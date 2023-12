Victrix ahora fabrica un controlador Pro BFG para Xbox

En el mundo de los controladores de juegos, hay tantas opciones que pueden hacer que tu cabeza dé vueltas, y Victrix está aquí para añadir una más a la lista con la versión de Xbox de su controlador Pro BFG. Este controlador inicialmente salió al mercado hace más de un año. Pero en ese momento solo era compatible con PC y PS5. Básicamente, era otro controlador Pro DualSense de terceros.

Victrix dice que hubo una gran demanda para Xbox, por lo que no quería decepcionar a sus fans y consumidores. Por ello, está lanzando el Controlador Inalámbrico Xbox Pro BFG. Probé uno de estos para PS5 y realmente me gustó. Victrix está llevando todas las mejores características de ese controlador. Así que, realmente, se trata del mismo controlador pero para Xbox, ya que este está oficialmente licenciado. Esto significa que podrás usarlo ahora que Microsoft ha deshabilitado el uso de accesorios no autorizados en las consolas Xbox.

Al igual que su contraparte de PS5/PC, la versión de Xbox tendrá bloqueos de gatillo para permitir tiros más rápidos. Lo cual será útil en juegos de disparos en primera persona y otros títulos donde las reacciones rápidas son imprescindibles. También cuenta con joysticks de efecto Hall para evitar el desgaste del stick, agarres de goma y botones traseros que puedes reasignar.

Sin embargo, su verdadera característica destacada son los componentes modulares. Puedes intercambiar y reorganizar los módulos frontales con los joysticks, d-pad y botones de acción. Incluso hay un módulo para juegos de lucha.

El Xbox Victrix Pro BFG se lanzará en 2024

Aún no puedes comprar este controlador y, desafortunadamente, no estará listo a tiempo para las vacaciones. Sin embargo, Victrix dice que estará disponible para pre-pedido en enero. El controlador se venderá por $179.99, por lo que está en línea con el costo del Elite Series 2 de Microsoft. Y ofrece muchas de las mismas características, si no la mayoría o todas ellas. Sin embargo, ofrece algunas cosas que el controlador de Microsoft no tiene. Por ejemplo, tiene compatibilidad total con Dolby Atmos para auriculares. Y viene con una suscripción de por vida a este.

Así que, si conectas unos auriculares al controlador durante su uso, obtendrás una mejor experiencia de sonido al jugar en la Xbox. Y, por supuesto, está la modularidad mencionada anteriormente. Podrás adquirir este controlador en colores negro y blanco cuando se lance.