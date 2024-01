Wozniak y Jobs se reúnen en el escenario | Hoy en la historia de Apple

7 de enero de 1997: Steve Wozniak regresa a Apple para participar en un papel de asesor, reuniéndose nuevamente con el cofundador Steve Jobs en el escenario en la Macworld Expo en San Francisco.

El regreso de Woz se revela al final de la conferencia de Macworld. Con el reciente regreso de Jobs a Apple (gracias a la compra de NeXT), marca la primera vez que los dos cofundadores han estado en Apple juntos desde 1983. Es una excelente manera de celebrar el 20 aniversario de Apple. Desafortunadamente, la reunión no durará.

Reuniendo a la banda de Apple

Como he escrito antes en “Hoy en la historia de Apple”, el interés de Woz en Apple se centró en el Apple II y en los días anteriores a que Apple se convirtiera en una empresa gigante. Mientras Jobs presionaba por más poder después de que Apple saliera a bolsa en diciembre de 1980, Wozniak tomó los $116 millones que obtuvo en la OPI y se sumergió en nuevas empresas. Estas incluían desde seguir el título de ciencias de la computación que nunca obtuvo hasta criar hijos y promover un par de grandes festivales de música.

Para 1997, la amada línea de productos Apple II de Woz había estado fuera de acción durante unos cuatro años, y el Macintosh había asumido el control desde hacía mucho tiempo. Apple seguía luchando. Pero la reunión de los dos cofundadores le dio a los fieles fanáticos algo en lo que sentirse esperanzados.

Steve Jobs regresa a Apple después de la adquisición de NeXT

En ese momento, Jobs había vuelto recientemente a Apple como parte de la adquisición de NeXT, que le proporcionó a Apple un nuevo sistema operativo. Al igual que Woz, Jobs se suponía que no sería más que un asesor no oficial para el CEO y artista del cambio Gil Amelio de Apple. (Jobs terminó aprovechando su papel para reemplazar a Amelio como CEO).

Cuando Woz y Jobs aparecieron en el escenario en Macworld, la reunión proporcionó justo el impulso de vida que necesitaba el evento. Antes de la reunión en el escenario de los cofundadores, Amelio, que nunca fue buen orador, habló durante horas de manera confusa y aburrida.

Sin embargo, Jobs estropeó ligeramente el momento al negarse a unirse completamente a la escena triunfante. “Arruinó despiadadamente el momento de cierre que tenía planeado”, se quejó más tarde Amelio.

Puede revivir la reunión y las dudosas elecciones de moda de los Steves en el video a continuación.

El breve regreso de Woz y Jobs

Como ese momento sugería, el regreso de Woz a Apple no duró mucho. Woz estaba lleno de ideas para resucitar la empresa (como buscar expandir su enfoque en el mercado educativo y producir máquinas fáciles de usar). Sin embargo, Jobs claramente veía su propio regreso como un show unipersonal, en lugar de como parte de un dúo.

Una vez que Amelio perdió su trabajo en julio, Jobs hizo que el director financiero Fred Anderson llamara a Wozniak y le dijera que ya no era necesario en el papel de asesor.

Aunque suene brutal, tal vez haya sido lo mejor. Jobs demostró ser más que capaz de cambiar el rumbo de Apple con sus propias ideas. Además, Woz no estaba del todo de acuerdo con el enfoque de Jobs.

“Para ser honesto, nunca me volví loco por los iMacs”, escribió Woz del iMac G3, la computadora que ayudó a poner a Apple de nuevo en el camino del éxito, en su biografía. “Tenía mis dudas sobre su diseño en una sola pieza. No me importaban sus colores y no pensé que su aspecto fuera tan bueno. Resultó que yo no era el cliente adecuado para él”.

El regreso de Wozniak no salió como muchos esperaban. Sin embargo, para los fanáticos de Apple que estaban viendo la Macworld Expo, ¡fue un momento para saborear!