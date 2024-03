La “Locura del Paro” Golpea a Alemania Mientras su Economía Tropeza

Para aquellos que están en huelga a las puertas de la planta de metal reciclado SRW, justo fuera de la ciudad del este de Alemania, Leipzig, el tiempo no solo se puede contar en días, sino también en miles de partidas de cartas jugadas, litros de café bebidos y brazadas de leña quemadas.

O se puede medir por la longitud de la barba de Jonny Bohne. Él promete no afeitarse hasta que regrese al trabajo que ha tenido durante dos décadas. Con su gorra de béisbol roja del sindicato y cuidando la hoguera dentro de un tambor de aceite, el Sr. Bohne, de 56 años, parece un Papá Noel desaliñado.

Los docenas de trabajadores en el centro de reciclaje SRW dicen que su huelga se ha convertido en la más larga en la historia de la posguerra alemana, un dudoso honor en una nación con una historia de armoniosas relaciones laborales. (El récord anterior, 114 días, lo tenían los trabajadores de astilleros en la ciudad norteña de Kiel que se declararon en huelga en la década de 1950).

Mientras que las huelgas de varios meses son comunes en otros países europeos como España, Bélgica o Francia, donde las protestas de los trabajadores son algo así como un pasatiempo nacional, Alemania siempre se ha enorgullecido de sus negociaciones colectivas sin interrupciones.

Una ola de huelgas este año tiene a los alemanes preguntándose si eso está cambiando. Según algunas medidas, los primeros tres meses de 2024 han tenido la mayor cantidad de huelgas en el país en 25 años.

Los trabajadores en huelga han paralizado ferrocarriles y aeropuertos. Los médicos han abandonado los hospitales. Empleados de bancos dejaron de trabajar durante días.

“Alemania, ¿nación en huelga?” preguntó un reciente artículo en la revista alemana Der Spiegel. Jens Spahn, líder adjunto de los conservadores demócratas cristianos en el Parlamento, denunció una “locura de huelgas” que dijo que corría el riesgo de paralizar el país.

Las huelgas son el último capítulo en la historia de cómo Alemania, el “milagro económico” del siglo XX, corre el riesgo de convertirse en una advertencia para el siglo XXI.

Durante mucho tiempo la potencia económica de Europa, Alemania es ahora la de menor crecimiento entre los 20 países que utilizan el euro. Entró en recesión en 2023 y se prevé que se estanque en 2024. Bajo el peso de los altos precios de la energía y la caída de la producción, el país sufrió el año pasado su mayor inflación en 50 años.

El peso ha recaído con más fuerza en sus trabajadores de ingresos bajos y medios. Desde 2022, sus salarios reales, según un estudio reciente, han disminuido más que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial.

Al mismo tiempo, Alemania se enfrenta a una escasez laboral cada vez más grave y a una población envejecida, con funcionarios estimando que habrá una escasez de siete millones de trabajadores para 2035. Eso augura problemas para el generoso sistema de bienestar del que los ciudadanos alemanes han dependido durante mucho tiempo.

Es un momento único de oportunidad para los trabajadores, en un momento muy vulnerable para la economía nacional.

“Alemania está saliendo más lentamente de la crisis de lo esperado”, dijo la semana pasada Robert Habeck, ministro de Economía, criticando lo que él llamó “un poco demasiadas huelgas.”

“Realmente no nos podemos permitir esto”, dijo.

Durante décadas, la economía de Alemania avanzó de manera rentable, respaldada por exportaciones a China y gas barato de Rusia. Pero la invasión de Ucrania por parte de Moscú llevó a Europa a desengancharse del gas ruso que impulsaba la industria alemana. Y la estrategia “Hecho en China” de Pekín está convirtiendo un enorme mercado asiático que solía ser una fuente de crecimiento para Alemania en un rival industrial.

El impacto en Alemania ha sido peor que en otros países de Europa precisamente por su enorme industria manufacturera, que representa un quinto del producto interno bruto del país, casi el doble que en Francia o Gran Bretaña.

Para los trabajadores de bajos ingresos, que se preparan para un futuro menos próspero que el presente, hay poco en qué apoyarse. Alrededor del 40 por ciento de los hogares tienen escasos o nulos ahorros netos, dijo Marcel Fratzscher, presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica.

“Las preocupaciones, insatisfacciones y temores de los jóvenes son totalmente justificados, y por supuesto de los padres que temen por sus hijos”, dijo.

“La gente había confiado en que el bienestar social podía proporcionar”, agregó. “Ya no puede proporcionar lo que solía.”

En la planta de chatarra de metal, trabajadores como el Sr. Bohne se turnan para mantener su huelga de 24 horas a las puertas principales, calentándose dentro de contenedores de construcción o alrededor de fogatas improvisadas alimentadas con madera de desecho.

Las paradas han obligado a la planta a detener los turnos de noche, y solo una de las cuatro líneas de producción está en funcionamiento. Los huelguistas, que exigen un aumento salarial del 8 por ciento, se sienten más valientes.

“Se nota que la solidaridad se ha vuelto más fuerte”, dijo Christoph Leonardt, de 35 años, uno de los trabajadores en piqueteo.

Sin embargo, el problema no es solo sobre el pago. Los trabajadores también están exigiendo mejores condiciones laborales, la posibilidad de planificar los turnos y las vacaciones con mucha anticipación, un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y menos horas de trabajo.

“El trabajador se ha vuelto más seguro de sí mismo”, dijo Katrin Heller, una trabajadora de seguridad de 61 años que marchó con cientos de colegas en huelga con chalecos fosforescentes a través de la reluciente nueva sala de salidas del aeropuerto de Berlín la semana pasada, obligando a cancelar vuelos.

“Sabemos que tenemos valor para los empleadores, así que esperamos ser tratados de manera justa”, dijo. Oficialmente, los trabajadores de seguridad del aeropuerto están exigiendo un aumento del 15 por ciento para mantenerse al día con la inflación, pero muchos parecían más frustrados con los horarios de turno que les obligan a estar de pie durante hasta seis horas sin un descanso.

Robert Wegener, de 56 años, un operador de seguridad desde hace 19 años, advirtió que trabajos como el suyo ya no son atractivos para los jóvenes: “Si no obtenemos estos extras, no hay mucho incentivo para trabajar aquí”.

Su empleador, Securitas, está de acuerdo. Jonas Timm, un portavoz de la empresa, dijo que el reclutamiento se había vuelto cada vez más difícil desde la pandemia, cuando comenzó a notar un “cambio en la mentalidad” sobre el trabajo por turnos.

Muchos empleadores han expresado frustraciones de que más solicitantes de empleo, por ejemplo, exigen jornadas laborales más cortas o semanas laborales de cuatro días.

Los analistas no están de acuerdo sobre por qué los alemanes quieren trabajar menos, pero muchos dicen que un problema importante es el sistema de impuestos de Alemania, que grava los ingresos mucho más que la riqueza privada, afectando de manera desproporcionada a los trabajadores de bajos y medianos ingresos.

Clemens Feust, presidente del Instituto de Investigación Económica Ifo, dice que trabajar a tiempo completo puede ser más costoso que quedarse en casa. Un estudio de Ifo mostró que, debido a la forma en que se estructuran los impuestos para parejas casadas, una familia con un miembro trabajando a tiempo completo y el otro a tiempo parcial tenía más ingresos al final del mes que dos padres que trabajan a tiempo completo.

“El hecho de que no valga la pena trabajar en nuestros tramos medios de ingresos es realmente un problema”, dijo.

A medida que los trabajadores en huelga hacen valer su poder, los costos para la economía en general corren el riesgo de acumularse a medida que la infraestructura crítica en toda Alemania se paraliza.

Según un grupo de la industria, la huelga de un día en los aeropuertos de Berlín y Hamburgo la semana pasada dejó en tierra unos 570 vuelos y afectó a 90.000 viajeros.

El Instituto de Economía Mundial de Kiel ha estimado que las huelgas de los conductores de trenes le costaron a la economía alemana alrededor de 100 millones de euros al día.

El Sr. Feust dijo que esos costos a menudo se recuperaban cuando empresas y viajeros afectados hacían ajustes. El daño más grave, dijo, es el estado de ánimo económico.

“Esto se trata más de psicología”, dijo, especialmente en un momento en que Alemania se siente polarizada tanto por las luchas económicas como por las políticas, incluida la guerra en Ucrania y el resurgimiento de la extrema derecha. “Conduce a una sensación aumentada de crisis”.

Los trabajadores en huelga dicen que, también, buscan una sensación de seguridad tanto como un aumento en el salario.

“Necesitamos más fiabilidad, y necesitamos poder planificar a largo plazo”, dijo el Sr. Bohne.

Solo entonces, dijo, se afeitará la barba.