Una nave espacial explota segundos después de su lanzamiento en Japón

El primer cohete lanzado por la start-up japonesa Space One explotó segundos después de despegar el miércoles, dañando su ambición de convertirse en la primera empresa privada del país en poner un satélite en órbita.

El cohete de combustible sólido Kairos fue lanzado justo después de las 11 a.m. hora local y estalló en llamas menos de diez segundos después, según las transmisiones en vivo del lanzamiento. La explosión dejó una gran columna de humo y provocó un incendio en un bosque cercano que los bomberos estaban luchando por extinguir.

El cohete de 60 pies de largo pesa 23 toneladas y fue lanzado desde el Space Port Kii en la prefectura de Wakayama en la isla principal de Japón, según el sitio web de la empresa.

No estaba claro de inmediato qué causó la explosión o si hubo algún herido. Space One no respondió a las solicitudes de comentarios en la tarde del miércoles.

Esta es una historia en desarrollo.