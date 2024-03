WhatsApp presenta una nueva barra de navegación inferior para un uso más cómodo

Arguably the world’s most popular messaging app, WhatsApp is always improving its apps to provide users with the best chat experience possible. That’s why we’re expecting new features and improvements every time WhatsApp rolls out an update.

La última versión de WhatsApp no es una excepción y aunque no trae cambios revolucionarios, el ligero rediseño seguramente facilitará el acceso a muchas de las funciones de la aplicación.

WhatsApp recientemente confirmó en Twitter que su aplicación móvil ahora cuenta con una nueva barra de navegación. En primer lugar, la barra de navegación se ha movido de la parte superior de la aplicación hacia la parte inferior. En segundo lugar, ahora cuenta con una pestaña adicional: Actualizaciones.

Además de eso, la nueva barra de navegación conserva la misma funcionalidad que la anterior, prometiendo ofrecer una apariencia más limpia y un uso cómodo. Tomará un poco de tiempo acostumbrarse a la nueva posición, pero la nueva barra de navegación definitivamente se ve fácil en los ojos.

La última actualización de WhatsApp se está implementando de forma gradual, por lo que puede tardar unos días más para que todos vean la nueva barra de navegación en la aplicación.