Una prisión en guerra: Los reclusos que sostienen la invasión de Putin.

Aleksandr Mokin perdió la voluntad de vivir. Condenado por vender drogas y marginado por su familia, sufrió abusos por parte de los guardias y pasó largas temporadas en confinamiento solitario en una cárcel de alta seguridad en Rusia. Le contó a un amigo que se sentía solo y atormentado por la culpa.

Luego, en el verano de 2022, el Sr. Mokin y otros internos de la Colonia Penal No. 6 en la región de Chelyabinsk comenzaron a escuchar rumores. Uno de los hombres más poderosos de Rusia, al parecer, estaba recorriendo cárceles y ofreciendo indultos a prisioneros que sobrevivieran seis meses de combates en Ucrania.

Y para octubre del año pasado, allí estaba, Yevgeny V. Prigozhin, frente a ellos con su ropa militar, él mismo un ex preso que ahora dirigía una compañía militar privada, Wagner. Ofreció libertad y dinero, aunque advirtió que el precio para muchos sería la muerte. El Sr. Mokin y otros 196 internos se alistaron el mismo día. “Realmente deseo estar allí, sabiendo que es probable que sea un viaje sin retorno”, le dijo Mr. Mokin a un amigo en un mensaje de texto que fue visto por The New York Times.

Dos meses después, Mr. Mokin murió. Una publicación en redes sociales mostrando su tumba es el único tributo público conocido a su corta vida.

Mientras que la guerra en Ucrania se estanca, el legado final de Mr. Mokin puede ser su pequeño papel en una empresa mucho más grande y significativa a nivel mundial: fue uno de decenas de miles de convictos que potenciaron la maquinaria de guerra del Kremlin. Incluso ahora, con Mr. Prigozhin muerto y Wagner disuelto, los internos rusos todavía se están alistando en lo que se ha convertido en el programa de reclutamiento militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial.

En Ucrania, estos ex internos han sido utilizados principalmente como carne de cañón. Pero han fortalecido las filas de las fuerzas rusas, ayudando al presidente Vladimir V. Putin a posponer una nueva ronda de movilización, lo cual sería una medida impopular dentro del país.

Algunas de las razones de los internos para elegir la guerra eran obvias. Muchos dijeron que fueron impulsados por el patriotismo, el deseo de escapar de la prisión o el ansia de acción después de años de confinamiento. Sin embargo, las entrevistas con los combatientes y sus familiares también revelaron un anhelo más profundo de redención, una poderosa fuerza emocional en un país que ha luchado durante mucho tiempo con el significado de la culpa y el sacrificio.

Los internos lograron proporcionar ingresos a las familias que habían cargado durante años y recuperar el respeto en una sociedad que estigmatiza los antecedentes penales y honra el servicio militar.

El Times obtuvo los nombres y detalles de los 197 reclutas iniciales de IK6, y pudo confirmar los destinos de 172 de ellos hasta 2023. Reporteros del Times entrevistaron a 16 de ellos, hablaron con las familias y amigos de otros, y revisaron las redes sociales, expedientes judiciales y una base de datos de bajas en combate compilada por un medio de comunicación independiente, Mediazona.

Juntos, forman el retrato más completo hasta ahora de los convictos que desempeñaron un papel destacado en la invasión de Rusia.