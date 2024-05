Visita de Xi de China a Europa, buscando oportunidades estratégicas

En su primera visita a Europa en cinco años, el presidente chino, Xi Jinping, parece decidido a aprovechar oportunidades para debilitar los lazos del continente con los Estados Unidos y forjar un mundo liberado del dominio estadounidense. El líder chino ha elegido tres países para visitar, Francia, Serbia y Hungría, que miran con recelo, en mayor o menor medida, el orden postguerra impuesto por Estados Unidos, ven a China como un contrapeso necesario y están ansiosos por fortalecer los lazos económicos. En un momento de tensiones con gran parte de Europa, ante la abrazadera “sin límites” de China con Rusia a pesar de la guerra en Ucrania, su estado de vigilancia y sus aparentes actividades de espionaje que llevaron al reciente arresto en Alemania de cuatro personas, el Sr. Xi, que llega a Francia el domingo, quiere demostrar la creciente influencia de China en el continente y seguir una aproximación pragmática. Para Europa, la visita pondrá a prueba su delicado acto de equilibrio entre China y los Estados Unidos, y sin duda será visto en Washington como un esfuerzo poco sutil por parte del Sr. Xi para dividir a los aliados occidentales. Ha programado su llegada a su segundo destino, Serbia, para coincidir con el 25º aniversario del bombardeo mortal de la embajada china en Belgrado durante la guerra de Kosovo. Ese error el 7 de mayo de 1999, por el que la Casa Blanca se disculpó, mató a tres periodistas chinos e desató protestas furiosas alrededor de la embajada de EE. UU. en Beijing. El gobierno chino ha seguido conmemorando el bombardeo de Belgrado, usándolo como ocasión para denunciar lo que ve como hipocresía y bullying occidentales. “Los Estados Unidos siempre se ven a sí mismos como el líder, o hegemonía, del mundo, entonces China es un competidor o adversario que cuestiona su hegemonía”, dijo Tu Xinquan, decano de un instituto de comercio en la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Beijing. “La Unión Europea no tiene una mentalidad hegemónica”. La doctrina oficial de la Unión Europea de 27 miembros define a China como “un socio para la cooperación, un competidor económico y un rival sistémico”. Si eso parece una explicación compleja, y quizás contradictoria, es porque el continente está dividido entre cómo equilibrar la oportunidad económica en China con el riesgo de seguridad nacional, el riesgo de ciberseguridad y el riesgo económico para varias industrias. En marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo a los periodistas que la fórmula de Europa era inviable. “Es como conducir a un cruce y encontrar las luces rojas, amarillas y verdes todas encendidas al mismo tiempo. ¿Cómo se puede conducir así?” Ahora, el Sr. Xi quisiera llevar las luces hacia el verde. Con ese fin, la primera y más importante parada del Sr. Xi será en Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, a menudo ha hecho la afirmación gaullista de que Europa “nunca debe ser un vasallo de los Estados Unidos”, como dijo el mes pasado en una conferencia en la Sorbona. El líder francés insiste en que la supervivencia de la Unión Europea depende de la “autonomía estratégica” y el desarrollo de la resistencia militar para convertirse en una “potencia europea”. Rechaza la noción de “equidistancia” entre China y los Estados Unidos – Francia es uno de los aliados más antiguos de América – pero quiere mantener sus opciones abiertas. Todo esto es música para los oídos del Sr. Xi. “Macron está tratando de traer un tercer camino en el caos global actual”, dijo Philippe Le Corre, un destacado experto francés en relaciones con China. “Está tratando de caminar por una línea fina entre las dos superpotencias principales”. Hace poco más de un año, Macron fue recibido con gran pompa durante una visita a China que terminó con una declaración sino-francesa de “asociación estratégica global”. El líder francés eco del léxico chino de un mundo “multipolar”, liberado de “bloques” y de la “mentalidad de la Guerra Fría”. Ahora, en anticipación a la visita del Sr. Xi, China ha elogiado a Francia como una gran potencia y expresado la esperanza de que sus vínculos “siempre estarán a la vanguardia de las relaciones de China con los países occidentales”, en palabras de Lu Shaye, embajador de China en Francia, en People’s Daily. Macron, quien recientemente advirtió que “nuestra Europa es mortal” y solo se salvará si puede volverse “soberana”, ofrecerá una cena de estado en París para el Sr. Xi el lunes antes de, en un toque personal, llevarlo a un lugar favorito de su infancia en los Pirineos. La química entre los dos hombres parece radicar esencialmente en una visión compartida de que el orden posterior a la guerra está en decadencia y debe ser reemplazado por una nueva arquitectura que tome en cuenta el cambio de poder. El hecho de que Xi sea casi seguramente el líder más represivo y autoritario en la historia reciente de China, y que las amenazas militares de China hacia Taiwán se hayan intensificado, no ha separado a los dos líderes. En los últimos seis meses, Macron ha visitado tanto India como Brasil en un esfuerzo para situar a Francia como una balanza entre el grupo BRICS de países en desarrollo, que incluye a China, y las potencias occidentales. En un momento de creciente tensión entre el “Sur Global” y las potencias occidentales, ve a Francia como un puente. Desde Francia, Xi se dirigirá al cálido abrazo de Serbia, donde China es el segundo mayor socio comercial, y Hungría, donde su primer ministro, Viktor Orban, ha respaldado enormes inversiones chinas y ha utilizado la posición de su país como miembro de la Unión Europea para diluir las críticas a China. Ambos países se resisten al poder estadounidense. Sin embargo, más allá de estos dos amigos de China, hay serias diferencias europeas con Beijing, cuya economía era aproximadamente del mismo tamaño, medida en dólares, que la de la Unión Europea cuando Xi la visitó por última vez en 2019. La economía de China es ahora aproximadamente un 15 por ciento más grande. El otoño pasado, la Unión Europea abrió una investigación sobre si los vehículos eléctricos fabricados en China se beneficiaban de subsidios injustos, con una decisión esperada para este verano. Eso ha causado tensiones con Beijing y con Alemania, cuya presencia en el mercado automotriz chino es mucho mayor que la de otros países europeos. China representa al menos la mitad de las ganancias anuales de Volkswagen. Los fabricantes alemanes, con plantas en China, temen que cualquier imposición de aranceles europeos pueda afectar sus propias exportaciones desde China, así como causar represalias. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se unirá a las conversaciones en París con Xi. El canciller Olaf Scholz de Alemania, cuyas relaciones con Macron han estado tensas, cenó con el presidente francés en París esta semana. Todo esto es claramente parte de un intento de forjar un frente europeo unido. Sin embargo, eso siempre es esquivo. La ira hacia Rusia en Europa es mayor en los estados fronterizos con Rusia, como Polonia y los Estados bálticos. Quizás están más apegados a la alianza con los Estados Unidos que Macron quiere compensar construyendo una Europa soberana. También son los más cautelosos con China, que nunca ha condenado la guerra de Rusia en Ucrania. Macron, al igual que Scholz durante una visita a China el mes pasado, cree que la influencia china para poner fin a la guerra en Ucrania es crucial. Según el análisis francés, solo Beijing puede ejercer una presión real sobre el presidente Vladimir V. Putin de Rusia, quien será investido para un quinto mandato durante la visita europea de Xi. El problema, como lo fue el año pasado durante la visita de Macron a Beijing, es que China ha mostrado poca o ninguna inclinación para hacerlo. De hecho, está programado que Xi invite a Putin a China más adelante este mes. “Es difícil imaginar otra discusión sobre Ucrania”, dijo François Godement, asesor especial y académico residente del Institut Montaigne en París, sobre las conversaciones entre Macron y Xi. “Esos dados ya han sido lanzados.” Sin embargo, no hay duda de que Macron intentará de nuevo obtener el apoyo de Xi antes de una conferencia de paz para Ucrania en Suiza a mediados de junio. A un nivel más profundo, Macron parece estar seguro de que intentará usar la visita de Xi para avanzar en una agenda que garantice la relevancia de Europa en las próximas décadas. Desconfía de un Estados Unidos que podría reelegir al ex presidente Donald J. Trump en noviembre, con consecuencias impredecibles. Wang, el ministro de Relaciones Exteriores de China, ha dicho: “Si China y Europa se unen, no habrá confrontación de bloques, el mundo no se desmoronará y no habrá una nueva Guerra Fría”. A pesar de las diferencias fundamentales en la gobernanza entre el estado de partido único de China y la democracia liberal occidental, los líderes de los tres países europeos que Xi ha elegido visitar parecen abrazar esa declaración china.