El comandante de la Armada Ucraniana afirma que la mitad de la capacidad de asalto anfibio rusa ha sido destruida

En casi dos años de guerra a gran escala en Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania han eliminado tres grandes buques de aterrizaje del país agresor, Rusia, incluido ahora el Novocherkassk, y varias barcazas de desembarco. Según el Comandante de la Armada de Ucrania, Vicealmirante Oleksiy Neizhpapa, esto significa que su capacidad anfibia se ha reducido a la mitad. Lo afirmó en una entrevista con Voice of America el 26 de diciembre.

“La capacidad de la Flota del Mar Negro para realizar asaltos anfibios se ha reducido a un batallón. Es decir, anteriormente podían desembarcar dos batallones al mismo tiempo y ahora solo uno”, dijo Neizhpapa.

Añadió que los buques de guerra anfibios con bandera rusa son uno de los objetivos prioritarios de las Fuerzas Armadas, al igual que los barcos porta misiles Kalibr.

Según el Vicealmirante, Rusia actualmente utiliza buques anfibios para transportar carga entre el territorio de la Federación Rusa y la Crimea ocupada. No descartó que pudiera haber Shaheeds a bordo del Novocherkassk, ya que la detonación “fue muy grande”.

El buque está completamente destruido; no tiene sentido restaurarlo, enfatizó Neizhpapa.

En la noche del 26 de diciembre, se escuchó una fuerte explosión en Feodosia ocupada cerca del puerto. Más tarde, el comandante de la Fuerza Aérea, Mykola Oleschuk, anunció el ataque al gran buque de asalto anfibio ruso Novocherkassk, agradeciendo a los pilotos ucranianos.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania declararon que el ataque fue llevado a cabo por misiles de crucero.

Yuriy Ignat, el portavoz del Comando de la Fuerza Aérea, dijo que sería extremadamente difícil para el buque Novocherkask sobrevivir después de esto. Según él, “claramente se utilizó más de un cohete” en el ataque.

Más tarde, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa confirmó el ataque al Novocherkassk. Las fuentes rusas afirmaron que el buque “resultó dañado” durante la repulsa del ataque de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, apareció en Internet una fotografía de las consecuencias del ataque al VDK Novocherkassk. En la foto, se puede ver que solo queda un montón de metal quemado en el lugar donde probablemente estuvo amarrado el barco.

Tras la destrucción del Novocherkassk, dos buques de guerra rusos abandonaron el área del puerto marítimo de Feodosia ocupada, informó Krym.Realii.

Este fue el segundo ataque al buque. La primera vez, las Fuerzas Armadas dañaron el Novocherkassk en marzo de 2022, cuando destruyeron otro buque en el puerto de Berdyansk, el Saratov.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine