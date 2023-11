Unas 300,000 personas participan en una marcha pro-palestina en Londres.

nuevo video cargado: Cerca de 300,000 personas participan en la marcha pro-palestina en Londres

Cerca de 300,000 personas participan en la marcha pro-palestina en Londres

Manifestantes marcharon en apoyo a Palestina y demandaron un alto el fuego en Gaza en una de las protestas más grandes de Gran Bretaña en años recientes.

[cántico] Alto el fuego ahora. “Creo que es importante para cualquier ser humano venir a esta marcha en este momento. No se pueden ocultar las imágenes que están saliendo de Gaza. Y yo soy palestino, así que me han contado estas historias. Y me alegra mucho ver que ahora hay mucho apoyo detrás de esto.” [cántico] Todos somos palestinos. “Quiero que hagan un alto el fuego y luego que pongan todo el esfuerzo en las negociaciones. Y no es asunto mío, no soy palestino. Lo que me corresponde es hablar con mi gobierno, decir lo que pueda a mi gobierno para que deje de apoyar a Israel en lo que le está haciendo al pueblo de Gaza.” [cántico] Alto el fuego ahora. “Las palabras de [la Secretaria de Interior] Suella Braverman solo me dieron más ganas de salir. Creo que es muy hipócrita decir que está mal tener esta protesta el mismo día que el Día del Armisticio. El Día del Armisticio supuestamente se trata del fin de la guerra, y eso es exactamente por lo que la gente está aquí. Queremos ver el fin de la guerra en Gaza.”

