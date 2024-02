Una investigación pública sobre la intromisión extranjera en las elecciones se enfrenta a la secrecía.

La primera semana de audiencias en el posible caso de interferencia extranjera en las dos últimas elecciones federales de Canadá no reveló nada dramático.

En lugar de eso, lo que el país obtuvo fue una discusión muy canadiense sobre cómo equilibrar el deseo de acceso público con la necesidad de mantener segura la inteligencia en un gobierno que tiende al secreto.

Tengamos en cuenta cómo llegó el país a este punto.

El año pasado, The Globe and Mail y Global News informaron que información secreta y altamente clasificada mostraba que el gobierno de China y sus diplomáticos en Canadá habían interferido en las dos últimas elecciones para asegurarse de que el Partido Liberal del Primer Ministro Justin Trudeau llegara al poder. El periódico publicó un total de 17 artículos, y su fuente anónima sigue siendo buscada por la policía. La fuente escribió un relato en primera persona indicando que estaba arriesgando tiempo en prisión debido a la frustración por la escasa atención que la interferencia estatal china estaba recibiendo en los niveles superiores del gobierno de Canadá.

Las filtraciones no proporcionan evidencia de que los funcionarios chinos llevaron a cabo con éxito sus planes de interferencia o de que sus esfuerzos cambiaron los resultados de las elecciones. Pero sí plantearon preguntas inquietantes sobre la integridad de la democracia de Canadá y provocaron una tormenta política en la Cámara de los Comunes.

La oposición, particularmente los Conservadores bajo Pierre Poilievre, demandó rápidamente la investigación pública que comenzó esta semana, después de meses de resistencia por parte del Sr. Trudeau. Es la primera investigación sobre el tema que plantea cuestiones sobre el acceso del público a la inteligencia clasificada.

Anteriormente, se habían realizado otras investigaciones, algunas de las cuales han sido obstaculizadas por problemas similares.

En primer lugar, un informe publicado el pasado febrero por un grupo de altos funcionarios públicos con las autorizaciones de seguridad más altas, que durante las dos últimas elecciones se encargaron de buscar interferencias extranjeras. Su informe, altamente censurado, concluyó: Hubo evidencia de que Rusia, Irán y especialmente China intentaron interferir en las votaciones celebradas en 2019 y 2021, pero no tuvieron éxito en “impactar” los resultados.

El Sr. Trudeau también nombró a David Johnston, ex gobernador general, para investigar la manipulación electoral de gobiernos extranjeros.

Utilizando un proceso cerrado, no una investigación pública, el Sr. Johnston lanzó un informe preliminar. En él, dijo que su amplia revisión de inteligencia secreta, que no se le permitió describir, sugería que The Globe and Mail y Global News habían tergiversado gran parte de la información obtenida a través de filtraciones, y desestimó algunas de sus historias específicas como falsas.

Si bien el Sr. Johnston recomendó no llevar a cabo una investigación pública después de concluir que sería una tarea imposible con inteligencia altamente clasificada, prometió celebrar algunas audiencias públicas.

Eso nunca sucedió. El Sr. Johnston dimitió después de que los partidos de la oposición aprobaron una moción pidiendo su renuncia, porque sus conexiones de larga data con la familia Trudeau crearon una “apariencia de sesgo”.

El gobierno también pidió a un comité especial compuesto por senadores y miembros de la Cámara de los Comunes con autorizaciones de seguridad altamente clasificadas que examinaran la interferencia extranjera. Pero aún no ha informado sus hallazgos y casi de inmediato se quejó de la falta de acceso a documentos relevantes del gabinete. Esa queja fue eco por la agencia independiente que supervisa las agencias de seguridad e inteligencia de Canadá, que también está realizando una investigación sobre la interferencia electoral que aún no ha finalizado.

Después de la partida del Sr. Johnston y las recomendaciones repetidas para una investigación pública completa por parte de un comité de la Cámara de los Comunes, que celebró sus propias audiencias sobre la interferencia extranjera, el Sr. Trudeau finalmente cedió.

Pero el problema de cómo manejar la inteligencia altamente clasificada en una audiencia pública persiste. Y la semana de discusión que tuvo como objetivo resolver ese dilema terminó de manera desalentadora para cualquier persona que esperara una plena exposición pública.

Los primeros documentos de inteligencia clasificada que la comisión pidió al gobierno que autorizara para su divulgación pública, la mayoría de ellos del Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá, se entregaron en sus versiones censuradas el jueves.

“El resultado del ejercicio es que los documentos del C.S.I.S. están censurados casi en su totalidad”, dijo el Departamento de Justicia en una carta. Y agregó: “Es razonable asumir que funcionarios extranjeros están siguiendo la investigación de manera que la divulgación de información sensible les sería conocida. Esto probablemente llevará a una pérdida inmediata de acceso a la inteligencia que Canadá ha considerado de máxima prioridad”.

Este conflicto podría retrasar el trabajo de Marie-Josée Hogue, una jueza del Tribunal de Apelaciones de Quebec, designada para liderar la investigación pero a la que no se le ha otorgado un generoso tiempo para su compleja tarea. Incluso con una prórroga, debe presentar un informe preliminar para el 3 de mayo. Su presentación final está prevista para fin de año.

Nacido en Windsor, Ontario, Ian Austen fue educado en Toronto, vive en Ottawa y ha informado sobre Canadá para The New York Times durante dos décadas. Sígalo en Bluesky: @ianausten.bsky.social

¿Qué tal vamos?

Estamos ansiosos por conocer sus opiniones sobre este boletín y los eventos en Canadá en general. Por favor envíenos sus comentarios a [email protected].

¿Te gustó este correo electrónico?

Reenvíaselo a tus amigos y diles que pueden inscribirse aquí.