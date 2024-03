En marzo de 1961, el Dr. Anthony Epstein, un patólogo del Hospital Middlesex en Londres, casi se saltó una conferencia de un médico visitante por la tarde sobre niños con tumores faciales excepcionalmente grandes en Uganda.

El médico, el Dr. Denis Burkitt, un nativo de Irlanda que se llamaba a sí mismo cirujano de arbustos, mostró diapositivas de tumores bulbosos que surgían a lo largo de la mandíbula y se producían en regiones africanas tropicales donde la lluvia era abundante. Durante su conferencia, el Dr. Burkitt trazó un cinturón veritable de cáncer pediátrico que se extendía por el África ecuatorial.

A pesar de la renuencia inicial del Dr. Epstein a asistir a la charla, se sentó en la parte trasera para poder escapar rápidamente, su emoción creció mientras más hablaba el Dr. Burkitt. Para cuando terminó la conferencia, sabía que dejaría todos sus proyectos en curso para encontrar la causa de la extraña malignidad. Su estudiante de doctorado, Yvonne Barr, pronto se unió a él y, para 1964, su investigación innovadora descubrió el primer virus capaz de causar cáncer en humanos.

Sacudió el mundo científico con el anuncio. Algunos médicos y científicos aplaudieron el descubrimiento; otros se negaron a aceptarlo.

El Dr. Epstein falleció el 6 de febrero en su hogar en Londres. Tenía 102 años. Su muerte fue confirmada por la Universidad de Bristol, donde el Dr. Epstein fue profesor de patología desde 1968 hasta 1985, y también fue jefe del departamento durante 15 años.

El patógeno que lleva su nombre y el de la Dra. Barr, el virus de Epstein-Barr, pertenece a la familia del herpes y es uno de los más omnipresentes en el planeta. Se estima que el 90 por ciento de la población adulta mundial lleva el virus, que también es conocido como E.B.V.

“Tener la perspicacia y poder seguir su hipótesis, con una serendipia poco reconocida, e identificar el virus novedoso fue pionero”, dijo el Dr. Darryl Hill, quien dirige la Escuela de Medicina Celular y Molecular de la Universidad de Bristol en Inglaterra, en un correo electrónico.

Estudios desde el descubrimiento del Dr. Epstein han relacionado el E.B.V., que se transmite a través del contacto humano cercano, con muchas condiciones médicas, incluyendo la esclerosis múltiple y la Covid prolongada. Al igual que otros miembros de la familia del herpes, una vez infectado con E.B.V., estás infectado de por vida.

“La mayoría de las personas no saben que están infectadas”, dijo Jeffrey Cohen, jefe del Laboratorio de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Alergias e Infecciones Infecciosas a The New York Times en 2022.

El E.B.V. es la causa de la mononucleosis, la llamada enfermedad del beso, que afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes con fiebre y ganglios linfáticos inflamados. El E.B.V. también está asociado con el linfoma de Hodgkin y un cáncer nasal y de garganta común en China.

El tumor que afecta a los niños en África, conocido como linfoma de Burkitt, también ha sido diagnosticado en otras regiones tropicales, como Brasil y Nueva Guinea. Los científicos médicos teorizan que el E.B.V. causa linfomas pediátricos en las zonas tropicales porque los niños en esas áreas a menudo tienen una inmunidad debilitada por la exposición a parásitos de la malaria. La Organización Mundial de la Salud estima que hay de tres a seis casos de linfoma de Burkitt por cada 100.000 niños anualmente en regiones endémicas.

Cuando se celebró el quincuagésimo aniversario del descubrimiento del E.B.V. en 2014, el Dr. Epstein le dijo a un entrevistador de la BBC lo que estaba pensando mientras escuchaba al Dr. Burkitt hablar.

“Pensé que debe haber algún agente biológico involucrado”, dijo el Dr. Epstein. “Yo estaba trabajando en virus de pollo que causan cáncer. Tenía tumores inducidos por virus en la parte frontal de mi cabeza.”

El virus de pollo al que se refería era el virus del sarcoma de Rous, que, cuando fue descubierto en 1911 por el Dr. Francis Peyton Rous, un patólogo de la Universidad Rockefeller en Nueva York, fue el primer virus que causaba cáncer. El Dr. Rous ganó el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1966. Aunque un Nobel eludió a los Dres. Epstein y Barr, su descubrimiento ha tenido un impacto duradero en la ciencia y la medicina.

“Ahora sabemos de varios virus y especies bacterianas que pueden causar ciertos tipos de cáncer”, dijo el Dr. Hill. “Sin embargo, se podría argumentar que el descubrimiento del virus de Epstein-Barr abrió el camino para que algunos cánceres fueran prevenibles mediante la vacunación.”

Las vacunas están disponibles contra el virus del papiloma humano, o VPH, que causa cáncer cervical y otras formas de cáncer. La vacuna contra la hepatitis B ayuda a prevenir el cáncer de hígado. Pero no hay vacuna contra el Epstein-Barr, aunque dos vacunas candidatas están en investigación clínica en fases iniciales.

El descubrimiento del E.B.V. no fue rápido. El Dr. Burkitt envió biopsias de tumores a Londres desde Kampala, Uganda, pero el Dr. Epstein no pudo encontrar virus en las muestras tempranas, según el Dr. Hill, quien escribió un recuerdo del Dr. Epstein para la Universidad de Bristol.

Cuando otro envío de biopsias se desvió del Aeropuerto de Heathrow a otro aeropuerto en Manchester, Inglaterra, debido a la niebla, la muestra parecía condenada, dijo el Dr. Hill.

“Para cuando la muestra llegó a Tony, se había vuelto turbia, usualmente un signo de contaminación bacteriana que la enviaría al bote de basura. Tony no la tiró, sino que la examinó cuidadosamente”, escribió el Dr. Hill en su homenaje.

“Descubrió, para su sorpresa, que la turbidez se debía a células tumorales linfoides que se habían desprendido de la biopsia en tránsito y ahora flotaban alegremente en suspensión.” Continuó, “Tony aprovechó este hallazgo fortuito para hacer crecer líneas celulares, derivadas del tumor, en cultivo. Demostró que estas permanecían vivas indefinidamente.”

Estudiando su nueva muestra con un potente microscopio electrónico, el Dr. Epstein pudo identificar la distintiva firma viral de un virus del herpes. El Dr. Hill llamó a este descubrimiento un momento de eureka.

Los doctores Epstein, Barr y Bert Achong, quien preparó las muestras para la microscopia electrónica, anunciaron el descubrimiento en un artículo científico publicado en el número de marzo de 1964 de la revista científica The Lancet.

La Dra. Barr falleció a los 83 años en 2016.

Michael Anthony Epstein nació el 18 de mayo de 1921 en Londres y se educó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Se graduó de la Facultad de Medicina del Hospital Middlesex, según el Wolfson College de la Universidad de Oxford.

Después de dejar la Universidad de Bristol en 1985, el Dr. Epstein se convirtió en miembro del Wolfson College y permaneció en la institución hasta que se jubiló en 2001. Fue nombrado caballero por la Reina Isabel II en 1991.

Su matrimonio con Lisbeth Knight terminó en divorcio en la década de 1960. Entre los sobrevivientes se encuentran su pareja de toda la vida, la Dra. Katherine Ward, una viróloga, dos hijos de su matrimonio, Michael y Simon Epstein, así como una hija, Susan Holmes.

Le dijo a la BBC en 2014 que uno de sus deseos más ardientes era el desarrollo de una vacuna contra el E.B.V. Su deseo podría hacerse realidad en un futuro cercano si la investigación actual prevalece.