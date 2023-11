Una guía para la mejora progresiva en el desarrollo web

En el mundo del desarrollo web en rápida evolución, es esencial garantizar que sus sitios web y aplicaciones sean accesibles para todos los usuarios, independientemente de su dispositivo o conexión a Internet. La mejora progresiva es una filosofía y un enfoque que sitúa la accesibilidad y la inclusión a la vanguardia del proceso de desarrollo. Enfatiza la creación de una base sólida que funcionará en todos los dispositivos y mejorar gradualmente la experiencia para navegadores o dispositivos más capaces.

En pocas palabras, la mejora progresiva consiste en crear un sitio web en capas. La primera capa, o línea de base, es la funcionalidad y el contenido principales que deberían estar disponibles para todos los usuarios. Esta línea de base debería funcionar en cualquier navegador, incluso aquellos con capacidades limitadas, como versiones anteriores o dispositivos móviles con conexiones a Internet más lentas.

Para lograr una mejora progresiva, es fundamental comenzar con la versión más simple de su sitio web o aplicación. Esto significa utilizar HTML básico para la estructura y el significado del contenido, garantizando que los usuarios puedan acceder y comprender la información, incluso sin CSS o JavaScript. Al comenzar con una base sólida, puede asegurarse de que su sitio web sea accesible para la mayor cantidad de usuarios posible.

Una vez que se establece la línea de base, puede mejorar progresivamente la experiencia para los usuarios con dispositivos o navegadores más capaces. Por lo general, esto implica agregar CSS para mejorar la presentación y el diseño del contenido, así como agregar JavaScript para mejorar la interacción y la funcionalidad.

Uno de los principios clave de la mejora progresiva es la degradación elegante. Esto significa que incluso si una característica o funcionalidad particular no es compatible con el navegador o dispositivo de un usuario, el sitio web aún debería ser utilizable y funcional. Al diseñar teniendo en cuenta la degradación elegante, puede evitar crear experiencias frustrantes para los usuarios con dispositivos antiguos o limitados.

Otro aspecto importante de la mejora progresiva es el concepto de detección de características. En lugar de confiar en el rastreo del navegador o asumir que una característica particular es compatible, la detección de características implica probar si una característica específica está disponible antes de usarla. Esto garantiza que los usuarios con funciones o tecnologías no compatibles no queden excluidos ni obstaculizados de ninguna manera.

La implementación de una mejora progresiva requiere un cambio de mentalidad en el proceso de desarrollo. No se trata de crear un sitio web que sólo funcione en los dispositivos más modernos y modernos, sino de crear un sitio web que sea accesible para todos los usuarios. Al priorizar la accesibilidad, la inclusión y la resiliencia, puede crear sitios web y aplicaciones que brinden una experiencia perfecta en una variedad de plataformas y dispositivos.

En conclusión, la mejora progresiva es un enfoque valioso en el desarrollo web que garantiza un acceso equitativo a la información y la funcionalidad. Al comenzar con una base sólida que funcione en todos los dispositivos y mejorar gradualmente la experiencia, los desarrolladores pueden crear sitios web que sean inclusivos, accesibles y preparados para el futuro. Al adoptar los principios de mejora progresiva, puede contribuir a un panorama digital más inclusivo donde todos puedan acceder y disfrutar de la web.