pasada, y a un nacional vietnamita, Minh Phuong Vong, quien fue arrestado el jueves en Maryland bajo cargos de obtener fraudulentamente un empleo en una empresa estadounidense que en realidad fue realizado por trabajadores remotos que se hacían pasar por él y estaban en el extranjero.

No estaba claro de inmediato si alguno de los tres había contratado abogados.

Por separado, el Departamento de Estado dijo que estaba ofreciendo una recompensa por información sobre ciertos trabajadores de IT norcoreanos que, según los funcionarios, fueron asistidos por Chapman.

Y el FBI, que llevó a cabo las investigaciones, emitió un anuncio de servicio público que advertía a las empresas sobre el esquema, alentándolas a implementar estándares de verificación de identidad durante el proceso de contratación y a educar al personal de recursos humanos y a los gerentes de contratación sobre la amenaza.

