Erdogan discutirá una “nueva mecánica” para el corredor de granos del Mar Negro de Ucrania durante una reunión con Putin.

El presidente turco Tayyip Erdogan y el dictador ruso Vladimir Putin discutirán un nuevo mecanismo para permitir las exportaciones de grano ucraniano a través del Mar Negro durante la próxima visita de Putin a Ankara, informó Reuters el 4 de febrero, citando al ministro de Relaciones Exteriores del país, Hakan Fidan.

Erdogan y Putin tienen programado reunirse en Turquía el 12 de febrero, marcando la primera visita de Putin a un aliado de la OTAN desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Se están realizando esfuerzos para encontrar “nuevos métodos” para transportar el grano ucraniano a los mercados mundiales, dijo Fidan en una entrevista con la televisión privada A Haber.

“El acuerdo anterior funcionaba dentro de un determinado mecanismo”, dijo Fidan.

“Ahora se ha visto que existe la posibilidad de ir con un mecanismo diferente, y se están realizando esfuerzos para concretar esta posibilidad”, dijo Fidan, agregando que Erdogan planteará este tema en su reunión con Putin en Turquía.

Ankara ha estado tratando de convencer a Rusia para que regrese a la Iniciativa del Grano del Mar Negro, de la cual Moscú se retiró en julio de 2023, un año después de su implementación.

Kyiv ha dicho que las conversaciones estaban en marcha para revivir el acuerdo, pero Moscú ha dicho que no hay perspectivas de restablecerlo.

Fidan dijo que algunos barcos habían logrado transportar granos ucranianos desde el Mar Negro, incluso sin el acuerdo en vigor. “Queremos aclarar esta situación de facto con el nuevo mecanismo.”

Anteriormente, se informó que Putin planea visitar Turquía en febrero. Se espera que Ucrania sea “uno de los temas clave” en las conversaciones con Erdogan.

“Moscú sigue lista para discusiones pacíficas sobre el acuerdo con Ucrania, pero Kyiv ha prohibido tales conversaciones”, dijo anteriormente el asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov.

Las rutas marítimas actuales de exportación de granos ucranianos en el Mar Negro no son suficientemente confiables o predecibles, dijo el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Saviano Abreu, en una entrevista con la agencia de noticias Ukrinform el 10 de enero.

Al comienzo de la guerra, Rusia bloqueó los puertos ucranianos del Mar Negro y perturbó el comercio marítimo en la región. Esto tuvo enormes consecuencias, ya que cerca de 400 millones de personas, incluyendo en África y Asia, dependen de las exportaciones de alimentos de Ucrania.

En julio de 2022, la ONU y Turquía mediaron un acuerdo que permitió el paso seguro de barcos de carga civiles hacia y desde puertos ucranianos en el Mar Negro, pendientes de inspecciones llevadas a cabo por funcionarios rusos que verificaban que los barcos no estuvieran entregando armas a Ucrania.

Rusia terminó oficialmente su participación en la Iniciativa del Grano del Mar Negro el 17 de julio de 2023. Al mismo tiempo, Moscú retiró sus garantías de navegación segura en el Mar Negro.

La Marina ucraniana anunció el 10 de agosto de 2023 nuevas rutas temporales para buques civiles hacia y desde los puertos del Mar Negro tras la suspensión del acuerdo de grano que involucra a la ONU, Turquía y Rusia en julio.

Ucrania ha establecido independientemente un corredor de granos en el Mar Negro, dijo la Viceprimera Ministra de Integración Europea y Euroatlántica, Olga Stefanishyna, durante una conferencia de prensa en la representación de la Comisión Europea en Viena el 23 de noviembre.

Ucrania, sin un acuerdo con Turquía, la ONU o Rusia, ha asegurado un corredor de granos en el Mar Negro por sí sola, dijo Stefanishyna, citada por la agencia de noticias Ukrinform.

En noviembre de 2023, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunció que en menos de tres meses, Ucrania había exportado 6 millones de toneladas de productos a través del corredor temporal de granos. Rusia está perdiendo gradualmente el control sobre el Mar Negro y se está retirando hacia la parte oriental de las aguas.

