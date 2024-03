Una primera reacción – Seis Colores

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 15 estados y el Distrito de Columbia demandaron a Apple el jueves. Aunque no soy abogado, he escrito extensamente sobre Apple durante 30 años y acabo de leer las 88 páginas completas de la queja. Aquí van algunas reacciones iniciales:

Definir un “monopolio”. Antes de entrar en algunos detalles sobre el comportamiento específicamente anticompetitivo de Apple, vale la pena señalar que esta demanda acusa a Apple de violaciones de la Ley Antimonopolio Sherman, que regula específicamente a los monopolios. Cosas que son legales para empresas regulares se vuelven ilegales cuando los monopolios las hacen.

Parte de este documento tiene que establecer que Apple tiene poder de monopolio sobre un mercado específico. Dado que la participación de Apple en el mercado de teléfonos inteligentes de los EE. UU. es de aproximadamente el 60 por ciento, ¿cómo puede llamarse a eso un monopolio? El DoJ intenta cuadrar este círculo de algunas maneras diferentes:

Utiliza ingresos en lugar de unidades vendidas, señalando que Apple y Samsung combinados tienen el 90 por ciento del mercado de teléfonos inteligentes de EE. UU. en términos de ingresos.

Crea un nuevo submercado, el “Smartphone de Alto Rendimiento”, que coloca a Apple en alrededor del 70 por ciento del mercado en términos de unidades vendidas.

Acusa a Apple de intentar crear un monopolio a través de sus diversas tácticas comerciales, lo cual también es ilegal.

Preguntas que haría sobre este enfoque: ¿Se puede incluir a Samsung, encontrar un número que comience en noventa y declarar algo un monopolio? ¿Es la participación de ingresos cómo se definen los monopolios? ¿Se pueden trazar límites en una categoría de productos para declararla un nuevo mercado de manera beneficiosa?

La posición de Apple en el mercado estadounidense es sin duda sólida, pero independientemente de cómo veas su comportamiento, será interesante ver si el DoJ puede presentar un caso convincente de que Apple realmente es un monopolio, dada la presencia de Samsung y Google en el mercado.

Suprimir las tecnologías multiplataforma es clave. Uno de los argumentos principales del DoJ es que Apple ha reducido la competencia al dificultar a los desarrolladores implementar software multiplataforma, es decir, software que funciona de la misma manera en iOS y Android. Esto, a su vez, hace que sea más difícil para los usuarios de iPhone cambiar a Android, lo que reduce la competencia.

Entre los ejemplos que se citan:

“Super apps”, que proporcionan múltiples funcionalidades y mini aplicaciones dentro de un solo contenedor de aplicaciones, escritas en HTML y JavaScript. WeChat no se menciona directamente, pero se alude a su omnipresencia en China, y el argumento es que es una razón por la cual los usuarios chinos pueden cambiar de plataforma telefónica más fácilmente.

Juegos en la nube, que hacen que la potencia del hardware del smartphone sea menos relevante, lo que permite a los consumidores comprar teléfonos más baratos y menos potentes y seguir jugando.

Aplicaciones de mensajería que no pueden acceder a los mensajes SMS entrantes. (Sí, a mí también me sorprendió.) El argumento es que debido a que los mensajes de texto entrantes llegan a la aplicación Mensajes, Apple está dirigiendo a los usuarios hacia su propio ecosistema de aplicaciones de chat y poniendo en desventaja a otras aplicaciones de mensajería.

Relojes inteligentes, específicamente el acceso al iPhone para relojes inteligentes no Apple. El DoJ sostiene que al no permitir que los relojes de terceros accedan a los mensajes y a la capacidad de mantener conexiones consistentes con el iPhone, Apple está suprimiendo la competencia en el mercado de los relojes inteligentes y dificultando el cambio de plataforma. En teoría, si pudieras comprar un competidor del Apple Watch y usarlo en el iPhone, luego podrías cambiar más tarde a Android sin penalización.

Monederos digitales. Al controlar la tecnología de monedero digital del iPhone, la demanda alega que Apple ha aumentado la “fricción” al cambiar a una plataforma de smartphone diferente, y ha negado a los usuarios el acceso a monederos alternativos proporcionados por sus bancos.

El control total de Apple es un problema. Será familiar para cualquiera que haya estado siguiendo las aventuras de Apple en Europa con la Ley de Mercados Digitales, pero otro argumento aquí es que Apple ejerce su poder sobre su plataforma para limitar a los desarrolladores y usuarios. Esto se presenta de muchas formas, incluidas las políticas arbitrarias y egocéntricas de la App Store y la falta de oferta de acceso de terceros a APIs que Apple utiliza en sus propias aplicaciones.

Apple solo se preocupa por la seguridad del usuario cuando es conveniente. El documento alega que Apple habla muy bien en términos de privacidad y seguridad, pero que las favorece cuando es conveniente y no cuando no lo es. Llama a las justificaciones de privacidad y seguridad de Apple un “escudo elástico que puede estirarse o contraerse” para servir a los intereses de Apple. Los ejemplos en el documento incluyen seguir confiando en el protocolo SMS inseguro para mensajes de texto multiplataforma y permitir que Google sea el motor de búsqueda predeterminado cuando hay opciones más privadas disponibles.

La fidelización será juzgada. Muchos de los argumentos del DoJ se reducen a esto: Cada función que Apple desarrolla que hace que sea más difícil cambiar a un teléfono Android es fundamentalmente anticompetitiva. Está claro que el DoJ imagina un mercado de teléfonos inteligentes competitivo, o, si eso no funciona, un mercado de teléfonos inteligentes de alto rendimiento, en el que haya la menor fricción posible al cambiar entre plataformas.

Esto significaría que Apple ofreciera acceso de aplicaciones de terceros a funciones que actualmente se reserva para sí misma. (Se podría argumentar que el comportamiento de Apple ya ha comenzado a cambiar debido a la presión, ya que lanzó su nueva aplicación de Diario junto con una API que brinda a otras aplicaciones acceso a los mismos datos que su propia aplicación.) También sugiere que las políticas contra la transmisión de juegos y aplicaciones web también serían objeto de escrutinio.

El DoJ se felicita a sí mismo. Para mí, la parte más inesperada del documento fue la explicación del DoJ de que el éxito de Apple como empresa se debe en gran medida al… DoJ mismo. Señala que el resurgimiento de Apple a principios de este siglo se debió al lanzamiento del iPod, que solo se convirtió en un éxito cuando llegó a Windows. El DoJ argumenta que la presencia del iPod en Windows se debió únicamente a que Microsoft estaba bajo un decreto de consentimiento del DoJ por comportamiento monopolístico.

No sé lo suficiente sobre los detalles del decreto de consentimiento de Microsoft para opinar sobre la idea de que un Microsoft sin restricciones habría hecho imposible que Apple hiciera compatible el iPod con Windows. Es un gran hipotético, y soy escéptico, pero estoy impresionado de que el DoJ intente situar su caso actual dentro del más amplio Universo Conectado del DoJ.

Algunas desatinos. Algunos argumentos en el documento parecen absurdos. Una sección describe cómo Apple usará sus siniestros poderes de mercado para dominar la industria automotriz al… ¿imponer CarPlay 2.0 a los usuarios? No solo Apple está teniendo problemas para introducir CarPlay en automóviles de los principales fabricantes estadounidenses, sino que no estoy seguro de cómo integrar mejor nuestros teléfonos (que amamos) en los sistemas de información y entretenimiento de nuestros automóviles (que a menudo no amamos) es algún tipo de resultado trágico. (Actualización: Nilay Patel de The Verge sugiere que la implicación es que Apple no permitirá que los fabricantes de automóviles admitan CarPlay en el futuro a menos que permitan que Apple se haga cargo de toda la interfaz del automóvil. Eso sin duda sería un movimiento de poder, pero el DoJ tendrá que probarlo para que no sea más que otra historia de terror contada alrededor de una fogata.)

Y luego está el peligro de que Apple, el gigante tecnológico, afecte “el flujo del discurso”. ¿Cómo, te preguntarás? La respuesta es Apple TV+, donde Apple ha cometido el pecado grave de “control[ar] el contenido”. Ahora vengo, tengo que encontrar algunas perlas para sujetar.

Estados Unidos contra El Pueblo de los Estados Unidos. Lo que más me llama la atención de este documento es que a la gente… ¡le gusta usar el iPhone! Esta demanda (apoyada por otros 16 fiscales generales, principalmente de estados demócratas) tiene un elemento político en el sentido de intentar enviar un mensaje de que tu gobierno está velando por tus derechos y protegiéndote de las grandes, malvadas empresas de tecnología.

¿Qué sucede cuando eso choca con un producto que tiene calificaciones extremadamente altas de satisfacción del cliente? Aquellos de nosotros que sabemos somos conscientes de todas las formas en que Apple juega duro, y entendemos que la empresa es tan poderosa que realmente la única forma en que se convencerá de cambiar sus formas es bajo amenaza de intervención gubernamental. ¿Pero los usuarios estadounidenses de iPhone sentirán que el gobierno está de su lado, al enfrentarse a un gigante tecnológico estadounidense que fabrica un producto que realmente disfrutan usando?

Dudo que la mayoría de la gente común entre en los detalles de este asunto, pero algunas de las descripciones en la demanda realmente son al revés. Imagina tratar de convencer a personas comunes de que estarían mejor con una serie de aplicaciones bancarias diferentes implementando pagos NFC de formas aleatorias, en lugar de usar el sistema Wallet que Apple construyó. No hay dudas de que los bancos no les gustaba, y ciertamente desprecian que Apple se lleve una parte de cada transacción, pero no se puede negar que el enfoque de Apple realmente favoreció al usuario… y que Apple usó su poder (o “poder de monopolio”, si eres el DoJ) para obligar a los bancos a jugar.

Este problema parece ser un microcosmos de todo el caso: Apple indudablemente tiene un gran poder de mercado, debido a su éxito en el mercado. Apple utiliza ese poder para tomar decisiones que a menudo benefician a sus usuarios y enriquecen a la empresa. (A veces es una u otra, pero generalmente es un cierto grado de ambas). ¿Es ilegal para Apple usar su poder para mejorar la experiencia del usuario? ¿Qué hay cuando se lleva una parte sustancial de los ingresos de sus servicios? ¿Cómo diferenciar entre un beneficio real para el usuario y un beneficio falso que está diseñado realmente para permitir que Apple ejerza su poder y aumente sus ganancias?

Es complicado. Existe el peligro de que Apple ya no pueda tomar decisiones que favorezcan a los usuarios, y que se degrade la experiencia del usuario. Pero esta es la misma empresa que actúa como si comprar cosas en Internet con una tarjeta de crédito fuera el colmo del comportamiento peligroso, cuando de hecho es algo común y seguro. Al mezclar sus esfuerzos de control y poder con nociones de beneficio para el usuario, corre el riesgo de perderlo todo.

¿Qué sigue? Nuevamente, no soy abogado. Lo que he aprendido al observar tres décadas de interacción gubernamental con la tecnología es que el resultado más probable es uno que no tenga mucho sentido. Podría crear una lista de comportamientos de Apple que considero anticompetitivos y no amigables para los consumidores, pero muchos de ellos apenas son mencionados en este documento.

Así que mi predicción es que este será un proceso largo y prolongado que llevará a Apple a cambiar algunas de sus políticas. Algunos de esos cambios serán importantes y modificarán la forma en que la empresa opera; otros serán inútiles y no tendrán efecto apreciable; y otros degradarán la experiencia de los usuarios de iPhone sin aumentar la competencia. Mientras tanto, otras políticas de Apple que sofocan la competencia, degradan la experiencia del usuario y cuestan dinero a los usuarios seguirán como de costumbre, sin cambios ni desafíos.

