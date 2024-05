Tres indios acusados de matar al separatista Khalistan Nijjar comparecen ante el tribunal canadiense | Noticias sobre India

NUEVA DELHI: Tres nacionales indios, Karan Bar, Kamalpreet Singh y Karanpreet Singh, comparecieron ante un tribunal canadiense por video el martes para enfrentar cargos de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en relación con el asesinato del separatista Khalistaní Hardeep Singh Nijjar el año pasado. Los sospechosos, se cree que forman parte de un supuesto escuadrón de asesinato, fueron arrestados en Edmonton el viernes.

Los procedimientos judiciales tuvieron lugar en el Tribunal Provincial de Surrey en Columbia Británica, con cientos de simpatizantes locales de Khalistan reuniéndose tanto dentro como fuera del juzgado. Los acusados ​​accedieron a que los procedimientos se llevaran a cabo en inglés y reconocieron su comprensión de los cargos en su contra.

Las acusaciones alegan que la conspiración para asesinar a Nijjar se desarrolló en Surrey y Edmonton entre el 1 de mayo de 2023 y la fecha de su asesinato el 18 de junio de 2023. Se sospechaba que los presuntos sicarios habían ingresado a Canadá en los últimos cinco años y se sospechaba que estaban involucrados en el tráfico de drogas y la violencia.

India ha rechazado los recientes comentarios del primer ministro canadiense Justin Trudeau sobre el asesinato de Nijjar, diciendo que ilustran el espacio político dado al separatismo, el extremismo y la violencia en Canadá. La presencia de grupos separatistas sikhs en Canadá ha sido durante mucho tiempo una fuente de frustración para India, que había designado a Nijjar como “terrorista”.

El ministro de Asuntos Exteriores, S Jaishankar, atribuyó la situación actual en Canadá a su política interna y consideraciones de voto, con algunos partidos que dependen de líderes pro Khalistan para obtener apoyo.

“Canadá no proporcionó ninguna prueba. No comparten ninguna evidencia con nosotros en determinados casos, las agencias policiales tampoco cooperan con nosotros. Es su obligación política en Canadá culpar a India. A medida que se acercan las elecciones en Canadá, se dedican a la política del voto cautivo”, dijo el ministro.

Él enfatizó que India ha instado repetidamente a Canadá a no proporcionar visas, legitimidad o espacio político a tales individuos, ya que causa problemas para ambos países y su relación.

(Con información de agencias)

