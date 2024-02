La defensa aérea ucraniana intercepta 9 drones suicidas rusos en un ataque nocturno – Fuerza Aérea. (intercepta) intercepta, (drones) drones, (nocturno) nocturno, (Fuerza Aérea) fuerza aérea.

La noche del 3 de febrero, Rusia lanzó 14 drones de ataque Shahed-136/131 contra Ucrania, con las fuerzas de defensa aérea destruyendo nueve de ellos, informó la Fuerza Aérea en Telegram.

El ejército ruso lanzó los Shahed desde Primorsko-Ajtarso, Krai de Krasnodar, Rusia, y Cabo Chauda en la Crimea temporalmente ocupada, Ucrania. Los drones fueron destruidos en las regiones de Dnipropetrovsk, Odesa, Mykolaiv y Zhytomyr.

Lee también: Misiles rusos matan a 4 e hieren a 92 en toda Ucrania en el último gran ataque ruso, dice Zelenskyy

Además, los rusos lanzaron dos misiles guiados X-59 desde el óblast de Belgorod, Rusia.

Lee también: Hombre mayor muerto, seis policías heridos en bombardeo ruso del óblast de Jersón

Según la Fuerza Aérea, Rusia dirigió la mayoría de los drones suicidas Shahed contra instalaciones de infraestructura eléctrica en el óblast de Dnipropetrovsk.

Una alerta de ataque aéreo se declaró en Ucrania debido a la amenaza de un ataque de drones kamikaze en la noche del 2 de febrero.

Hubo un impacto en el distrito de Myrhorod del óblast de Poltava, pero nadie resultó herido.

Se declararon alertas de ataque aéreo en varias regiones de Ucrania debido a un ataque ruso en la noche del 1 de febrero y en las primeras horas del 2 de febrero. Rusia lanzó un nuevo ataque masivo en las regiones del sur y centro de Ucrania.

Como resultado del ataque nocturno contra la infraestructura crítica en Kryvyi Rih, alrededor de 100,000 suscriptores se quedaron sin electricidad, incluidos algunos hospitales, jardines de infancia, escuelas, líneas de tren ligero, tranvías y trolebuses de la ciudad.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única o conviértete en un Patrocinador!

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine