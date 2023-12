Israel muestra su pesar por las víctimas civiles en el ataque aéreo en Gaza

El ejército israelí dijo el jueves que había causado “daños no intencionales” a “civiles no involucrados” en dos ataques esta semana en un vecindario densamente poblado de la Franja de Gaza, donde, según las autoridades sanitarias locales, murieron decenas.

Fue una rara admisión de culpa por parte del ejército por su conducta en la guerra. El ejército dijo que estaba apuntando a Hamas el domingo cuando lanzó dos ataques en la comunidad gazatí central de Al Maghazi, que ha sido inundada de palestinos desarraigados por la guerra y apiñados en hogares.

“Una investigación preliminar reveló que otros edificios ubicados cerca de los objetivos también fueron alcanzados durante los ataques, lo que probablemente causó daños no intencionales a civiles no involucrados adicionales”, dijo en un comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel.

“Las F.D.I. lamentan el daño a personas no involucradas y están trabajando para sacar lecciones de este incidente”, dijo el comunicado.

Israel ha sido objeto de una creciente presión internacional para reducir su intensa campaña aérea y terrestre en Gaza, donde se han reportado más de 20,000 personas muertas, después de un ataque liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre.

Gran parte de la crítica no solo se ha centrado en la magnitud de los bombardeos, sino también en las armas utilizadas, incluidas las bombas de 2,000 libras proporcionadas por Estados Unidos que muchos expertos militares dicen que no son adecuadas para áreas densamente pobladas. Después del ataque en Al Maghazi, las fotos mostraron un edificio de concreto gris con agujeros oscuros donde solían estar las habitaciones y un montón de escombros donde los hombres parecían estar cavando en busca de sobrevivientes o cuerpos.

Un funcionario militar no identificado le dijo a Kan News, el radiodifusor público de Israel, que la elección inadecuada de la munición fue la culpable de los extensos daños y el alto número de muertes de civiles, y agregó que el tipo de munición utilizada no coincidía con la naturaleza del ataque.

La declaración del ejército sobre Al Maghazi se produjo después de la filtración de un borrador de una decisión de la Corte Suprema de Israel que amenaza con sacudir la alianza del primer ministro Benjamín Netanyahu con algunos de sus opositores.

Un locutor israelí, Channel 12, informó el miércoles por la noche que, en una decisión preliminar, una mayoría de un voto de los jueces favoreció anular una enmienda a una ley básica que impediría a los jueces anular decisiones y nombramientos gubernamentales por considerar que no son razonables, como parte de una reforma judicial más amplia que dividido el país.

The New York Times no ha obtenido una copia del documento y Channel 12 no lo ha publicado en su totalidad.

El jueves, una portavoz de los tribunales de Israel dijo que “la redacción de la sentencia aún no está completa”. Se esperaba que la corte emitiera su fallo a mediados de enero, el plazo legal para que dos jueces jubilados presenten sus decisiones.

En los meses previos a la guerra, el intento de Netanyahu de reducir la autoridad del poder judicial llevó al país al borde de la parálisis política. Ahora, la posibilidad de que la corte anule una ley que limite directamente su propia autoridad ha vuelto a plantear el espectro de una crisis constitucional en un país inmerso en su mayor guerra en décadas.

El resurgimiento del tema judicial también amenaza con erosionar la unidad que ha caracterizado al país normalmente conflictivo desde que Hamas atacó al sur de Israel el 7 de octubre, matando a unas 1,200 personas y sumiendo al país en la guerra.

El ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, que es considerado ampliamente como el principal arquitecto de la reforma judicial, citó el jueves la campaña contra Hamas como otra razón para que la corte se mantenga al margen de la disputa sobre el sistema judicial. El público israelí, argumentó, no debe ser “dividido por disputas” en un momento en que los soldados están “luchando codo con codo en varios frentes, y mientras toda la nación está lamentando la pérdida de muchas vidas”.

Al impulsar la reforma judicial, Netanyahu y sus aliados dijeron que estaban trabajando para limitar lo que describieron como la capacidad del tribunal de anular la voluntad de la mayoría. Los críticos dijeron que estaban socavando la separación de poderes.

Los israelíes que se oponen a los cambios, incluidos muchos soldados de reserva en las fuerzas armadas, en ocasiones llevaron a Israel a un punto muerto antes del ataque de Hamas.

Los críticos también incluyeron a dos israelíes prominentes que ahora están en el gabinete de guerra: Benny Gantz, un rival de Netanyahu desde hace tiempo; y el ministro de Defensa Yoav Gallant, quien advirtió que la crisis política estaba fortaleciendo a los enemigos de Israel. Netanyahu intentó despedir a Gallant después de que este pidiera una pausa en la aplicación de la reforma, pero finalmente revirtió su decisión tras protestas masivas.

La asociación de Gantz con Netanyahu y sus aliados ha sido precaria desde el principio, marcada por divisiones y desconfianza, según analistas políticos, y podría no sobrevivir a una crisis adicional.

El renovado malestar político en Israel ocurrió mientras el país perseguía su objetivo de destruir a Hamas en Gaza. Pero, al igual que en Al Maghazi, los civiles estaban pagando un alto precio.

El miércoles y el jueves, la Media Luna Roja Palestina dijo que los ataques aéreos israelíes mataron a más de 40 personas cerca de un hospital que la sociedad opera en el sur de Gaza, uno de los últimos centros médicos que funcionan en el enclave. La mayoría de los fallecidos alrededor del Hospital Al-Amal en Khan Younis eran personas desplazadas que buscaban refugio, dijo Nebal Farsakh, portavoz de la organización.

También el jueves, el ejército israelí publicó un resumen de su investigación sobre la muerte por error de tres rehenes israelíes en Gaza el 15 de diciembre. Las muertes conmocionaron al público israelí y suscitaron preguntas más amplias sobre cómo las fuerzas israelíes se han comportado en Gaza.

El resumen ofreció nuevos detalles desgarradores sobre los asesinatos. Cuando el último de los tres rehenes gritó “¡Ayuda!” en hebreo, informó, el comandante del batallón le pidió que diera un paso adelante y ordenó a sus tropas que no dispararan.

“Dos soldados, que no escucharon la orden debido al ruido de un tanque cercano, dispararon y mataron al tercero de los rehenes”, dijo el ejército.

Con aproximadamente 130 rehenes tomados el 7 de octubre todavía retenidos en Gaza, el ejército dijo que estaba distribuyendo las fotos de los rehenes restantes a las tropas, en un intento de evitar errores similares en el futuro.

Los israelíes también supieron el jueves que una mujer que se creía que era rehén en Gaza había fallecido en el ataque inicial de Hamas. La mujer, Judih Weinstein Haggai, de 70 años, murió el 7 de octubre, dijeron su familia y el kibutz Nir Oz en declaraciones el jueves. El esposo de la Sra. Haggai, Gadi Haggai, también había sido registrado como rehén, pero la semana pasada se anunció que también falleció ese día.

Patrick Kingsley, Anushka Patil and Raja Abdulrahim contribuyeron con el reportaje.