Una oposición rusa atónita en el exilio considera un futuro sin Navalny

La muerte de Aleksei A. Navalny, el principal líder de la oposición rusa, ha dejado atónitos a los disidentes rusos. Pero también está impulsando la esperanza de que en su momento desesperado, la oposición al presidente Vladimir V. Putin pueda unirse como nunca antes.

Hacerlo será un desafío, dada la aproximación a menudo distante del movimiento de Navalny y la asamblea dispar de otras figuras de oposición rusas destacadas: casi todas en el exilio y ninguna con su amplio atractivo nacional.

Entre ellos está Mikhail Khodorkovsky, un ex oligarca que cayó en desgracia con Putin, pasó 10 años en prisión y en Londres se convirtió en uno de sus oponentes en el exilio. Luego está Maxim Katz, un influyente de YouTube y ex campeón de póker, que está basado en Israel. También está Ilya Yashin, un político liberal de toda la vida que cumple una condena de ocho años por publicar atrocidades rusas en Ucrania.

Más allá de estas figuras que intentan hablar a nombre de toda Rusia, hay una multitud de pequeños grupos anti-guerra centrados en regiones rusas particulares, problemas sociales o minorías étnicas. Algunas de sus demandas, como un ajuste de cuentas con la historia imperial de Rusia, han chocado con la posición más conservadora de Navalny, quien coqueteó con el nacionalismo ruso para ganar un seguimiento más amplio.

Muchos operan sus propios canales de YouTube o utilizan otras redes sociales como Telegram y podcasts para transmitir sus mensajes a millones de espectadores en Rusia a pesar del endurecimiento del Kremlin en su control de la información.

Pero con la muerte de Navalny, se cierne sobre todos ellos. Hasta el domingo, la familia de Navalny aún no había podido ubicar su cuerpo, según su equipo.

Durante su carrera política de varias décadas, Navalny construyó una red inigualable de células activistas en todo el país, canales de redes sociales y aliados internacionales que lo convirtieron en el rostro de la oposición a Putin. Un equipo de tenientes expertos transplantó esta red al exilio en Vilnius, Lituania, después del encarcelamiento de Navalny en 2021.

“Todos nosotros en la oposición estamos en cierta pérdida sobre lo que deberíamos hacer ahora y cómo”, dijo Katz, de 39 años. “Toda la vida de la oposición siempre ha girado en torno a Navalny, por lo que ahora no está claro qué sucederá”.

Algunos de los lugartenientes de Navalny, en su mayoría en sus 30 años, se han convertido en actores políticos por derecho propio, con la oportunidad de dar forma al curso futuro del movimiento del difunto líder. Están Leonid Volkov, un hábil organizador político que había supervisado la red de Navalny en el extranjero y Kira Yarmysh, la asistente de prensa de Navalny desde hace mucho tiempo.

La muerte de Navalny también ha llamado la atención sobre su esposa, Yulia Navalnaya, de 47 años. Su enérgico discurso a los líderes occidentales en Múnich después de la noticia de la muerte de su esposo el viernes, despertó especulaciones de que ella también podría tener un futuro político.

El equipo de Navalny reconoció el sábado que su vasta organización necesitaría reestructurarse para adaptarse a la pérdida de su líder. Pero dieron poca indicación de qué dirección política podrían tomar, más allá de prometer llevar a cabo la misión de Navalny.

“Necesitaríamos pasar por algunos cambios”, dijo Yarmysh, la portavoz, en un programa de noticias independiente ruso en YouTube. “Todos somos perfectamente conscientes de esto”.

Yarmysh dijo que no tenía un comentario inmediato para este artículo. Otros dos altos asistentes de Navalny se negaron a comentar.

Navalny y, más tarde, su equipo, siempre justificaron su decisión de avanzar solos, diciendo que el tiempo y el esfuerzo invertidos en gestionar alianzas políticas serían mejor aprovechados enfrentando directamente a Putin.

“Seré directo: dale al infierno con tus coaliciones”, escribió Navalny en respuesta al llamamiento de Katz por una alianza electoral en su sitio web el año pasado. “Esto es imitación de actividad. Falso”.

Katz a menudo polemizaba con el equipo de Navalny en las redes sociales. Otros disidentes dijeron que tales disputas diluían el impacto de la oposición y la mantenían dividida.

Ahora, con la muerte de Navalny, sus aliados, así como el movimiento disidente ruso más amplio, están buscando una nueva estrategia con la que oponerse a Putin.

Desde Vilnius, la organización de Navalny dirige canales de noticias en línea, medios de investigación y grupos de activistas que continúan marcando la agenda del movimiento de oposición más amplio.

Su principal herramienta ha sido YouTube, la última plataforma de redes sociales occidental importante permitida en el país, y la principal fuente de información para millones de rusos.

El canal principal de YouTube de Navalny, mantenido por su personal, tiene más de seis millones de suscriptores. El canal de noticias de la organización, Popular Politics, que se estableció después de que comenzara la invasión de Ucrania en febrero de 2022 para contrarrestar la propaganda del gobierno, tiene más de dos millones. El año pasado, Popular Politics aumentó sus transmisiones a unas 30 horas a la semana y casi duplicó su personal a 130.

En general, las transmisiones del equipo de Navalny intentan aunar la campaña política y las noticias, un formato utilizado por docenas de políticos de oposición, líderes de la sociedad civil y grupos de medios independientes que intentan seguir formando parte de la conversación en Rusia desde el exilio.

Un canal de YouTube dirigido por Katz ha atraído a casi 10 millones de visitantes únicos en los últimos tres meses, según datos de YouTube Analytics. Casi el 60 por ciento de ellos provino de Rusia.

Por su parte, la riqueza muy reducida de Khodorkovsky todavía le permite patrocinar una red de medios de comunicación en línea dirigidos a diferentes sectores del público ruso. Katz dijo que el éxito de una campaña en redes sociales lanzada desde el extranjero para ayudar a un candidato anti guerra poco probable, Boris B. Nadezhdin, a recopilar las firmas requeridas para postularse en la elección presidencial de marzo, mostró que todavía es posible crear un impacto político en Rusia desde el exilio. (El organismo electoral controlado por el gobierno impugnó algunas de esas firmas, lo que probablemente puso fin a la postulación de Nadezhdin).

Un informe del año pasado de JX Fund, un grupo de investigación centrado en la libertad de expresión, estimó que los medios independientes rusos alcanzaron de 6 a 9 por ciento de la población adulta de Rusia, una cantidad considerable dada la omnipresencia de la propaganda estatal y la represión en el país.

Algunas figuras en el movimiento de oposición ruso más amplio expresaron esperanzas cautelosas de una alianza política más inclusiva contra Putin que continuaría el legado de Navalny.

“Siempre he abogado por una coalición porque, entre otras razones, sabía lo vulnerables que son los líderes de la oposición individuales”, dijo Khodorkovsky. “Una coalición es mucho más estable como sistema, porque si una persona se va, quedan otras y aparecen otras nuevas”.

Su opinión fue compartida por Maxim Reznik, un ex legislador regional de San Petersburgo, Rusia, que continua trabajando en políticas locales desde el exilio en Vilnius.

“Siempre he pensado que su posición aislacionista no es la correcta”, dijo Reznik sobre la organización de Navalny. “Aleksei no puede ser reemplazado, pero necesitamos algún mecanismo de colaboración”.

La reacción inicial de la oposición a la muerte de Navalny ha señalado en la dirección de una mayor unidad, al menos por ahora. Una causa unificadora se ha centrado en una iniciativa de votación respaldada por Navalny en redes sociales el 1 de febrero, en una de sus últimas declaraciones públicas.

La iniciativa, propuesta inicialmente por Reznik, insta a los votantes rusos a ir a los colegios electorales al mediodía el día de las elecciones, una votación que Putin está casi seguro de ganar.

Reznik dijo que la iniciativa, esencialmente un flash mob político, era la forma más segura de expresar el descontento en un país donde cualquier protesta significa riesgo de cárcel.

“Queremos mostrar que el Emperador no tiene ropa”, dijo Reznik.

Después de la muerte de Navalny, casi todas las figuras prominentes de la oposición habían declarado su apoyo al voto al mediodía.

“Este dragón, esta bestia, ha destruido a todos, ha matado a nuestro Lancelot, a nuestro héroe. La pregunta ahora solo concierne a nosotros”, dijo Reznik, refiriéndose al gobierno ruso. “O salimos y mostramos al mundo que los rusos no son esclavos del régimen, o no.”

“Y realmente temo el segundo escenario”, agregó.

La contribución de Ivan Nechepurenko, Neil MacFarquhar y Anton Troianovski al informe y Oleg Matsnev a la investigación fue importante.